завод Stellantis
завод Stellantis
© commons.wikimedia.org by Ottaviani Serge is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:15

Секрет под капотом: одна мелкая деталь заставила крупный концерн остановить сотни тысяч машин

В США отзывают 54 тысячи автомобилей Stellantis из-за дефекта топливной системы — Reuters

Автоконцерн Stellantis, объединяющий 14 брендов — от премиальных Maserati и Alfa Romeo до массовых Peugeot, Fiat и Opel, объявил о крупнейшей сервисной кампании. Под отзыв попали более 750 тысяч машин по всему миру из-за риска возгорания, связанного с утечкой топлива. По данным Bild, в Германии зарегистрировано свыше 85 тысяч автомобилей, требующих ремонта, а в США почти 54 тысячи, сообщает Reuters.

Причина обнаружена в соединениях между топливной рампой и трубопроводом высокого давления. Недостаточная затяжка креплений может привести к просачиванию топлива и, как следствие, к пожару. Только к середине июня было зафиксировано 11 подобных случаев.

Какие марки попали под отзыв

Stellantis объединяет широкий спектр брендов, и отзыв затронул не один, а сразу несколько. В список вошли:
• Opel
• Peugeot
• Fiat
• Citroën
• DS Automobiles
• Lancia
• Alfa Romeo

Сравнение: затронутые бренды и масштабы

Бренд Регион Ориентировочное число авто под отзывом
Opel, Peugeot Европа десятки тысяч
Fiat, Lancia Европа несколько тысяч
Citroën, DS Европа десятки тысяч
Alfa Romeo Европа и США тысячи
Jeep, Chrysler, Maserati США и другие регионы несколько тысяч

Как действовать владельцам

Отзыв автомобилей — это не просто формальность, а важный шаг для безопасности. Владельцы должны:

  1. Проверить VIN-номер машины на сайте Stellantis или национального автоконцерна.

  2. Получить уведомление от дилера или регулятора.

  3. Записаться на бесплатное сервисное обслуживание.

  4. Выполнить ремонт или замену деталей в официальном центре.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорирование отзыва → риск возгорания автомобиля → своевременный визит в сервис избавляет от угрозы.

  2. Обращение к неофициальным мастерам → потеря гарантии и неполное устранение дефекта → лучше воспользоваться авторизованным дилером.

  3. Ожидание до "первых симптомов" (запах бензина, течь) → возможный пожар и дорогостоящий ремонт → профилактический осмотр бесплатно по программе отзыва.

А что если…

Если владелец уехал за границу? Отзывы действуют по всему миру, и обратиться можно к любому официальному дилеру концерна. Даже если машина куплена в другой стране, программа охватывает её.

Если автомобиль старый и гарантия давно истекла? Это не имеет значения: отзывные кампании выполняются бесплатно, вне зависимости от возраста машины и пробега.

Плюсы и минусы отзывных кампаний

Плюсы Минусы
Бесплатный ремонт даже после окончания гарантии Потеря времени на посещение сервиса
Повышение безопасности автомобиля Возможные очереди у дилеров
Поддержка имиджа бренда Возможен дефицит деталей в первые месяцы

FAQ

Как узнать, что моя машина попала под отзыв?
Проверить VIN на официальном сайте Stellantis или в базе данных национального регулятора.

Сколько стоит ремонт?
Все работы в рамках отзывной кампании полностью бесплатны.

Что лучше — дождаться уведомления или проверять самому?
Лучше самому проверить VIN. Иногда письма задерживаются, а на сайтах информация обновляется быстрее.

Мифы и правда

Миф: отзыв — это всегда плохо для имиджа марки.
Правда: наоборот, честные и масштабные кампании укрепляют доверие клиентов.

Миф: отзыв касается только новых машин.
Правда: сервисная программа распространяется и на автомобили с большим пробегом.

Миф: если проблем не видно, ехать не обязательно.
Правда: утечка может возникнуть внезапно, поэтому лучше пройти осмотр заранее.

3 интересных факта

  1. В среднем по миру автопроизводители отзывают десятки миллионов машин ежегодно.

  2. Самая крупная кампания в истории связана с подушками безопасности Takata — под неё попало более 100 млн автомобилей.

  3. Для Stellantis это один из самых масштабных отзывов последних лет, охвативший все ключевые бренды группы.

Исторический контекст

Отзывные кампании существовали ещё в середине XX века. В США первые массовые проверки стартовали в 1960-е годы после создания Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA). С тех пор такие акции стали стандартом автомобильной индустрии.

Сегодня они воспринимаются не как повод для паники, а как проявление ответственности производителя. Водителю достаточно уделить время визиту в сервис — и он получает бесплатное устранение потенциальной угрозы.

