Lada спасена от роста цен: как отечественные машины остаются доступными

Российский автопром вновь оказался в центре внимания после инициативы Минпромторга изменить подход к расчету утилизационного сбора. Эта мера вызвала оживленную дискуссию: часть производителей ожидает рост цен, а потребители опасаются подорожания популярных моделей. Однако крупнейший отечественный завод — АвтоВАЗ — заявил, что его продукцию новые коэффициенты не затронут.

Почему АвтоВАЗ не пострадает

Президент компании Максим Соколов пояснил, что изменения коснутся только автомобилей с двигателями мощностью выше 160 лошадиных сил.

"АвтоВАЗ не производит автомобили мощностью свыше 160 л. с., поэтому влияние этих изменений на продукцию АвтоВАЗа будут нейтральным", — заявил Соколов.

Таким образом, ключевые модели Lada, включая Granta, Vesta, Largus и Niva, останутся в привычном ценовом диапазоне.

Новая логика расчета

Минпромторг предложил учитывать при расчете утильсбора не только объем двигателя, но и его мощность. Ставка увеличивается для машин, которые обладают повышенной производительностью и, как правило, относятся к среднему и премиум-сегменту.

Для массового рынка с небольшими и экономичными моторами ситуация не изменится. Однако для покупателей автомобилей зарубежных брендов, оснащенных агрегатами более 160 сил, возможен заметный рост стоимости.

Сравнение: кого коснется изменение

Категория авто Двигатель Попадает под новые ставки Примеры моделей Эконом-класс до 120 л. с. Нет Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris Средний класс 120-160 л. с. Нет Lada Vesta, Renault Duster Бизнес-класс 160-250 л. с. Да Toyota Camry, Mazda 6, Volkswagen Passat Премиум-сегмент свыше 250 л. с. Да BMW 5 Series, Mercedes-E, Audi A6

Как действовать потребителю: пошаговые советы

Если планируете покупку автомобиля с мощным двигателем, стоит поторопиться до вступления поправок в силу. Для тех, кто ориентирован на доступные по цене модели, изменений ждать не стоит — сегмент до 160 сил останется прежним. Рассмотрите гибридные и электрические автомобили: они не подпадают под данную систему расчета и получают льготы при утилизации. При покупке подержанного авто уточняйте, когда он был ввезен и зарегистрирован — для вторичного рынка условия могут отличаться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать машину мощностью 200 л. с. без учета новых правил.

Последствие: рост конечной цены на сотни тысяч рублей.

Альтернатива: рассмотреть авто до 160 л. с. или гибрид с налоговыми преимуществами.

Ошибка: откладывать покупку премиум-класса на неопределенный срок.

Последствие: повышение утильсбора сделает покупку менее выгодной.

Альтернатива: приобрести автомобиль до изменения ставок либо рассмотреть лизинг.

А что если…

Если российские производители начнут выпускать более мощные версии своих моделей, например Lada Vesta Sport с мотором свыше 160 сил, они тоже попадут под новые ставки. Это может изменить стратегию АвтоВАЗа и подтолкнуть компанию к развитию альтернативных направлений — например, электромобилей или гибридов.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы Поддержка отечественного автопрома Удорожание иномарок среднего и бизнес-класса Сдерживание спроса на мощные двигатели Снижение выбора для покупателей Стимул развивать гибриды и электрокары Возможное падение продаж премиум-сегмента Сохранение доступных цен на Lada Риск "серого" ввоза мощных авто

FAQ

Как выбрать машину, чтобы избежать роста цен?

Покупайте модели с двигателями до 160 л. с. — это гарантия сохранения прежних ставок.

Сколько вырастет стоимость автомобилей свыше 160 сил?

По оценкам экспертов, подорожание может составить от 10% до 20% в зависимости от мощности и класса.

Что лучше: бензин или гибрид в новых условиях?

Гибрид выгоднее: он не только экономичен, но и защищен от роста утильсбора.

Мифы и правда

Миф: изменения затронут всех автовладельцев.

Правда: большинство покупателей массового сегмента (Lada, Kia, Hyundai) не заметят разницы.

Миф: утильсбор увеличат и на подержанные машины.

Правда: речь идет только о новых авто с моторами свыше 160 сил.

Миф: отечественные производители в проигрыше.

Правда: напротив, такие компании, как АвтоВАЗ, выигрывают от новой методики.

3 интересных факта