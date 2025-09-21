Lada спасена от роста цен: как отечественные машины остаются доступными
Российский автопром вновь оказался в центре внимания после инициативы Минпромторга изменить подход к расчету утилизационного сбора. Эта мера вызвала оживленную дискуссию: часть производителей ожидает рост цен, а потребители опасаются подорожания популярных моделей. Однако крупнейший отечественный завод — АвтоВАЗ — заявил, что его продукцию новые коэффициенты не затронут.
Почему АвтоВАЗ не пострадает
Президент компании Максим Соколов пояснил, что изменения коснутся только автомобилей с двигателями мощностью выше 160 лошадиных сил.
"АвтоВАЗ не производит автомобили мощностью свыше 160 л. с., поэтому влияние этих изменений на продукцию АвтоВАЗа будут нейтральным", — заявил Соколов.
Таким образом, ключевые модели Lada, включая Granta, Vesta, Largus и Niva, останутся в привычном ценовом диапазоне.
Новая логика расчета
Минпромторг предложил учитывать при расчете утильсбора не только объем двигателя, но и его мощность. Ставка увеличивается для машин, которые обладают повышенной производительностью и, как правило, относятся к среднему и премиум-сегменту.
Для массового рынка с небольшими и экономичными моторами ситуация не изменится. Однако для покупателей автомобилей зарубежных брендов, оснащенных агрегатами более 160 сил, возможен заметный рост стоимости.
Сравнение: кого коснется изменение
|Категория авто
|Двигатель
|Попадает под новые ставки
|Примеры моделей
|Эконом-класс
|до 120 л. с.
|Нет
|Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris
|Средний класс
|120-160 л. с.
|Нет
|Lada Vesta, Renault Duster
|Бизнес-класс
|160-250 л. с.
|Да
|Toyota Camry, Mazda 6, Volkswagen Passat
|Премиум-сегмент
|свыше 250 л. с.
|Да
|BMW 5 Series, Mercedes-E, Audi A6
Как действовать потребителю: пошаговые советы
-
Если планируете покупку автомобиля с мощным двигателем, стоит поторопиться до вступления поправок в силу.
-
Для тех, кто ориентирован на доступные по цене модели, изменений ждать не стоит — сегмент до 160 сил останется прежним.
-
Рассмотрите гибридные и электрические автомобили: они не подпадают под данную систему расчета и получают льготы при утилизации.
-
При покупке подержанного авто уточняйте, когда он был ввезен и зарегистрирован — для вторичного рынка условия могут отличаться.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбрать машину мощностью 200 л. с. без учета новых правил.
-
Последствие: рост конечной цены на сотни тысяч рублей.
-
Альтернатива: рассмотреть авто до 160 л. с. или гибрид с налоговыми преимуществами.
-
Ошибка: откладывать покупку премиум-класса на неопределенный срок.
-
Последствие: повышение утильсбора сделает покупку менее выгодной.
-
Альтернатива: приобрести автомобиль до изменения ставок либо рассмотреть лизинг.
А что если…
Если российские производители начнут выпускать более мощные версии своих моделей, например Lada Vesta Sport с мотором свыше 160 сил, они тоже попадут под новые ставки. Это может изменить стратегию АвтоВАЗа и подтолкнуть компанию к развитию альтернативных направлений — например, электромобилей или гибридов.
Плюсы и минусы новой системы
|Плюсы
|Минусы
|Поддержка отечественного автопрома
|Удорожание иномарок среднего и бизнес-класса
|Сдерживание спроса на мощные двигатели
|Снижение выбора для покупателей
|Стимул развивать гибриды и электрокары
|Возможное падение продаж премиум-сегмента
|Сохранение доступных цен на Lada
|Риск "серого" ввоза мощных авто
FAQ
Как выбрать машину, чтобы избежать роста цен?
Покупайте модели с двигателями до 160 л. с. — это гарантия сохранения прежних ставок.
Сколько вырастет стоимость автомобилей свыше 160 сил?
По оценкам экспертов, подорожание может составить от 10% до 20% в зависимости от мощности и класса.
Что лучше: бензин или гибрид в новых условиях?
Гибрид выгоднее: он не только экономичен, но и защищен от роста утильсбора.
Мифы и правда
-
Миф: изменения затронут всех автовладельцев.
-
Правда: большинство покупателей массового сегмента (Lada, Kia, Hyundai) не заметят разницы.
-
Миф: утильсбор увеличат и на подержанные машины.
-
Правда: речь идет только о новых авто с моторами свыше 160 сил.
-
Миф: отечественные производители в проигрыше.
-
Правда: напротив, такие компании, как АвтоВАЗ, выигрывают от новой методики.
3 интересных факта
-
В России доля машин мощнее 160 л. с. не превышает 15% от всего рынка.
-
Lada Granta уже 10 лет подряд входит в топ-3 самых продаваемых автомобилей в стране.
-
Электромобили в России освобождены от уплаты утильсбора до 2030 года.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru