Xiaomi YU7
© commons.wikimedia.org by User3204 is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:11

Xiaomi и Toyota сцепились из-за колёс: спор грозит перерасти в скандал мирового масштаба

FAW Toyota обвинила Xiaomi в манипуляции данными о колёсной базе YU7

Что будет, если гигант технологий и лидер автопрома сойдутся в споре? Именно это произошло после заявления Xiaomi о преимуществах своего автомобиля YU7. Но громкая презентация обернулась скандалом — представители Toyota резко усомнились в достоверности озвученных данных.

Критика от FAW Toyota

Высокопоставленный представитель FAW Toyota Чжао Дун публично выступил против Xiaomi, обвинив компанию в манипуляции техническими показателями. По его словам, предложенное Лэй Цзюнем "соотношение колесной базы и диаметра колеса", равное 3, не имеет под собой никакой основы.

"Такого параметра в автомобильной индустрии просто не существует. Его выдумали в Xiaomi", — заявил Чжао Дун.

Эксперт отметил, что правильный коэффициент должен составлять 4, а не 3, и подчеркнул: даже данные, приведённые по моделям Toyota, были рассчитаны некорректно.

Ошибки в расчетах Xiaomi

Главная претензия заключалась в методике. По словам Чжао Дуна, инженеры Xiaomi пошли по простому пути: они посчитали количество колёс между осями и разделили показатели в таком формате. Но подобный подход, считает он, искажает реальность.

"Корректный метод — это деление колесной базы на фактический диаметр колеса", — заявил Чжао Дун.

Использование упрощённой схемы, по мнению представителя Toyota, способно ввести покупателей в заблуждение и создать иллюзию технического преимущества там, где его нет.

Почему это важно для автопрома

Точность параметров играет ключевую роль не только в инженерии, но и в маркетинге. Такие характеристики напрямую влияют на восприятие устойчивости и управляемости автомобиля. А в условиях жёсткой конкуренции на рынке любая неточность может стоить доверия бренду.

Чжао Дун также не удержался от иронии: он высмеял компании, которые поспешили поддержать заявления Xiaomi, даже не перепроверив факты.

