© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:32

Россияне в шоке: за мощный двигатель теперь придётся платить космические суммы

С 1 ноября в России изменится расчёт утильсбора для автомобилей мощнее 160 л.с.

С 1 ноября в России вступают в силу новые правила начисления утилизационного сбора. Минпромторг изменил механику расчёта: теперь учитывать будут не только объём двигателя, но и его мощность. Это серьёзно повлияет на стоимость автомобилей мощнее 160 л. с.

Что изменится

До сих пор ставки утильсбора были привязаны в основном к объёму мотора. Теперь вводится дополнительная шкала — по мощности, с разбивкой от 70 до более чем 500 л. с.

"Чем больше объём и мощность, тем выше утилизационный сбор", — пояснил Максим Кадаков.

Новые коэффициенты действуют отдельно для:

  • новых машин и авто старше 3 лет,

  • юридических и физических лиц,

  • автомобилей с ДВС и электромобилей.

Иными словами, система стала многослойной, а ставок — сотни.

Пример расчёта

Для самых популярных автомобилей с объёмом двигателя от 1,0 до 2,0 л на 2025 год установлены такие значения:

  • до 160 л. с. — 667 400 рублей (без изменений),

  • 160-190 л. с. — 750 000 рублей,

  • 190-220 л. с. — 794 000 рублей,

  • 220-250 л. с. — 842 000 рублей,

  • 250-280 л. с. — 952 000 рублей,

  • 280-310 л. с. — 1 076 000 рублей,

  • 310-340 л. с. — 1 216 000 рублей,

  • 340-370 л. с. — 1 386 000 рублей,

  • 370-400 л. с. — 1 580 000 рублей,

  • 400-430 л. с. — 1 800 000 рублей,

  • 430-460 л. с. — 2 054 000 рублей,

  • 460-500 л. с. — 2 340 000 рублей,

  • свыше 500 л. с. — 2 668 000 рублей.

Для машин с объёмом от 2,0 до 3,0 л суммы ещё выше, а для автомобилей старше трёх лет ставки увеличиваются дополнительно.

Зачем меняют систему

По словам чиновников, цель двойная:

  1. Стимулировать зарубежных производителей локализовать сборку в России.

  2. Подготовить базу для выпуска на российских заводах более мощных автомобилей.

Как это отразится на покупателях

Главное последствие — рост цен на машины мощнее 160 л. с. Даже те модели, которые раньше подпадали под льготные коэффициенты, теперь будут облагаться по полной ставке.

Примеры:

  • Geely Monjaro (238 л. с.):

    • сейчас физлицо может ввезти авто за 3400 рублей утильсбора;

    • с 1 ноября — уже 842 000 рублей (новая машина) или 1 398 000 рублей (старше 3 лет);

    • с 2026 года — 1 010 400 и 1 677 600 рублей соответственно;

    • к 2030 году — 1 479 400 и 2 456 200 рублей.

  • Hyundai Palisade 2.2 дизель (200 л. с.):

    • с 1 ноября — 1 970 000 рублей (новый) или 2 918 000 рублей (старше 3 лет);

    • с 2026 года — 2 364 000 и 3 501 600 рублей.

  • Hyundai Palisade 3.8 бензин:

    • с 1 ноября — 3 000 000 рублей (новый) или 3 944 000 рублей (старше 3 лет);

    • с 2026 года — 3 600 000 и 4 732 800 рублей.

Льготы

Для физических лиц оставляют льготный утильсбор только на автомобили до 160 л. с. - 3400 рублей за новые и 5200 рублей за авто старше 3 лет. Все машины мощнее автоматически переходят в "коммерческую" категорию.

Это означает, что небольшие японские и корейские модели (Nissan Note, Toyota Sienta, Toyota Yaris, Honda Freed) по-прежнему можно будет ввозить по льготной ставке. Но, например, Toyota RAV4 2.5 (179 л. с.) или тот же Monjaro попадут под новый порядок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассчитывать на старые льготы при ввозе машины мощнее 160 л. с.
    Последствие: необходимость оплатить сотни тысяч рублей.
    Альтернатива: выбирать авто с меньшей мощностью или рассматривать локальные сборки.

  • Ошибка: тянуть с покупкой до конца года.
    Последствие: рост ставок с 1 января 2026 года и далее.
    Альтернатива: заключать договоры до 1 ноября 2025-го.

  • Ошибка: игнорировать привязку к мощности.
    Последствие: неправильный расчёт и неожиданные расходы.
    Альтернатива: проверять авто по новой таблице.

А что если покупать электромобиль?

Для электрокаров тоже установлены свои коэффициенты, но они заметно ниже, чем для машин с ДВС. Таким образом власти стимулируют развитие этого сегмента.

Плюсы и минусы реформы

Плюсы Минусы
Поддержка локального автопрома Резкий рост цен на иномарки
Развитие сегмента до 160 л. с. Снижение выбора для покупателей
Стимул к электромобилям Удар по среднему классу авто

FAQ

Можно ли ввозить мощные авто для личного пользования по старым льготам?
Нет, с ноября остаются льготы только до 160 л. с.

Насколько подорожают автомобили мощнее 200 л. с.?
В среднем на 500 тыс.-2 млн рублей, в зависимости от модели.

Есть ли смысл покупать машину до ноября?
Да, чтобы избежать новых ставок.

Мифы и правда

  • Миф: "Утильсбор не касается физических лиц".
    Правда: касается, если мощность выше 160 л. с.

  • Миф: "Можно будет обойти новые ставки через серый ввоз".
    Правда: штрафы и риски при регистрации делают это крайне затруднительным.

  • Миф: "Эта мера временная".
    Правда: шкала рассчитана до 2030 года.

Интересные факты

  1. Утилизационный сбор впервые ввели в России в 2012 году.

  2. Первоначально он был минимальным и почти не влиял на цены.

  3. С 2014 года ставки выросли в разы и стали инструментом регулирования рынка.

Исторический контекст

Повышение утилизационного сбора в России всегда было связано с попытками защитить внутренний рынок. Если раньше речь шла о поддержке отечественных брендов против японского и корейского импорта, то теперь — о стимулировании локализации и развитии сегмента электромобилей. Новая шкала с привязкой к мощности станет самым жёстким изменением за последние годы.

