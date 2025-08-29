Дилер против клиента: кто победит в борьбе за голую комплектацию
Многие автолюбители сталкиваются с навязчивым предложением допоборудования при покупке машины. Но так ли неизбежны эти траты? Владелец автосалона утверждает: купить автомобиль без лишних опций возможно, хотя это не всегда просто.
Что обычно навязывают?
Речь чаще всего идёт о:
- ковриках в салон,
- дополнительной резине,
- защите картера и радиатора,
- тонировке.
Клиентов убеждают, что без этих опций не обойтись — мол, позже всё равно придётся докупать. Да, у дилера это выйдет дороже, зато будет гарантия качества установки.
Если речь о необязательных функциях — например, усиленной аудиосистеме или дополнительной сигнализации — дилеры обычно идут навстречу. Сложнее с комплектациями: базовые версии популярных моделей часто закупаются компаниями и быстро разбираются.
Ваши права при покупке
Если в салоне есть авто в минимальной комплектации, по закону вам обязаны продать его именно в таком виде — без навязанных допов.
Дилер обязуется продать автомобиль в том виде, в котором он есть, если так желает покупатель.
К сожалению, некоторые менеджеры пытаются максимизировать свою прибыль и отказывают в продаже "голой" версии. Не тратьте время на споры — сразу обращайтесь к руководству салона.
Что делать, если вам отказывают?
- Вежливо, но уверенно потребуйте подключения администратора.
- Если и там не помогло — смените дилерский центр.
- Сообщите о случае в Роскомнадзор: проверки по жалобам часто заставляют продавцов стать честнее.
Машины без допоборудования часто доступны под заказ — ждать придётся дольше, но выбор остаётся за вами. Также растёт популярность покупки через маркетплейсы, где можно выбрать любую конфигурацию, минуя навязчивые услуги дилера.
