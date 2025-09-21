Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лимузин Aurus Senat на Женевском международном автосалоне 2019, Ле Гран-Саконнекс
Лимузин Aurus Senat на Женевском международном автосалоне 2019, Ле Гран-Саконнекс
© commons.wikimedia.org by Matti Blume is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:17

Toyota ушла, но цеха не молчат: на конвейер выходит неизвестный игрок

Вице-губернатор Поляков: в Петербурге в 2026 году начнут выпуск автомобилей Senat

Автозавод в Шушарах, где долгие годы выпускали японские автомобили Toyota, вскоре получит новую жизнь. Производственные линии, остановленные после ухода японского концерна, планируют перезапустить в 2026 году. Официально известно лишь то, что власти Санкт-Петербурга ведут переговоры с партнёром из "дружественной" страны, а бренд, под которым будут собирать машины, носит название Senat. В модельный ряд войдут два седана и один внедорожник.

Новая эпоха для завода

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что процесс подготовки идёт полным ходом. По его словам, работа над возобновлением конвейера идёт в сотрудничестве с зарубежным партнёром. Какой именно автоконцерн стоит за проектом, пока держат в секрете.

"На данный момент ведется работа с партнером из "дружественной" страны по возобновлению производства", — пояснил вице-губернатор Кирилл Поляков.

Фактически речь идёт о полноценном возвращении автомобильной промышленности на один из самых современных заводов страны. Здесь сохранились мощности для сварки, окраски и финальной сборки машин, что позволяет достаточно быстро наладить выпуск новых моделей.

Сравнение брендов

Бренд Страна происхождения Основные модели Позиционирование
Toyota Япония Corolla, Camry, RAV4 Массовый сегмент, высокая надёжность
Senat Страна не раскрыта Два седана, внедорожник Новый игрок, ставка на комфорт и престиж
Lada Россия Vesta, Granta, Niva Доступные автомобили
Haval Китай Jolion, F7, Dargo SUV и кроссоверы для массового рынка

Советы шаг за шагом: как подготовиться к появлению нового бренда

  1. Следить за новостями автодилеров — первые сведения о предзаказах появятся уже за несколько месяцев до старта сборки.

  2. Сравнить будущие модели Senat с конкурентами в том же сегменте — например, с седанами бизнес-класса и премиальными внедорожниками.

  3. Уточнить наличие сервисных центров и стоимость страховки для новых автомобилей.

  4. Оценить кредитные и лизинговые программы, которые банки начнут предлагать для поддержки нового бренда.

  5. Проверить стоимость расходников — шин, масел, фильтров — чтобы понимать реальные затраты на обслуживание.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать автомобиль сразу после старта продаж без проверки отзывов.

  • Последствие: можно столкнуться с "детскими болезнями" первых партий.

  • Альтернатива: дождаться обновленных версий, либо выбрать проверенные модели Haval или Chery.

  • Ошибка: ориентироваться только на внешний вид.

  • Последствие: риск получить высокий расход топлива или слабую ликвидность при перепродаже.

  • Альтернатива: заранее изучить характеристики и провести тест-драйв.

А что если…

А что если выбранный партнёр окажется крупным китайским концерном? В таком случае бренд Senat может получить собственные версии популярных моделей, адаптированных под российский рынок. А если партнёр из другой страны — например, Турции или Ирана, то новинка сможет занять нишу между бюджетными и премиальными авто.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы
Возвращение рабочих мест в Петербурге Неизвестность относительно качества новых авто
Использование готовой инфраструктуры завода Риск высокой цены из-за локализации
Появление альтернативы корейским и китайским маркам Отсутствие истории бренда на рынке
Возможность развития сервиса и дилерской сети Сложность с поставками оригинальных запчастей

FAQ

Как выбрать автомобиль нового бренда Senat?
Стоит ориентироваться на соотношение цены и оснащения, проверять гарантийные условия и читать первые обзоры владельцев.

Сколько будут стоить новые автомобили?
По прогнозам аналитиков, седаны могут оцениваться от 2,5-3 млн рублей, внедорожник — дороже.

Что лучше — подержанная Toyota или новый Senat?
Toyota сохранит высокую ликвидность, но у Senat будет гарантия и свежие технологии. Выбор зависит от приоритетов: надёжность или новизна.

Мифы и правда

  • Миф: новые автомобили будут копиями старых Toyota.

  • Правда: модели разработаны заново, хотя технологии могут быть заимствованы.

  • Миф: бренд Senat станет временным решением.

