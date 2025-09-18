Утильсбор меняется: какие машины исчезнут с рынка уже в 2025 году
Пересмотр методики начисления утилизационного сбора может полностью изменить российский авторынок. Новые правила вводят дополнительные параметры, включая мощность двигателя и особенности электромобилей, что приведёт к росту цен и изменению структуры доступных моделей. Эксперты объясняют, какие автомобили сохранит рынок, а какие уйдут или подорожают.
Что изменится в начислении "утиля"
С ноября 2025 года методика расчёта утильсбора изменится. Если раньше учитывались только объем двигателя и возраст машины, теперь в список критериев добавляется мощность.
Для автомобилей с ДВС:
• при мощности свыше 160 л. с. даже физлица будут платить коммерческие ставки;
• для машин младше трёх лет действовала льготная ставка 3,4 тыс. руб., для более старых — 5,2 тыс. руб.;
• новые тарифы для физических лиц будут кратно выше.
Для электромобилей и гибридов:
• сохранение льготы только для моделей мощностью менее 80 л. с.;
• премиальные гибриды и электрокары вырастут в цене минимум на 2 млн руб.
По расчетам властей, бюджет получит дополнительно 40-60 млрд руб. в год. Эти средства планируется направить на поддержку спроса в автопроме.
Сравнение: старые и новые ставки утильсбора
|Категория
|До изменений
|После изменений (2025+)
|Легковой авто до 3 лет (физлица)
|3 400 руб.
|коммерческая ставка при >160 л. с.
|Легковой авто старше 3 лет (физлица)
|5 200 руб.
|коммерческая ставка при >160 л. с.
|Авто с ДВС 1,0-2,0 л (коммерческая ставка)
|667 400 руб.
|1 172 400 руб. к 2030 году
|Электромобили и гибриды <80 л. с.
|льгота
|сохраняется
|Электромобили и гибриды >80 л. с.
|льгота
|утрата льготы, рост цены ~2 млн руб.
Советы шаг за шагом: как действовать автолюбителям
-
При выборе новой машины заранее уточняйте мощность двигателя — она станет ключевым параметром.
-
Рассмотрите автомобили до 160 л. с., которые останутся доступными по льготной ставке.
-
Если планируете покупку электрокара, обращайте внимание на мощность — до 80 л. с. льготы сохранятся.
-
Оцените альтернативу: кроссоверы с двигателями 2,0 MPI на 150 л. с. (например, Kia Sportage или Hyundai Tucson).
-
Учитывайте сроки: резкий рост цен на вторичном рынке наступит через 2-3 месяца после введения новых правил.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: купить мощный внедорожник (Mercedes GLS, Toyota Land Cruiser, BMW X7) после изменений.
-
Последствие: рост цены до 40%, удорожание на 1,5-2 млн руб.
-
Альтернатива: компактные кроссоверы до 160 л. с. (Mazda CX-5, Toyota RAV4 2.0, Nissan X-Trail).
-
Ошибка: ставить ставку на гибриды и электрокары мощнее 80 л. с.
-
Последствие: рост конечной стоимости на +2 млн руб.
-
Альтернатива: гибриды малой мощности и электрокары с экономичным мотором.
А что если…
Что будет, если покупатель решит отложить приобретение автомобиля? Через несколько месяцев рост цен охватит вторичный рынок. Те модели, которые сегодня стоят 2,5-3 млн руб., подорожают до 3,5 млн руб., а внедорожники с ценником 4-5 млн руб. могут вырасти на 30-40%.
Плюсы и минусы новой системы
|Плюсы
|Минусы
|Дополнительные доходы бюджета (40-60 млрд руб.)
|Подорожание авто на 15-40%
|Поддержка отечественного автопрома
|Сокращение доступного ассортимента
|Упорядочивание импорта и борьба с "лазейками"
|Удар по параллельному импорту
|Льготы для авто до 160 л. с. сохраняются
|Потеря льгот для электрокаров >80 л. с.
FAQ
Как выбрать автомобиль, чтобы не переплатить за утильсбор?
Смотрите на мощность двигателя: до 160 л. с. для ДВС и до 80 л. с. для электромобилей льготы сохраняются.
Сколько вырастут цены на популярные модели?
Рост составит 800 тыс. — 2 млн руб. в зависимости от мощности двигателя. Для машин 2,0-3,0 л подорожание достигнет 40%.
Что лучше — новый или подержанный автомобиль?
В ближайшие месяцы подержанные машины сохранят цену, но через 2-3 месяца они также вырастут вслед за новыми.
Мифы и правда
-
Миф: новые правила не коснутся физлиц.
-
Правда: при мощности выше 160 л. с. даже частные лица будут платить коммерческий утильсбор.
-
Миф: электромобили полностью освобождены от "утиля".
-
Правда: льгота останется только для машин до 80 л. с.
-
Миф: рост утильсбора направлен на экологию.
-
Правда: эксперты отмечают, что экологический эффект здесь вторичен, главная цель — протекционизм и доход бюджета.
3 интересных факта
-
Утилизационный сбор в России впервые ввели в 2012 году для защиты отечественного автопрома.
-
В странах ЕС аналогичные платежи зависят не только от возраста машины, но и от уровня выбросов.
-
В Японии действует система ежегодного дорожного налога, из-за чего автомобили старше 10 лет становятся экономически невыгодными.
Исторический контекст
-
2012 год: введение утильсбора в РФ для импортных авто.
-
2014 год: распространение на все автомобили, включая произведённые внутри страны.
-
2020 год: начало регулярной индексации ставок.
-
2025 год: добавление мощности двигателя и перерасчёт для электромобилей.
"Речь идет о частичном сворачивании окна возможностей для импорта физлицами автомобилей для личного пользования, при котором утильсбор составляет несколько тысяч рублей", — пояснил президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов.
"Модели, доступные ранее, теперь столкнутся с высоким налоговым бременем. Например, подорожают европейские и американские спорткары с мощными двигателями", — пояснил независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.
"Основные изменения по росту утильсбора коснутся небольшого сегмента рынка — это гибриды и электроавтомобили, там рост конечной стоимости будет примерно +2 млн руб. на единицу", — отметил генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.
