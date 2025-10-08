Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Виктория Гусакова Опубликована сегодня в 6:14

Заправка — это не просто пистолет в бак: что может пойти не так даже у опытных водителей

Заправка при заглушённом двигателе предотвращает возгорание

Кажется, что заправка — простейшее дело: вставил пистолет в бак и нажал на рычаг. Но на практике даже опытные водители совершают ошибки — путают топливо, проливают бензин или уезжают со шлангом в баке. Чтобы избежать неприятностей, стоит разобраться, как именно заправлять машину правильно и безопасно.

Основные принципы безопасной заправки

АЗС — место повышенной опасности: вокруг легко воспламеняющиеся жидкости, электрические устройства, люди и машины. Поэтому любая спешка здесь недопустима.
Первое правило — двигаться по территории станции медленно и строго следовать схеме движения. Обычно скорость ограничена 5-10 км/ч. Второе — останавливаться так, чтобы лючок бензобака оказался точно напротив колонки. Если вы не помните, где расположен бак, посмотрите на указатель топлива на приборной панели: маленькая стрелка рядом с иконкой колонки подскажет нужную сторону.

Заправка должна происходить при заглушенном двигателе и с поднятым ручным тормозом. Если лючок открывается из салона — откройте его перед выходом. Если нет — выйдите и вручную снимите крышку.

Советы шаг за шагом

  1. Откройте крышку бака. Не кладите её на крышу или колонку — часто её забывают. У большинства современных авто есть держатель на лючке или пластиковый фиксатор.

  2. Уточните, какой вид топлива нужен вашему автомобилю. Это можно прочитать в руководстве или на внутренней стороне лючка.

  3. Выберите соответствующий пистолет. Если топливо с маркировкой АИ-92, АИ-95 или дизель, не ошибитесь — неправильная заправка грозит дорогостоящим ремонтом.

  4. Вставьте пистолет в горловину до упора.

  5. При предоплате — сначала оплатите на кассе, при постоплате — заправляйтесь сразу.

  6. Нажмите на рычаг и удерживайте, пока не остановится подача. Современные пистолеты отключаются автоматически, как только бак заполнится.

  7. Аккуратно выньте пистолет, не проливая топливо. Верните его на место, закройте бак.

  8. Проверьте данные на табло: объем и сумму.

  9. Включите зажигание и убедитесь, что стрелка уровня топлива поднялась.

Теперь можно спокойно покинуть АЗС.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Залили дизель вместо бензина Повреждение топливной системы, дорогой ремонт Проверяйте маркировку топлива и цвет пистолета перед началом
Не заглушили двигатель Опасность возгорания Глушите мотор до выхода из машины
Уехали со шлангом в баке Повреждение автомобиля и колонки, штраф Проверяйте зеркала перед выездом
Заправились "до последней капли" Риск перелива и выхода из строя клапанов Доверьтесь автоматическому отключению пистолета
Ездите с почти пустым баком Повреждение бензонасоса Заправляйтесь при остатке ¼ бака

А что если заправка без оператора

Автоматические станции становятся всё популярнее. Здесь вы не встретите кассира, но алгоритм прост.

  1. Подъедьте к колонке нужной стороной.

  2. Заглушите мотор, откройте бак.

  3. На терминале выберите номер колонки и тип топлива.

  4. Введите нужную сумму и оплатите картой.

  5. Вставьте пистолет, заправьтесь, дождитесь остановки подачи.

  6. Верните пистолет, закройте бак и спокойно уезжайте.

Такие станции удобны ночью и в дороге — нет очередей, всё быстро и безопасно.

Плюсы и минусы автоматических АЗС

Плюсы Минусы
Быстрое обслуживание, без ожидания кассира Не примут купюры, если терминал работает только с картами
Круглосуточный режим Не всегда есть туалет или кафе
Удобно для опытных водителей Новичкам может быть сложно с интерфейсом
Минимальный риск ошибок персонала При сбое автомата нужно звонить в службу поддержки

Как часто нужно заправляться

Постоянно держать бак полным не требуется. Но и ездить до последней капли — опасно: насос охлаждается топливом и при "сухом" баке быстро выходит из строя. Оптимально искать заправку, когда стрелка опускается ниже четверти. Не стоит полностью полагаться на индикатор — на одних авто он срабатывает за 100 км до пустого бака, на других — за 30.

Мифы и правда о заправках (ClaimReview)

  • Миф 1: можно долить топливо после автоматического отключения.
    Правда: нельзя — риск повреждения системы вентиляции бака.

  • Миф 2: лучше заправляться утром, когда топливо "холоднее".
    Правда: современные резервуары герметичны и находятся под землей — температура почти не меняется.

  • Миф 3: можно курить, если стоишь далеко от колонки.
    Правда: запрещено на всей территории АЗС — пары бензина воспламеняются мгновенно.

Интересные факты

  1. На большинстве авто стрелка рядом с пиктограммой топлива показывает сторону расположения бака.

  2. Современные колонки способны отключаться с точностью до миллилитра.

  3. В США уезжать со шлангом в баке — официально штрафуемое нарушение, как и использование телефона на АЗС.

FAQ

Как выбрать правильное топливо?
Проверяйте данные в руководстве и на лючке бензобака. Если указано "AI-95/AI-98", нельзя заливать AI-92.

Что делать, если пролил бензин?
Не заводите двигатель! Протрите место пролива, дождитесь испарения, а лучше — обратитесь к сотруднику АЗС.

Сколько стоит заправка полного бака?
Зависит от объема и региона. Для легкового авто с баком 50 л при цене 60 руб/л — около 3000 рублей.

Что лучше: полная заправка или частичная?
Полная удобнее в дальних поездках, частичная — если хотите контролировать расходы или вес авто.

Можно ли оставаться в машине во время заправки?
Нежелательно. Лучше выйти — так безопаснее, и вы сможете контролировать процесс.

Исторический контекст

Первая автоматическая заправка появилась в США в 1911 году. В СССР массовые АЗС начали строить только в 1930-х, а пистолет с автоматическим отключением придумали в 1957 году. С тех пор принцип почти не изменился — только технологии стали умнее.

