Покупка новой машины в автосалоне
© freepik.com by prostooleh is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:11

Как обойти переплату за коврики и сигнализацию: правила игры с дилером

Купить новую машину без навязанного дилером допоборудования — миф или реальность? Многие автолюбители уверены, что это невозможно, и потому смиряются с переплатой. Однако опытные эксперты утверждают: обойтись без ненужных "прибавок" можно, если знать правила игры.

Что скрывается под словом "допоборудование"

Прежде чем спорить с дилером, важно разобраться, о чём вообще идёт речь. Чаще всего под дополнительным оснащением подразумевают коврики, комплект резины, защиту картера, радиатора, а также тонировку.

Можно ли отказаться от всего этого? В принципе — да. Но стоит учитывать: рано или поздно большинство из этих деталей всё равно придётся докупить. Другое дело, где и по какой цене. У официального дилера установка будет дороже, зато есть гарантия качества и правильного монтажа.

А вот от охранных систем, мультимедийных комплексов или "усиленной музыки" вполне реально отказаться.

"Если клиент не хочет эти опции, большинство дилеров не станут мешать", — пояснил владелец одного из автосалонов в интервью порталу naavtotrasse.ru.

Базовые комплектации: дефицит и хитрости дилеров

С машинами в минимальном оснащении ситуация сложнее. Популярные модели в "пустых" версиях почти всегда уходят по предзаказам корпоративных клиентов. Тем не менее, если в автосалоне есть такая машина в наличии, покупатель вправе требовать её именно в том виде, в котором она стоит на площадке.

Закон прямо обязывает дилера продать автомобиль без навязанного оборудования. Но на практике встречаются хитрые менеджеры, которые стремятся "выжать максимум". Иногда покупателю могут отказать в продаже машины за наличные или пытаться увязать сделку с дополнительными услугами.

Как действовать, если навязывают услуги

Опытные автомобилисты советуют не спорить с менеджером, а сразу обращаться к руководству салона.

"Важно официально заявить о своём желании купить конкретную модель без лишнего оборудования", — отмечают эксперты.

Если администрация также идёт на отказ, стоит сообщить о нарушении в Роскомнадзор и обратиться в другой дилерский центр. Практика показывает: как только один салон попадает под проверку, остальные продавцы становятся куда лояльнее — минимум на несколько месяцев.

Заказ у производителя и новые площадки продаж

Есть и более спокойный путь. Многие модели в базовых версиях доступны под заказ напрямую у дилера или даже у производителя. Да, придётся подождать, зато переплаты не будет.

Новый тренд — покупка автомобилей через маркетплейсы. Такая схема позволяет выбрать комплектацию и модификацию, минуя салоны. В том числе — заказать машину без навязанного оборудования, что раньше казалось фантастикой.

