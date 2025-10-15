Мощность стала роскошью: утилизационный удар откладывают, но ненадолго

Введение новых правил расчёта утилизационного сбора на автомобили в России решено перенести на 1 декабря. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на правительственные источники. До этого момента повышенные тарифы утильсбора на ввозимые легковые машины действовать не будут.

Почему отложили введение нового утильсбора

Изменения в расчёте утильсбора должны были вступить в силу с 1 ноября, однако решение пересмотреть сроки принято по инициативе Минпромторга. Ведомству поручено разработать предложения по корректировке сроков и оценить последствия для рынка.

"Минпромторг России должен оперативно представить предложения по возможной отсрочке даты вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили", — заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, сообщение передаёт агентство ТАСС.

По данным источников, новые правила будут пересмотрены в первый день зимы — 1 декабря. До этого времени продолжат действовать действующие тарифы.

Суть изменений и причины пересмотра

Ещё в середине сентября правительство объявило о намерении изменить методику расчёта утилизационного сбора. Эта мера должна была привести к росту платежей, особенно для автомобилей с мощными двигателями.

Главная цель реформы — увеличить доходы бюджета и поддержать отечественных производителей, для которых утильсбор компенсируется государственными субсидиями. Однако бизнес-сообщество и аналитики предупредили, что резкое повышение ставок может привести к сокращению импорта и росту цен.

В результате обсуждений власти решили временно приостановить вступление новых правил, чтобы "избежать рыночного шока" и дать участникам отрасли время адаптироваться.

Кого коснутся изменения

По словам представителей Минпромторга, льготные ставки для физических лиц сохранятся, но только для машин мощностью до 160 лошадиных сил. Для более мощных автомобилей утильсбор возрастёт в несколько раз.

"После введения с 1 ноября повышенного утильсбора на автомобили мощнее 160 л. с. для частных лиц в Россию перестанут ввозить по каналам альтернативного импорта популярные кроссоверы Geely Monjaro", — отметил генеральный директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Таким образом, под удар попадают не только премиальные бренды, но и массовые кроссоверы, поставляемые параллельным импортом.

Сравнение действующих и планируемых правил

Параметр До изменений После введения новых правил Дата действия До 30 ноября 2025 года С 1 декабря 2025 года Мощность двигателя до 160 л. с. Льготный утильсбор Сохраняется без изменений Мощность свыше 160 л. с. Повышенные ставки не применяются Ставки увеличатся в 2-3 раза Импорт автомобилей Активно развивался через параллельный импорт Возможное сокращение поставок Поддержка отечественных производителей Субсидии действуют Сохраняются, но с приоритетом для крупных компаний

Как будет рассчитываться утильсбор

Утилизационный сбор — это плата за будущую переработку автомобиля, установленная для всех производителей и импортеров. Формула включает базовую ставку и коэффициент, который зависит от:

• категории транспортного средства;

• объёма и мощности двигателя;

• возраста автомобиля;

• типа кузова.

В новых правилах планируется пересмотреть коэффициенты, что увеличит итоговую сумму выплат по импортным автомобилям, особенно для моделей с большим объёмом двигателя.

Как подготовиться к изменениям

Импортёрам и дилерам стоит заранее оформить все поставки до конца ноября, чтобы избежать повышенных ставок. Покупателям - рассмотреть возможность покупки автомобиля заранее, если планируется приобретение машины мощнее 160 л. с. Автошколам и логистическим компаниям - учесть возможный рост цен на импортные автомобили в своих бюджетах. Дилерским центрам - скорректировать складские запасы и пересмотреть ассортимент в пользу моделей с меньшей мощностью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка мощного автомобиля после 1 декабря.

Последствие: увеличение цены из-за нового утильсбора.

Альтернатива: оформить покупку до конца ноября или выбрать авто с двигателем до 160 л. с.

Ошибка: ожидание снижения цен после введения новых правил.

Последствие: рост стоимости на рынке вторичных автомобилей.

Альтернатива: следить за динамикой цен и действовать заранее.

Ошибка: игнорирование изменений при расчёте себестоимости импортёрами.

Последствие: убытки при растаможке.

Альтернатива: пересчитать тарифы с учётом будущих ставок.

А что если повышение утильсбора не отложат вновь?

Если правительство не примет дополнительного решения, новые правила вступят в силу с 1 декабря без изменений. В таком случае рынок может столкнуться с временным спадом импорта и повышением цен на автомобили иностранного производства.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы Повышение доходов бюджета Рост цен на импортные автомобили Стимулирование покупки отечественных машин Снижение конкуренции на рынке Сохранение льгот для маломощных авто Ограничение выбора для покупателей Улучшение экологической утилизации Возможный спад в параллельном импорте

FAQ

Когда вступят в силу новые правила утильсбора?

С 1 декабря 2025 года, если не будет дополнительного переноса.

Кого коснётся повышение ставок?

В первую очередь — владельцев и импортеров автомобилей мощнее 160 лошадиных сил.

Будут ли сохранены льготы для частных лиц?

Да, но только для менее мощных автомобилей.

Повлияет ли повышение на стоимость новых авто?

Да, цены на импортные модели, особенно премиум-класса, вырастут.

Затронет ли это отечественные автомобили?

Нет, для российских производителей действуют компенсационные субсидии.

Мифы и правда

Миф: повышение утильсбора коснётся всех автомобилей.

Правда: оно распространяется только на мощные модели, свыше 160 л. с.

Миф: утильсбор — это налог при продаже автомобиля.

Правда: сбор платится при ввозе или производстве, а не при продаже.

Миф: повышение ставок отменят.

Правда: власти лишь перенесли дату, отмена не планируется.

Исторический контекст

• Утилизационный сбор в России введён в 2012 году как экологическая мера.

• С 2014 года его стали компенсировать отечественным автопроизводителям.

• Последний пересмотр ставок произошёл в 2021 году.

• С 2025 года планируется переход на новую систему расчёта.