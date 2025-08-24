Лето-осень 2025: как поймать максимальные скидки на авто и не стать жертвой импульса

Глава "Автостата" Сергей Целиков раскрыл главный секрет покупки автомобиля. По словам эксперта, гонка за идеальным моментом на авторынке часто бывает бессмысленной, а единственным по-настоящему верным временем для приобретения машины является момент возникновения личной необходимости в ней. Совет эксперта поможет избежать импульсивных покупок и сделать осознанный выбор, соответствующий потребностям покупателя.

"Автомобиль нужно покупать тогда, когда он вам нужен. Но это банально. На самом деле человек чаще всего хочет купить автомобиль не дешево, а выгодно. Купил, а он потом стал дороже. Или купил такой автомобиль, который выглядит дороже, чем стоит", — отметил Сергей Целиков.

Главным фактором при покупке автомобиля должна быть личная потребность, а не стремление к выгоде.

Удачные покупки и прибыль: опыт с машинами с пробегом и девальвация рубля

Он привел в пример личный опыт: с конца 1990-х по начало 2010-х годов ему удавалось покупать машины с пробегом и продавать их через год-полтора без потерь в цене, а иногда и с прибылью. Наиболее удачными он назвал покупки в 2013–2014 годах, до девальвации рубля, когда новые автомобили затем были проданы практически по цене покупки. Личный опыт эксперта показывает, что покупка автомобиля может быть выгодной инвестицией при определенных обстоятельствах.

Что касается текущей ситуации, то эксперт оценивает ее как благоприятную для обновления автопарка. Он отмечает стабилизацию и даже снижение цен на новые автомобили, благоприятный курс рубля для альтернативного импорта и снижение стоимости машин с пробегом. В 2025 году на авторынке сложились благоприятные условия для обновления автопарка.

На китайца всегда успею: откладывание покупки и совет рассматривать лето-осень

Несмотря на это, сам он пока откладывает покупку, следуя принципу "на китайца всегда успею", и не готов расставаться с имеющимися в семье автомобилями.

При этом он советует тем, кому машина нужна прямо сейчас, рассматривать лето-осень как удачный период для сделки, ссылаясь на максимальные скидки и благоприятный валютный фон и предупреждая, что в дальнейшем все может подорожать.

Эксперт рекомендует рассматривать лето и осень 2025 года как благоприятный период для покупки автомобиля.

Глава "Автостата" Сергей Целиков раскрыл главный секрет покупки автомобиля и поделился своей оценкой текущей ситуации на авторынке.

Интересные факты об автомобильном рынке

Автомобильный рынок является одним из крупнейших в мире.

На автомобильном рынке представлено множество различных марок и моделей автомобилей.

Цена автомобиля зависит от множества факторов, включая марку, модель, комплектацию, год выпуска и состояние.

В заключение, главным фактором при покупке автомобиля должна быть личная потребность, а не стремление к выгоде. Текущая ситуация на авторынке в 2025 году является благоприятной для обновления автопарка, особенно в период с лета по осень.