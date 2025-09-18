Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хромированный внедорожник
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

Утильсбор меняется: какие машины исчезнут с рынка уже в 2025 году

Эксперты: рост утильсбора в 2025 году увеличит стоимость внедорожников до 40%

Пересмотр методики начисления утилизационного сбора может полностью изменить российский авторынок. Новые правила вводят дополнительные параметры, включая мощность двигателя и особенности электромобилей, что приведёт к росту цен и изменению структуры доступных моделей. Эксперты объясняют, какие автомобили сохранит рынок, а какие уйдут или подорожают.

Что изменится в начислении "утиля"

С ноября 2025 года методика расчёта утильсбора изменится. Если раньше учитывались только объем двигателя и возраст машины, теперь в список критериев добавляется мощность.

Для автомобилей с ДВС:
• при мощности свыше 160 л. с. даже физлица будут платить коммерческие ставки;
• для машин младше трёх лет действовала льготная ставка 3,4 тыс. руб., для более старых — 5,2 тыс. руб.;
• новые тарифы для физических лиц будут кратно выше.

Для электромобилей и гибридов:
• сохранение льготы только для моделей мощностью менее 80 л. с.;
• премиальные гибриды и электрокары вырастут в цене минимум на 2 млн руб.

По расчетам властей, бюджет получит дополнительно 40-60 млрд руб. в год. Эти средства планируется направить на поддержку спроса в автопроме.

Сравнение: старые и новые ставки утильсбора

Категория До изменений После изменений (2025+)
Легковой авто до 3 лет (физлица) 3 400 руб. коммерческая ставка при >160 л. с.
Легковой авто старше 3 лет (физлица) 5 200 руб. коммерческая ставка при >160 л. с.
Авто с ДВС 1,0-2,0 л (коммерческая ставка) 667 400 руб. 1 172 400 руб. к 2030 году
Электромобили и гибриды <80 л. с. льгота сохраняется
Электромобили и гибриды >80 л. с. льгота утрата льготы, рост цены ~2 млн руб.

Советы шаг за шагом: как действовать автолюбителям

  1. При выборе новой машины заранее уточняйте мощность двигателя — она станет ключевым параметром.

  2. Рассмотрите автомобили до 160 л. с., которые останутся доступными по льготной ставке.

  3. Если планируете покупку электрокара, обращайте внимание на мощность — до 80 л. с. льготы сохранятся.

  4. Оцените альтернативу: кроссоверы с двигателями 2,0 MPI на 150 л. с. (например, Kia Sportage или Hyundai Tucson).

  5. Учитывайте сроки: резкий рост цен на вторичном рынке наступит через 2-3 месяца после введения новых правил.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: купить мощный внедорожник (Mercedes GLS, Toyota Land Cruiser, BMW X7) после изменений.

  • Последствие: рост цены до 40%, удорожание на 1,5-2 млн руб.

  • Альтернатива: компактные кроссоверы до 160 л. с. (Mazda CX-5, Toyota RAV4 2.0, Nissan X-Trail).

  • Ошибка: ставить ставку на гибриды и электрокары мощнее 80 л. с.

  • Последствие: рост конечной стоимости на +2 млн руб.

  • Альтернатива: гибриды малой мощности и электрокары с экономичным мотором.

А что если…

Что будет, если покупатель решит отложить приобретение автомобиля? Через несколько месяцев рост цен охватит вторичный рынок. Те модели, которые сегодня стоят 2,5-3 млн руб., подорожают до 3,5 млн руб., а внедорожники с ценником 4-5 млн руб. могут вырасти на 30-40%.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы
Дополнительные доходы бюджета (40-60 млрд руб.) Подорожание авто на 15-40%
Поддержка отечественного автопрома Сокращение доступного ассортимента
Упорядочивание импорта и борьба с "лазейками" Удар по параллельному импорту
Льготы для авто до 160 л. с. сохраняются Потеря льгот для электрокаров >80 л. с.

FAQ

Как выбрать автомобиль, чтобы не переплатить за утильсбор?
Смотрите на мощность двигателя: до 160 л. с. для ДВС и до 80 л. с. для электромобилей льготы сохраняются.

Сколько вырастут цены на популярные модели?
Рост составит 800 тыс. — 2 млн руб. в зависимости от мощности двигателя. Для машин 2,0-3,0 л подорожание достигнет 40%.

Что лучше — новый или подержанный автомобиль?
В ближайшие месяцы подержанные машины сохранят цену, но через 2-3 месяца они также вырастут вслед за новыми.

Мифы и правда

  • Миф: новые правила не коснутся физлиц.

  • Правда: при мощности выше 160 л. с. даже частные лица будут платить коммерческий утильсбор.

  • Миф: электромобили полностью освобождены от "утиля".

  • Правда: льгота останется только для машин до 80 л. с.

  • Миф: рост утильсбора направлен на экологию.

  • Правда: эксперты отмечают, что экологический эффект здесь вторичен, главная цель — протекционизм и доход бюджета.

3 интересных факта

  1. Утилизационный сбор в России впервые ввели в 2012 году для защиты отечественного автопрома.

  2. В странах ЕС аналогичные платежи зависят не только от возраста машины, но и от уровня выбросов.

  3. В Японии действует система ежегодного дорожного налога, из-за чего автомобили старше 10 лет становятся экономически невыгодными.

Исторический контекст

  • 2012 год: введение утильсбора в РФ для импортных авто.

  • 2014 год: распространение на все автомобили, включая произведённые внутри страны.

  • 2020 год: начало регулярной индексации ставок.

  • 2025 год: добавление мощности двигателя и перерасчёт для электромобилей.

"Речь идет о частичном сворачивании окна возможностей для импорта физлицами автомобилей для личного пользования, при котором утильсбор составляет несколько тысяч рублей", — пояснил президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов.

"Модели, доступные ранее, теперь столкнутся с высоким налоговым бременем. Например, подорожают европейские и американские спорткары с мощными двигателями", — пояснил независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

"Основные изменения по росту утильсбора коснутся небольшого сегмента рынка — это гибриды и электроавтомобили, там рост конечной стоимости будет примерно +2 млн руб. на единицу", — отметил генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

