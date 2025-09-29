Россияне в шоке: за мощный двигатель теперь придётся платить космические суммы
С 1 ноября в России вступают в силу новые правила начисления утилизационного сбора. Минпромторг изменил механику расчёта: теперь учитывать будут не только объём двигателя, но и его мощность. Это серьёзно повлияет на стоимость автомобилей мощнее 160 л. с.
Что изменится
До сих пор ставки утильсбора были привязаны в основном к объёму мотора. Теперь вводится дополнительная шкала — по мощности, с разбивкой от 70 до более чем 500 л. с.
"Чем больше объём и мощность, тем выше утилизационный сбор", — пояснил Максим Кадаков.
Новые коэффициенты действуют отдельно для:
-
новых машин и авто старше 3 лет,
-
юридических и физических лиц,
-
автомобилей с ДВС и электромобилей.
Иными словами, система стала многослойной, а ставок — сотни.
Пример расчёта
Для самых популярных автомобилей с объёмом двигателя от 1,0 до 2,0 л на 2025 год установлены такие значения:
-
до 160 л. с. — 667 400 рублей (без изменений),
-
160-190 л. с. — 750 000 рублей,
-
190-220 л. с. — 794 000 рублей,
-
220-250 л. с. — 842 000 рублей,
-
250-280 л. с. — 952 000 рублей,
-
280-310 л. с. — 1 076 000 рублей,
-
310-340 л. с. — 1 216 000 рублей,
-
340-370 л. с. — 1 386 000 рублей,
-
370-400 л. с. — 1 580 000 рублей,
-
400-430 л. с. — 1 800 000 рублей,
-
430-460 л. с. — 2 054 000 рублей,
-
460-500 л. с. — 2 340 000 рублей,
-
свыше 500 л. с. — 2 668 000 рублей.
Для машин с объёмом от 2,0 до 3,0 л суммы ещё выше, а для автомобилей старше трёх лет ставки увеличиваются дополнительно.
Зачем меняют систему
По словам чиновников, цель двойная:
-
Стимулировать зарубежных производителей локализовать сборку в России.
-
Подготовить базу для выпуска на российских заводах более мощных автомобилей.
Как это отразится на покупателях
Главное последствие — рост цен на машины мощнее 160 л. с. Даже те модели, которые раньше подпадали под льготные коэффициенты, теперь будут облагаться по полной ставке.
Примеры:
-
Geely Monjaro (238 л. с.):
-
сейчас физлицо может ввезти авто за 3400 рублей утильсбора;
-
с 1 ноября — уже 842 000 рублей (новая машина) или 1 398 000 рублей (старше 3 лет);
-
с 2026 года — 1 010 400 и 1 677 600 рублей соответственно;
-
к 2030 году — 1 479 400 и 2 456 200 рублей.
-
-
Hyundai Palisade 2.2 дизель (200 л. с.):
-
с 1 ноября — 1 970 000 рублей (новый) или 2 918 000 рублей (старше 3 лет);
-
с 2026 года — 2 364 000 и 3 501 600 рублей.
-
-
Hyundai Palisade 3.8 бензин:
-
с 1 ноября — 3 000 000 рублей (новый) или 3 944 000 рублей (старше 3 лет);
-
с 2026 года — 3 600 000 и 4 732 800 рублей.
-
Льготы
Для физических лиц оставляют льготный утильсбор только на автомобили до 160 л. с. - 3400 рублей за новые и 5200 рублей за авто старше 3 лет. Все машины мощнее автоматически переходят в "коммерческую" категорию.
Это означает, что небольшие японские и корейские модели (Nissan Note, Toyota Sienta, Toyota Yaris, Honda Freed) по-прежнему можно будет ввозить по льготной ставке. Но, например, Toyota RAV4 2.5 (179 л. с.) или тот же Monjaro попадут под новый порядок.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: рассчитывать на старые льготы при ввозе машины мощнее 160 л. с.
Последствие: необходимость оплатить сотни тысяч рублей.
Альтернатива: выбирать авто с меньшей мощностью или рассматривать локальные сборки.
-
Ошибка: тянуть с покупкой до конца года.
Последствие: рост ставок с 1 января 2026 года и далее.
Альтернатива: заключать договоры до 1 ноября 2025-го.
-
Ошибка: игнорировать привязку к мощности.
Последствие: неправильный расчёт и неожиданные расходы.
Альтернатива: проверять авто по новой таблице.
А что если покупать электромобиль?
Для электрокаров тоже установлены свои коэффициенты, но они заметно ниже, чем для машин с ДВС. Таким образом власти стимулируют развитие этого сегмента.
Плюсы и минусы реформы
|Плюсы
|Минусы
|Поддержка локального автопрома
|Резкий рост цен на иномарки
|Развитие сегмента до 160 л. с.
|Снижение выбора для покупателей
|Стимул к электромобилям
|Удар по среднему классу авто
FAQ
Можно ли ввозить мощные авто для личного пользования по старым льготам?
Нет, с ноября остаются льготы только до 160 л. с.
Насколько подорожают автомобили мощнее 200 л. с.?
В среднем на 500 тыс.-2 млн рублей, в зависимости от модели.
Есть ли смысл покупать машину до ноября?
Да, чтобы избежать новых ставок.
Мифы и правда
-
Миф: "Утильсбор не касается физических лиц".
Правда: касается, если мощность выше 160 л. с.
-
Миф: "Можно будет обойти новые ставки через серый ввоз".
Правда: штрафы и риски при регистрации делают это крайне затруднительным.
-
Миф: "Эта мера временная".
Правда: шкала рассчитана до 2030 года.
Интересные факты
-
Утилизационный сбор впервые ввели в России в 2012 году.
-
Первоначально он был минимальным и почти не влиял на цены.
-
С 2014 года ставки выросли в разы и стали инструментом регулирования рынка.
Исторический контекст
Повышение утилизационного сбора в России всегда было связано с попытками защитить внутренний рынок. Если раньше речь шла о поддержке отечественных брендов против японского и корейского импорта, то теперь — о стимулировании локализации и развитии сегмента электромобилей. Новая шкала с привязкой к мощности станет самым жёстким изменением за последние годы.
