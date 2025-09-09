Владельцы Lada Niva в шоке: десятки тысяч машин срочно проверяют

АвтоВАЗ сообщил о начале масштабной сервисной кампании: в общей сложности под отзыв попали более 23 тысяч автомобилей. Об этом проинформировал Росстандарт.

Какие модели затронуты

Основная часть списка — внедорожники Lada Niva двух поколений.

Lada Niva Legend — 8912 машин, произведённых с октября 2021 года по май 2024-го. У этих автомобилей отсутствуют два ключевых элемента: блок вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" и блок управления системой надувных подушек безопасности (СНПБ).

Lada Niva Travel — 14 024 автомобиля, сошедших с конвейера в период с октября 2021-го по ноябрь 2023-го. На них нет системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Что сделают в сервисах

Как пояснили в Росстандарте, владельцы всех автомобилей, попавших под отзыв, смогут бесплатно устранить недочёты. В сервисных центрах установят недостающие блоки, обеспечив соответствие машин требованиям безопасности.

Почему это важно

Отсутствие систем экстренного вызова и управления подушками безопасности может напрямую влиять на уровень защиты водителей и пассажиров. Восстановление этих функций — не просто техническая формальность, а вопрос безопасности на дороге.