Салон автомобиля
© Freepik by diana.grytsku
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Подкаст для водителей превратился в легенду — теперь о нём говорят в 44 штатах

Автомобильные радиошоу США и Канады: история Under the Hood, CarPro и Greg Carrasco

Автомобильные радиопередачи давно вышли за рамки простого развлечения. Для тысяч слушателей они стали источником знаний, советов и настоящих историй из мира машин.

Autonews вспомнил самые знаковые радиошоу, которые сформировали целую культуру автомобильного вещания.

Under the Hood Show: советы прямо из сердца Америки

История Under the Hood Show началась в 1990 году в Южной Дакоте. Мари Нордстром, работая на ферме, заметила, что в радиоэфире нет программ, которые помогали бы водителям решать повседневные проблемы с автомобилями. Вместе с сыном Шенноном она вышла в эфир на радиостанции KSOO-AM.

Сначала это был всего лишь получасовой выпуск. Но уже через несколько месяцев, благодаря популярности у аудитории, формат расширился. Шеннон в одиночку отвечал на звонки слушателей и бесплатно давал советы.

Позже к нему присоединились новые ведущие: в 1998 году — механик Расс Эванс, а в 2003-м — Крис Картер. Эта тройка стала настоящей визитной карточкой шоу.

Главная ценность программы — практический подход. Ведущие помогают диагностировать неисправности, объясняют, как устроены автомобильные системы, и подсказывают, как избежать лишних трат.

Сегодня Under the Hood Show выходит на более чем 240 радиостанциях в 44 штатах, а с 2021 года доступно и на YouTube.

The CarPro Radio Show: взгляд профессионала

The CarPro Radio Show — одна из самых популярных программ США. Ее ведущий Джерри Рейнольдс — человек, который более 40 лет работает в автомобильной индустрии, в том числе как автодилер.

"Я хочу, чтобы люди покупали машины с уверенностью и пониманием", — заявил ведущий Джерри Рейнольдс.

Недавно к нему присоединился соведущий Тодд Чемблес — радиопрофессионал и звукорежиссер с таким же богатым стажем. Он много лет помогал создавать шоу как продюсер и сам пользовался системой CarPro для покупки автомобилей.

Темы выпусков — от тонкостей ведения переговоров в автосалоне до обзоров новых моделей. Также здесь обсуждают тренды и горячие новости индустрии.

Передача звучит на десятках радиостанций, а ее подкасты доступны на Apple Podcasts, Spotify и сайте CarPro.

Greg Carrasco Show: канадская легенда

В Канаде имя Грега Карраско известно каждому автолюбителю. Более 30 лет он работает в индустрии и считается антикризисным специалистом.

Уже более 17 лет он ведет собственное шоу, которое превратилось в крупнейшую автомобильную радиопрограмму страны. Здесь обсуждают самые разные темы: от брендинга и маркетинга до тонкостей управления дилерскими центрами.

"Я всегда стараюсь объяснять сложные вещи простыми словами", — отметил ведущий Грег Карраско.

Его слушатели ценят не только экспертизу, но и легкость подачи. Сегодня программа стала площадкой для обсуждения острых вопросов отрасли и местом, где автолюбители находят практические советы.

