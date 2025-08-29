Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина в автосалоне
Мужчина в автосалоне
© freepik.com by senivpetro is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:56

Дилер против клиента: кто победит в борьбе за голую комплектацию

Автодилеры предупреждают о скрытых опциях: что нужно знать покупателям

Многие автолюбители сталкиваются с навязчивым предложением допоборудования при покупке машины. Но так ли неизбежны эти траты? Владелец автосалона утверждает: купить автомобиль без лишних опций возможно, хотя это не всегда просто.

Что обычно навязывают?

Речь чаще всего идёт о:

  • ковриках в салон,
  • дополнительной резине,
  • защите картера и радиатора,
  • тонировке.

Клиентов убеждают, что без этих опций не обойтись — мол, позже всё равно придётся докупать. Да, у дилера это выйдет дороже, зато будет гарантия качества установки.

Если речь о необязательных функциях — например, усиленной аудиосистеме или дополнительной сигнализации — дилеры обычно идут навстречу. Сложнее с комплектациями: базовые версии популярных моделей часто закупаются компаниями и быстро разбираются.

Ваши права при покупке

Если в салоне есть авто в минимальной комплектации, по закону вам обязаны продать его именно в таком виде — без навязанных допов.

Дилер обязуется продать автомобиль в том виде, в котором он есть, если так желает покупатель.

К сожалению, некоторые менеджеры пытаются максимизировать свою прибыль и отказывают в продаже "голой" версии. Не тратьте время на споры — сразу обращайтесь к руководству салона.

Что делать, если вам отказывают?

  • Вежливо, но уверенно потребуйте подключения администратора.
  • Если и там не помогло — смените дилерский центр.
  • Сообщите о случае в Роскомнадзор: проверки по жалобам часто заставляют продавцов стать честнее.

Машины без допоборудования часто доступны под заказ — ждать придётся дольше, но выбор остаётся за вами. Также растёт популярность покупки через маркетплейсы, где можно выбрать любую конфигурацию, минуя навязчивые услуги дилера.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Посол Моргулов: Россия готова к совместному производству автомобилей с Китаем сегодня в 15:20

Москва зовёт Пекин в автопром: шанс на рывок или риск для отрасли

Россия готова к новым проектам с автопроизводителями из Китая. Посол Игорь Моргулов рассказал о планах и примерах успешной кооперации.

Читать полностью » Михаил Блинкин: в Москве технически возможно ввести оплату за километры поездки сегодня в 14:51

Бесплатных дорог больше не будет? Как Москва может переписать правила для водителей

Москва рассматривает идею платы за каждый километр пробега автомобиля. Одни эксперты видят в этом выход из пробок, другие — дополнительное бремя для водителей.

Читать полностью » От подписок на опции до цифровых двойников: как новые технологии делают автомобиль умным сегодня в 12:50

Цифровой двойник машины: как искусственный интеллект предсказывает твои желания

Цифровая революция в автомобилях: как новые технологии, от автопилотов до подписок на опции, изменят представление о том, что такое машина будущего.

Читать полностью » Автоэксперты рассказали, как разморозить бачок стеклоомывателя без риска повреждений сегодня в 13:44

Четыре способа разморозить бачок омывателя без вреда для машины

Зимой бачок стеклоомывателя легко замерзает. Рассказываем, как безопасно его разморозить и что сделать, чтобы жидкость больше не превращалась в лёд.

Читать полностью » Подвеска автомобиля: жёсткость, амортизаторы и рычаги — что влияет на поведение машины сегодня в 12:42

Многорычажка: идеальный баланс точности и комфорта или дорогая ошибка

От пружин до сайлент-блоков — каждый элемент подвески влияет на характер машины. Как найти баланс между комфортом и управляемостью и стоит ли дорабатывать ходовую?

Читать полностью » Автоэксперты рассказали, как безопасно мыть автомобиль зимой и сэкономить сегодня в 12:38

Зимой машина пачкается в два раза быстрее: как мыть дёшево и без риска

Зимой машину приходится мыть чаще, но на мойке самообслуживания можно сэкономить. Пять советов помогут сделать это быстро, безопасно и недорого.

Читать полностью » Способы сохранить заряд АКБ в мороз: утеплитель, отключение массы и поездки вчера в 11:33

Мороз против АКБ: битва, которую часто проигрывают даже новые батареи

Почему аккумулятор зимой быстро разряжается и как этого избежать? Простые советы помогут сохранить заряд и запустить двигатель даже в мороз.

Читать полностью » Замена водительских прав при смене фамилии: сроки, штрафы и перечень документов сегодня в 11:27

Смена фамилии ради семьи — и лишение прав ради бюрократии

После смены фамилии старые права становятся недействительными. Разбираем, как правильно заменить ВУ, СТС, ПТС и ОСАГО, чтобы избежать штрафов.

Читать полностью »

Новости
СЗФО

Руководителя детского лагеря на Вологодчине привлекут к суду за падение ворот на ребенка
СКФО

В Архызе готовится к созданию новой зоны катания в 2028 году
Красота и здоровье

Инфекционист объяснила, какие бактерии попадают в мякоть арбуза при нарезке
Красота и здоровье

Royal Holloway: работа из дома делает жизнь однообразной и "сжатой"
СФО

В Сибири импорт цветов вырос на 22% к началу учебного года
Авто и мото

Для успешного прикуривания автомобиля после запуска нужно проехать не менее 20 километров
ПФО

В Татарстане введен запрет на публикации о работе ПВО и атаках дронов
Культура и шоу-бизнес

Гитарист Madness Крис Форман сообщил о диагнозе миелома и проходит лечение в Великобритании
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru