Мелочь в радиаторе способна обернуться капитальным ремонтом — проверяйте прямо сейчас
Система охлаждения — один из ключевых элементов надежной работы любого автомобиля. И хотя радиатор кажется простой деталью, его состояние напрямую влияет на здоровье двигателя. Чистка радиатора снаружи — процедура несложная, но именно в ней многие совершают ошибки, которые могут стоить дорого.
Почему загрязнение опасно
Радиатор — это теплообменник, по которому циркулирует охлаждающая жидкость. Она забирает тепло от двигателя, а затем отдаёт его в атмосферу. Со временем защитные присадки в антифризе разрушаются, появляются ржавчина и накипь, снижающие эффективность охлаждения.
Кроме того, радиатор расположен сразу за решёткой автомобиля, и туда легко попадает дорожный мусор: песок, камни, листья, пух, насекомые. Всё это забивает соты, мешая прохождению воздуха. Даже локальные засоры способны нарушить теплообмен и вызвать перегрев.
Особенно важно помнить, что радиаторы коробок передач обычно меньше по размеру и чувствительнее к загрязнениям. Если они забьются, перегрев неизбежен.
Когда мыть немедленно
Затягивать с чисткой нельзя, если появились такие признаки:
- рост температуры двигателя и регулярные перегревы;
- утечки из-за трещин, вызванных отложениями;
- слабое отопление в салоне;
- сладковатый запах (признак утечки охлаждающей жидкости с этиленгликолем);
- падение динамики и мощности двигателя.
В некоторых случаях засорённый радиатор приводит и к проблемам с АКП, и к поломкам насоса или термостата.
Профилактика и осмотр
Лучше не доводить до критических симптомов. Оптимально проверять радиаторы дважды в год. Даже небольшие скопления грязи — повод для чистки. Не стоит забывать и о защитной сетке: она спасает от крупных частиц, но сама может быстро забиться, вызывая тот же перегрев.
Как правильно чистить
- Дайте двигателю остыть и используйте перчатки и маску для защиты.
- Продуйте сжатым воздухом — это безопасно для хрупких рёбер и эффективно удаляет пыль и мусор.
- Используйте пульверизатор с автомобильным моющим раствором, а не бытовой химией.
- Щётка — только с мягким ворсом, без металла и чрезмерной жёсткости.
- Смывайте водой с минимальным давлением, избегая аппаратов высокого давления и пара под давлением.
- Для удаления застрявших камней пригодятся зубочистка или пинцет. Погнутые рёбра аккуратно выпрямляют плоской отвёрткой.
Для перфекционистов
Разбор радиатора для мойки имеет смысл, если требуется чистка не только снаружи, но и изнутри. Тогда заодно стоит промыть всю систему охлаждения. Однако для обычной профилактики вполне достаточно бережной внешней очистки.
Регулярная забота о радиаторе — это недорогой способ избежать дорогостоящего ремонта и продлить срок службы двигателя.
