Рейтинг надёжности доказал: эти марки остаются эталоном для Китая
Китайская сеть качества автомобилей опубликовала рейтинг самых надёжных машин, выпускаемых на местных предприятиях. Портал "Китайские автомобили" отметил, что лидеры списка получили минимальное количество "штрафных" баллов — показателя, отражающего число негативных отзывов.
Топ-5 моделей
-
Audi Q6 (SAIC-Volkswagen) — абсолютный лидер, всего 140 штрафных баллов.
-
Honda UR-V (Honda-Dongfeng) — 142 балла.
-
Honda XR-V (Honda-Dongfeng) — 143 балла.
-
Audi Q2L (FAW-Volkswagen) — 145 баллов.
-
Honda Avancier (Honda-GAC) — 146 баллов.
Что это значит для рынка
Рейтинг показывает: немецкие бренды Audi и японская Honda, работающие через совместные предприятия, сохраняют лидирующие позиции в Китае. Минимальное количество жалоб свидетельствует о высоком доверии покупателей к качеству сборки и эксплуатационным характеристикам этих моделей.
