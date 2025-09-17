Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:30

Шокирующие изменения в утилизационном сборе: как мощность двигателя ударит по вашему кошельку

Минпромторг РФ изменит расчет утилизационного сбора по мощности двигателя с ноября 2025 года

Изменения в системе расчета утилизационного сбора могут радикально повлиять на российский рынок автомобилей. С ноября 2025 года планируется привязать платеж не только к объему двигателя, как это было раньше, но и к его мощности. Такой шаг особенно ударит по владельцам и импортерам мощных машин, включая кроссоверы, электромобили и гибриды.

Как будет устроена новая система

Главная идея реформы заключается в том, что базовая ставка будет зависеть от типа и объема двигателя, а затем умножаться на коэффициент, зависящий от количества лошадиных сил. Чем выше мощность — тем выше коэффициент. Для автомобилей до 160 л. с. сохранится льготный режим для физических лиц, но более мощные машины окажутся в зоне резкого подорожания.

Для примера: утильсбор на Geely Monjaro с двигателем 238 л. с. для частного покупателя вырастет с 3,4 тыс. рублей до 952 тыс. рублей. А к 2030 году платеж может дойти до 1,67 млн рублей. Еще сильнее это коснется гибридов и электромобилей, где льготный порог установлен всего в 80 л. с.

Сравнение: как изменятся ставки

Автомобиль Мощность Утильсбор до ноября Утильсбор после ноября
Geely Monjaro 238 л. с. 3 400 ₽ 952 000 ₽
Lixiang L7 (гибрид) 197 л. с. 3 400 ₽ 1 830 000 ₽
Бюджетный седан (120 л. с.) 120 л. с. 3 400 ₽ 3 400 ₽

Эти цифры показывают, что доступные модели до 160 л. с. почти не пострадают, а вот сегмент премиум и электротранспорта окажется под давлением.

Советы шаг за шагом: как подготовиться

  1. Оцените потребности. Если вы не используете все возможности мощного двигателя, подумайте о покупке машины до 160 л. с.

  2. Рассмотрите локальные бренды. Производство в странах ЕАЭС позволит снизить издержки, так как для них утильсбор будет мягче.

  3. Проверьте остатки на рынке. До ноября ожидается всплеск ввоза мощных авто — возможно, это последний шанс купить выгодно.

  4. Обратите внимание на гибриды с меньшей мощностью — они могут оказаться компромиссом между экологичностью и стоимостью.

  5. Рассчитайте будущие расходы. Страховка, налог на транспорт и утильсбор вместе могут сделать владение машиной слишком дорогим.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка мощного кроссовера после ноября.

  • Последствие: утильсбор увеличит цену почти в миллион рублей.

  • Альтернатива: взять аналогичную модель мощностью до 160 л. с. или выбрать локально собранный автомобиль.

  • Ошибка: выбор электромобиля с высокой мощностью.

  • Последствие: плата за утилизацию может превысить стоимость подержанного авто.

  • Альтернатива: обратить внимание на городские электрокары до 80 л. с.

Мифы и правда

  • Миф: новые правила убьют авторынок.
    Правда: рынок перестроится, акцент сместится на более доступные модели.

  • Миф: гибриды останутся выгодными.
    Правда: мощные гибриды окажутся даже дороже бензиновых машин.

  • Миф: владельцы старых авто будут платить больше.
    Правда: изменения касаются только ввоза новых и подержанных автомобилей.

