Ремень не спасёт, если сам застрял: в России отзывают тысячи машин Dongfeng из-за опасного дефекта

В России началась крупная сервисная кампания, связанная с безопасностью автомобилей Dongfeng. Под действие отзыва попали более 12,4 тысячи машин, проданных на российском рынке с января 2023 по май 2025 года. Проверка показала, что в некоторых моделях неправильно установлен один из элементов ремня безопасности, из-за чего лямка не подтягивается автоматически. Это может привести к тому, что ремень не обеспечит должную фиксацию водителя и пассажиров при движении.

В чем заключается дефект

По данным Росстандарта, проблема затрагивает втягивающий механизм — он не всегда способен полностью сматывать ленту, что нарушает корректную работу всей системы. Автовладельцы могли заметить, что ремень не возвращается в исходное положение после использования. Подобная неисправность повышает риск травм при аварии или резком торможении.

Что предлагают владельцам

Производитель сообщил, что все автомобили, попавшие под отзыв, будут бесплатно обслужены в официальных сервисных центрах. Владельцам заменят весь комплект ремней безопасности, включая механизм сматывания и фиксации. За работы платить не придется — расходы берет на себя Dongfeng. Компания подчеркнула, что уведомления владельцам направляются через дилерские сети и по электронной почте.

"На всех автомобилях Dongfeng, участвующих в отзыве, будет выполнена бесплатная замена ремней безопасности", — сообщили представители Росстандарта.

Почему это важно

Система ремней безопасности — ключевой элемент пассивной защиты автомобиля. Даже незначительное нарушение в её работе может стоить жизни при ДТП. Современные автопроизводители уделяют особое внимание тестированию этих механизмов, поскольку от их эффективности напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров.

Кроме того, в России усиливается контроль за качеством и безопасностью автомобилей. Отзывы — это не признак ненадежности бренда, а показатель готовности производителя оперативно устранять недостатки. За последние годы в стране регулярно проводятся подобные кампании. Только осенью 2024 года под отзыв попали более 22 тысяч автомобилей Lada Vesta, где требовалась установка нового блока управления системой экстренного вызова.

Сравнение отзывов по маркам

Марка авто Количество отозванных машин Причина отзыва Год кампании Dongfeng 12 400 Дефект ремня безопасности 2025 Lada Vesta 22 000 Замена блока экстренного вызова 2024 Toyota 18 000 Неисправность подушек безопасности 2023 Kia 15 500 Проблемы с тормозной системой 2022

Как действовать владельцам

Проверить VIN-номер автомобиля на сайте Росстандарта или производителя. Дождаться уведомления от официального дилера. Записаться в ближайший авторизованный сервисный центр. Приехать на диагностику и замену ремней безопасности. Получить подтверждение об устранении неисправности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: игнорирование уведомления о сервисной кампании.

• Последствие: риск травмы при аварии, возможные проблемы со страховой выплатой.

• Альтернатива: своевременное обращение в сервис и бесплатная замена деталей.

В некоторых страховых компаниях невыполнение предписаний производителя может стать поводом для отказа в выплате при ДТП, если дефект послужил причиной травм. Поэтому важно не откладывать визит к дилеру.

А что если…

Если автомобиль находится в отдаленном регионе, где нет официального представительства Dongfeng, компания предлагает направить запрос через форму на сайте. После этого производитель согласует ближайший доступный сервис и компенсирует транспортные расходы при необходимости. Владельцы могут также уточнить статус кампании через горячую линию бренда.

Часто задаваемые вопросы

Как узнать, попал ли мой Dongfeng под отзыв?

Проверить автомобиль можно по VIN-номеру на сайте Росстандарта или официальном сайте Dongfeng.

Сколько длится замена ремней безопасности?

Процедура занимает от 1 до 3 часов в зависимости от модели и загруженности сервиса.

Можно ли продолжать ездить до визита к дилеру?

Если ремень втягивается с задержкой или заедает, эксплуатация нежелательна — это может быть опасно.

Нужно ли платить за замену деталей?

Нет. Все работы и комплектующие предоставляются бесплатно.

Что будет, если пропустить кампанию?

В случае ДТП страховая компания может усомниться в корректности эксплуатации автомобиля, а производитель снимет с себя ответственность за последствия.

Мифы и правда

Миф: отзыв — это признак некачественного автомобиля.

Правда: наоборот, отзыв говорит о прозрачности бренда и готовности исправлять недочеты, заботясь о клиентах.

Миф: можно игнорировать письмо от дилера, если машина работает нормально.

Правда: даже мелкий дефект может привести к опасной ситуации, поэтому важно пройти проверку.

Миф: отзыв влияет на гарантию автомобиля.

Правда: участие в кампании не отменяет гарантию, а наоборот, подтверждает её действие.

Исторический контекст

Отзывные кампании стали массовым явлением с начала 2000-х, когда автопроизводители начали активно внедрять стандарты ISO и проводить проверки на всех этапах сборки. Тогда впервые заговорили о системной безопасности, включающей подушки, ремни и датчики удара. Сейчас подобные акции воспринимаются как часть нормального обслуживания, а не чрезвычайная ситуация.

Интересные факты

По данным Росстандарта, в 2024 году в России отозвали более 650 тысяч автомобилей разных брендов. В среднем один крупный производитель проводит 2-3 сервисные кампании в год. В мировой практике рекорд принадлежит Toyota — в 2009 году компания отозвала более 9 миллионов машин из-за проблемы с педалью газа.

Крупные сервисные акции становятся важным инструментом повышения доверия к бренду и напоминанием о том, что безопасность всегда должна стоять на первом месте.