Шокирующие изменения в утилизационном сборе: как мощность двигателя ударит по вашему кошельку
Изменения в системе расчета утилизационного сбора могут радикально повлиять на российский рынок автомобилей. С ноября 2025 года планируется привязать платеж не только к объему двигателя, как это было раньше, но и к его мощности. Такой шаг особенно ударит по владельцам и импортерам мощных машин, включая кроссоверы, электромобили и гибриды.
Как будет устроена новая система
Главная идея реформы заключается в том, что базовая ставка будет зависеть от типа и объема двигателя, а затем умножаться на коэффициент, зависящий от количества лошадиных сил. Чем выше мощность — тем выше коэффициент. Для автомобилей до 160 л. с. сохранится льготный режим для физических лиц, но более мощные машины окажутся в зоне резкого подорожания.
Для примера: утильсбор на Geely Monjaro с двигателем 238 л. с. для частного покупателя вырастет с 3,4 тыс. рублей до 952 тыс. рублей. А к 2030 году платеж может дойти до 1,67 млн рублей. Еще сильнее это коснется гибридов и электромобилей, где льготный порог установлен всего в 80 л. с.
Сравнение: как изменятся ставки
|Автомобиль
|Мощность
|Утильсбор до ноября
|Утильсбор после ноября
|Geely Monjaro
|238 л. с.
|3 400 ₽
|952 000 ₽
|Lixiang L7 (гибрид)
|197 л. с.
|3 400 ₽
|1 830 000 ₽
|Бюджетный седан (120 л. с.)
|120 л. с.
|3 400 ₽
|3 400 ₽
Эти цифры показывают, что доступные модели до 160 л. с. почти не пострадают, а вот сегмент премиум и электротранспорта окажется под давлением.
Советы шаг за шагом: как подготовиться
-
Оцените потребности. Если вы не используете все возможности мощного двигателя, подумайте о покупке машины до 160 л. с.
-
Рассмотрите локальные бренды. Производство в странах ЕАЭС позволит снизить издержки, так как для них утильсбор будет мягче.
-
Проверьте остатки на рынке. До ноября ожидается всплеск ввоза мощных авто — возможно, это последний шанс купить выгодно.
-
Обратите внимание на гибриды с меньшей мощностью — они могут оказаться компромиссом между экологичностью и стоимостью.
-
Рассчитайте будущие расходы. Страховка, налог на транспорт и утильсбор вместе могут сделать владение машиной слишком дорогим.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка мощного кроссовера после ноября.
-
Последствие: утильсбор увеличит цену почти в миллион рублей.
-
Альтернатива: взять аналогичную модель мощностью до 160 л. с. или выбрать локально собранный автомобиль.
-
Ошибка: выбор электромобиля с высокой мощностью.
-
Последствие: плата за утилизацию может превысить стоимость подержанного авто.
-
Альтернатива: обратить внимание на городские электрокары до 80 л. с.
Мифы и правда
-
Миф: новые правила убьют авторынок.
Правда: рынок перестроится, акцент сместится на более доступные модели.
-
Миф: гибриды останутся выгодными.
Правда: мощные гибриды окажутся даже дороже бензиновых машин.
-
Миф: владельцы старых авто будут платить больше.
Правда: изменения касаются только ввоза новых и подержанных автомобилей.