  • Правда: власти рассчитывают на долгосрочный проект и создание полноценной линейки.

  • Миф: сервисное обслуживание будет недоступным.

  • Правда: параллельно с запуском сборки готовят сеть сервисных центров.

3 интересных факта

  1. Завод Toyota в Петербурге изначально строили с расчётом на выпуск до 100 тыс. автомобилей в год.

  2. В период наибольшей активности здесь выпускали Camry и RAV4, которые считались самыми продаваемыми в своём сегменте.

  3. После ухода Toyota завод простаивал почти три года, что сделало его одним из крупнейших законсервированных объектов в России.

Исторический контекст

  • 2005 год — начало строительства завода Toyota в Шушарах.

  • 2007 год — старт производства Camry.

  • 2016 год — запуск выпуска RAV4.

  • 2022 год — уход Toyota из России и консервация предприятия.

  • 2026 год — ожидаемый перезапуск производства под брендом Senat.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автослесарь рассказал о способах избавления от капель на боковых зеркалах автомобиля вчера в 23:15

Капли на зеркалах сводят с ума: автослесарь рассказал, как избавиться от них за минуты

Капли на зеркалах мешают обзору и повышают риск ДТП. Узнайте простой способ защитить боковые зеркала даже без дорогих средств.

Читать полностью » Масложор на новых автомобилях возникает из-за ошибок обкатки, сообщили мотористы вчера в 22:16

Мотор ещё блестит, а уже "кушает" масло: мелочь, которая доводит до капремонта

Масложор — проблема не только подержанных машин. Разбираем, почему он возникает даже на новых авто и как справиться почти бесплатно.

Читать полностью » Эффективные методы очистки колесных дисков от налета: советы автослесаря вчера в 22:14

Тормозная пыль портит вид авто? Вот почему подсолнечное масло бьет автохимию: дешевле и безопаснее

Черный налет на дисках портит вид даже ухоженного авто. Узнайте, чем можно удалить его быстро и без лишних затрат.

Читать полностью » Эксперты объяснили распространённые приёмы недолива топлива на АЗС вчера в 21:19

Бензин утекает в мусорное ведро: самые грязные уловки мелких АЗС

Как водители теряют деньги на маленьких АЗС: от "канистры в ведре" до перепрошивки счётчиков — что важно знать, как проверять и к кому обращаться.

Читать полностью » Эксперты: эксплуатация вариатора требует прогрева зимой и регулярной замены масла вчера в 20:50

Мороз убивает вариатор: ошибки, после которых коробка не прощает

Почему вариаторы любят производители и недолюбливают водители? Разбираем все плюсы и минусы этой трансмиссии, ее слабые места и способы продлить ресурс.

Читать полностью » Средняя стоимость запчастей для ОСАГО выросла на 0,2% — данные РСА вчера в 19:02

Автолюбители недоумевают: как новые справочники ОСАГО ломают привычный бюджет

Справочники запчастей для ОСАГО обновлены: средние цены почти не изменились, но динамика по маркам сильно отличается, влияя на выплаты.

Читать полностью » Россия внедрит спутниковый контроль для грузоперевозчиков из Китая — Ространснадзор вчера в 18:46

Глаза в небе: как Россия проследит за каждой китайской фурой

Россия внедряет спутниковый контроль для китайских фур: система будет отслеживать штрафы, маршруты и грузы в режиме реального времени.

Читать полностью » Импорт южнокорейских автомобилей в Россию с января по август 2025 года вырос до $618 млн вчера в 17:57

Корейцы захватывают российские дороги: как южнокорейские авто вернулись к рекордным поставкам

В 2025 году импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию достиг максимума с 2021 года, показывая рост спроса и возвращение интереса к корейским брендам.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Пятиминутная утренняя разминка сжигает до 40 калорий и улучшает кровообращение
Еда

Десерт Птичье молоко на сметане с желатином получается кремовым и быстрым в приготовлении
Садоводство

Ошибки при сборе тыквы: как не потерять урожай и сохранить плоды до весны
Питомцы

Ветеринар объяснил, когда кошкам можно давать сыворотку собственного приготовления
Еда

Салат Гурман с курицей включает отварную курицу, шампиньоны и сыр
Еда

Тыквенный рашель: традиционное болгарское варенье с корицей и лимонной кислотой
Спорт и фитнес

Функциональные упражнения: чем тренировка с бозу отличается от работы с бодибаром
Наука

Учёные EHT зафиксировали изменения магнитных полей у чёрной дыры M87
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet