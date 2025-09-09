Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Wikipedia by Kirill Borisenko is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:21

Почти 23 тысячи "Нив" попали под массовый отзыв: что скрывается за сервисной кампанией

АвтоВАЗ отзывает 22,9 тыс. внедорожников Lada Niva для установки ЭРА-ГЛОНАСС

Волжский автозавод объявил о масштабной сервисной кампании, которая коснется почти двадцати трех тысяч внедорожников Lada семейства Niva. Причиной стало отсутствие на ряде машин обязательных блоков экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС, которые должны быть установлены в рамках доработки.

Какие автомобили попали под отзыв

Под действие кампании попали сразу две модели. Первой стала Lada Niva Travel: всего 14 024 автомобиля, выпущенные и реализованные с октября 2021-го по ноябрь 2023 года. Второй оказалась классическая Niva Legend — 8912 машин, переданных клиентам в период с конца октября 2021-го до начала мая 2024 года. В общей сложности отзыв охватывает 22 936 внедорожников.

Почему машины отзывают

Ситуация напрямую связана с санкционными ограничениями. В период их действия завод не имел возможности комплектовать автомобили устройствами ЭРА-ГЛОНАСС. Однако производитель взял на себя обязательство дооснастить машины в будущем. Теперь наступил момент, когда эта доработка стала обязательной для всех владельцев, попавших в список Росстандарта.

Что установят на Niva Travel

На внедорожники этой серии планируется установка блоков ЭРА-ГЛОНАСС. Эта система уже много лет является обязательной для всех новых автомобилей, продаваемых на российском рынке. Она обеспечивает автоматическую связь с экстренными службами в случае аварии или другого происшествия, что повышает уровень безопасности водителей и пассажиров.

Какие изменения ждут Niva Legend

Для классических "Нив" доработка окажется более серьезной. Помимо установки блока экстренной связи, автомобили дополнительно оснастят блоком управления системой подушек безопасности. Это связано с тем, что в конструкции первого поколения Niva вызов ЭРА-ГЛОНАСС работает в связке с подушкой безопасности водительского кресла. Таким образом, конструкцию пришлось адаптировать под современные требования безопасности.

Как владельцам проверить свою машину

Дилеры Lada будут самостоятельно связываться с владельцами автомобилей, подпавших под кампанию. Однако автовладельцы могут и сами проверить, попадает ли их машина под отзыв. Для этого достаточно ввести VIN-номер в разделе "документы" на сайте Росстандарта или воспользоваться специальным интерактивным сервисом.

Все работы выполняются бесплатно, так как речь идет об обязательной заводской доработке. Это стандартная практика при сервисных кампаниях: производитель берет расходы на себя, чтобы привести автомобили в соответствие с техническими требованиями.

