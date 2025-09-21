Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Christo is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована 21.09.2025 в 3:09

Lada спасена от роста цен: как отечественные машины остаются доступными

Ключевые модели Lada остаются под прежними ставками утильсбора — АвтоВАЗ

Российский автопром вновь оказался в центре внимания после инициативы Минпромторга изменить подход к расчету утилизационного сбора. Эта мера вызвала оживленную дискуссию: часть производителей ожидает рост цен, а потребители опасаются подорожания популярных моделей. Однако крупнейший отечественный завод — АвтоВАЗ — заявил, что его продукцию новые коэффициенты не затронут.

Почему АвтоВАЗ не пострадает

Президент компании Максим Соколов пояснил, что изменения коснутся только автомобилей с двигателями мощностью выше 160 лошадиных сил.

"АвтоВАЗ не производит автомобили мощностью свыше 160 л. с., поэтому влияние этих изменений на продукцию АвтоВАЗа будут нейтральным", — заявил Соколов.

Таким образом, ключевые модели Lada, включая Granta, Vesta, Largus и Niva, останутся в привычном ценовом диапазоне.

Новая логика расчета

Минпромторг предложил учитывать при расчете утильсбора не только объем двигателя, но и его мощность. Ставка увеличивается для машин, которые обладают повышенной производительностью и, как правило, относятся к среднему и премиум-сегменту.

Для массового рынка с небольшими и экономичными моторами ситуация не изменится. Однако для покупателей автомобилей зарубежных брендов, оснащенных агрегатами более 160 сил, возможен заметный рост стоимости.

Сравнение: кого коснется изменение

Категория авто Двигатель Попадает под новые ставки Примеры моделей
Эконом-класс до 120 л. с. Нет Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris
Средний класс 120-160 л. с. Нет Lada Vesta, Renault Duster
Бизнес-класс 160-250 л. с. Да Toyota Camry, Mazda 6, Volkswagen Passat
Премиум-сегмент свыше 250 л. с. Да BMW 5 Series, Mercedes-E, Audi A6

Как действовать потребителю: пошаговые советы

  1. Если планируете покупку автомобиля с мощным двигателем, стоит поторопиться до вступления поправок в силу.

  2. Для тех, кто ориентирован на доступные по цене модели, изменений ждать не стоит — сегмент до 160 сил останется прежним.

  3. Рассмотрите гибридные и электрические автомобили: они не подпадают под данную систему расчета и получают льготы при утилизации.

  4. При покупке подержанного авто уточняйте, когда он был ввезен и зарегистрирован — для вторичного рынка условия могут отличаться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать машину мощностью 200 л. с. без учета новых правил.

  • Последствие: рост конечной цены на сотни тысяч рублей.

  • Альтернатива: рассмотреть авто до 160 л. с. или гибрид с налоговыми преимуществами.

  • Ошибка: откладывать покупку премиум-класса на неопределенный срок.

  • Последствие: повышение утильсбора сделает покупку менее выгодной.

  • Альтернатива: приобрести автомобиль до изменения ставок либо рассмотреть лизинг.

А что если…

Если российские производители начнут выпускать более мощные версии своих моделей, например Lada Vesta Sport с мотором свыше 160 сил, они тоже попадут под новые ставки. Это может изменить стратегию АвтоВАЗа и подтолкнуть компанию к развитию альтернативных направлений — например, электромобилей или гибридов.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы
Поддержка отечественного автопрома Удорожание иномарок среднего и бизнес-класса
Сдерживание спроса на мощные двигатели Снижение выбора для покупателей
Стимул развивать гибриды и электрокары Возможное падение продаж премиум-сегмента
Сохранение доступных цен на Lada Риск "серого" ввоза мощных авто

FAQ

Как выбрать машину, чтобы избежать роста цен?
Покупайте модели с двигателями до 160 л. с. — это гарантия сохранения прежних ставок.

Сколько вырастет стоимость автомобилей свыше 160 сил?
По оценкам экспертов, подорожание может составить от 10% до 20% в зависимости от мощности и класса.

Что лучше: бензин или гибрид в новых условиях?
Гибрид выгоднее: он не только экономичен, но и защищен от роста утильсбора.

Мифы и правда

  • Миф: изменения затронут всех автовладельцев.

  • Правда: большинство покупателей массового сегмента (Lada, Kia, Hyundai) не заметят разницы.

  • Миф: утильсбор увеличат и на подержанные машины.

  • Правда: речь идет только о новых авто с моторами свыше 160 сил.

  • Миф: отечественные производители в проигрыше.

  • Правда: напротив, такие компании, как АвтоВАЗ, выигрывают от новой методики.

3 интересных факта

  1. В России доля машин мощнее 160 л. с. не превышает 15% от всего рынка.

  2. Lada Granta уже 10 лет подряд входит в топ-3 самых продаваемых автомобилей в стране.

  3. Электромобили в России освобождены от уплаты утильсбора до 2030 года.

