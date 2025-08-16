Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Ludovic Péron is licensed under CC BY-SA 3.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:26

Мелочь в радиаторе способна обернуться капитальным ремонтом — проверяйте прямо сейчас

Как часто нужно чистить радиатор автомобиля для предотвращения перегрева — советы механиков

Система охлаждения — один из ключевых элементов надежной работы любого автомобиля. И хотя радиатор кажется простой деталью, его состояние напрямую влияет на здоровье двигателя. Чистка радиатора снаружи — процедура несложная, но именно в ней многие совершают ошибки, которые могут стоить дорого.

Почему загрязнение опасно

Радиатор — это теплообменник, по которому циркулирует охлаждающая жидкость. Она забирает тепло от двигателя, а затем отдаёт его в атмосферу. Со временем защитные присадки в антифризе разрушаются, появляются ржавчина и накипь, снижающие эффективность охлаждения.

Кроме того, радиатор расположен сразу за решёткой автомобиля, и туда легко попадает дорожный мусор: песок, камни, листья, пух, насекомые. Всё это забивает соты, мешая прохождению воздуха. Даже локальные засоры способны нарушить теплообмен и вызвать перегрев.

Особенно важно помнить, что радиаторы коробок передач обычно меньше по размеру и чувствительнее к загрязнениям. Если они забьются, перегрев неизбежен.

Когда мыть немедленно

Затягивать с чисткой нельзя, если появились такие признаки:

  • рост температуры двигателя и регулярные перегревы;
  • утечки из-за трещин, вызванных отложениями;
  • слабое отопление в салоне;
  • сладковатый запах (признак утечки охлаждающей жидкости с этиленгликолем);
  • падение динамики и мощности двигателя.

В некоторых случаях засорённый радиатор приводит и к проблемам с АКП, и к поломкам насоса или термостата.

Профилактика и осмотр

Лучше не доводить до критических симптомов. Оптимально проверять радиаторы дважды в год. Даже небольшие скопления грязи — повод для чистки. Не стоит забывать и о защитной сетке: она спасает от крупных частиц, но сама может быстро забиться, вызывая тот же перегрев.

Как правильно чистить

  • Дайте двигателю остыть и используйте перчатки и маску для защиты.
  • Продуйте сжатым воздухом — это безопасно для хрупких рёбер и эффективно удаляет пыль и мусор.
  • Используйте пульверизатор с автомобильным моющим раствором, а не бытовой химией.
  • Щётка — только с мягким ворсом, без металла и чрезмерной жёсткости.
  • Смывайте водой с минимальным давлением, избегая аппаратов высокого давления и пара под давлением.
  • Для удаления застрявших камней пригодятся зубочистка или пинцет. Погнутые рёбра аккуратно выпрямляют плоской отвёрткой.

Для перфекционистов

Разбор радиатора для мойки имеет смысл, если требуется чистка не только снаружи, но и изнутри. Тогда заодно стоит промыть всю систему охлаждения. Однако для обычной профилактики вполне достаточно бережной внешней очистки.

Регулярная забота о радиаторе — это недорогой способ избежать дорогостоящего ремонта и продлить срок службы двигателя.

