Секрет под капотом: одна мелкая деталь заставила крупный концерн остановить сотни тысяч машин
Автоконцерн Stellantis, объединяющий 14 брендов — от премиальных Maserati и Alfa Romeo до массовых Peugeot, Fiat и Opel, объявил о крупнейшей сервисной кампании. Под отзыв попали более 750 тысяч машин по всему миру из-за риска возгорания, связанного с утечкой топлива. По данным Bild, в Германии зарегистрировано свыше 85 тысяч автомобилей, требующих ремонта, а в США почти 54 тысячи, сообщает Reuters.
Причина обнаружена в соединениях между топливной рампой и трубопроводом высокого давления. Недостаточная затяжка креплений может привести к просачиванию топлива и, как следствие, к пожару. Только к середине июня было зафиксировано 11 подобных случаев.
Какие марки попали под отзыв
Stellantis объединяет широкий спектр брендов, и отзыв затронул не один, а сразу несколько. В список вошли:
• Opel
• Peugeot
• Fiat
• Citroën
• DS Automobiles
• Lancia
• Alfa Romeo
Сравнение: затронутые бренды и масштабы
|Бренд
|Регион
|Ориентировочное число авто под отзывом
|Opel, Peugeot
|Европа
|десятки тысяч
|Fiat, Lancia
|Европа
|несколько тысяч
|Citroën, DS
|Европа
|десятки тысяч
|Alfa Romeo
|Европа и США
|тысячи
|Jeep, Chrysler, Maserati
|США и другие регионы
|несколько тысяч
Как действовать владельцам
Отзыв автомобилей — это не просто формальность, а важный шаг для безопасности. Владельцы должны:
-
Проверить VIN-номер машины на сайте Stellantis или национального автоконцерна.
-
Получить уведомление от дилера или регулятора.
-
Записаться на бесплатное сервисное обслуживание.
-
Выполнить ремонт или замену деталей в официальном центре.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование отзыва → риск возгорания автомобиля → своевременный визит в сервис избавляет от угрозы.
-
Обращение к неофициальным мастерам → потеря гарантии и неполное устранение дефекта → лучше воспользоваться авторизованным дилером.
-
Ожидание до "первых симптомов" (запах бензина, течь) → возможный пожар и дорогостоящий ремонт → профилактический осмотр бесплатно по программе отзыва.
А что если…
Если владелец уехал за границу? Отзывы действуют по всему миру, и обратиться можно к любому официальному дилеру концерна. Даже если машина куплена в другой стране, программа охватывает её.
Если автомобиль старый и гарантия давно истекла? Это не имеет значения: отзывные кампании выполняются бесплатно, вне зависимости от возраста машины и пробега.
Плюсы и минусы отзывных кампаний
|Плюсы
|Минусы
|Бесплатный ремонт даже после окончания гарантии
|Потеря времени на посещение сервиса
|Повышение безопасности автомобиля
|Возможные очереди у дилеров
|Поддержка имиджа бренда
|Возможен дефицит деталей в первые месяцы
FAQ
Как узнать, что моя машина попала под отзыв?
Проверить VIN на официальном сайте Stellantis или в базе данных национального регулятора.
Сколько стоит ремонт?
Все работы в рамках отзывной кампании полностью бесплатны.
Что лучше — дождаться уведомления или проверять самому?
Лучше самому проверить VIN. Иногда письма задерживаются, а на сайтах информация обновляется быстрее.
Мифы и правда
Миф: отзыв — это всегда плохо для имиджа марки.
Правда: наоборот, честные и масштабные кампании укрепляют доверие клиентов.
Миф: отзыв касается только новых машин.
Правда: сервисная программа распространяется и на автомобили с большим пробегом.
Миф: если проблем не видно, ехать не обязательно.
Правда: утечка может возникнуть внезапно, поэтому лучше пройти осмотр заранее.
3 интересных факта
-
В среднем по миру автопроизводители отзывают десятки миллионов машин ежегодно.
-
Самая крупная кампания в истории связана с подушками безопасности Takata — под неё попало более 100 млн автомобилей.
-
Для Stellantis это один из самых масштабных отзывов последних лет, охвативший все ключевые бренды группы.
Исторический контекст
Отзывные кампании существовали ещё в середине XX века. В США первые массовые проверки стартовали в 1960-е годы после создания Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA). С тех пор такие акции стали стандартом автомобильной индустрии.
Сегодня они воспринимаются не как повод для паники, а как проявление ответственности производителя. Водителю достаточно уделить время визиту в сервис — и он получает бесплатное устранение потенциальной угрозы.
