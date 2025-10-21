Производи в России — плати меньше: как новый утильсбор превращается в бонус

Реформа утилизационного сбора, которую готовит Минпромторг, способна заметно изменить расстановку сил на российском автомобильном рынке. Предложенные поправки к методике расчета ставок фактически приведут к росту цен на большинство иномарок, а в выигрыше останутся лишь две категории — автомобили мощностью до 160 л. с. и машины, собираемые в России. Именно поэтому всё больше иностранных брендов начали рассматривать возможность организации производства внутри страны.

Что меняется в расчете утильсбора

Этой осенью министерство предложило новую шкалу расчета утильсбора, где ставка напрямую зависит от мощности двигателя. Для автомобилей с отдачей до 160 л. с. сохраняется льготный тариф, а вот за более мощные версии придется платить по коммерческой ставке, которая в разы выше.

По задумке чиновников, это должно стимулировать производителей переносить сборку в Россию и выпускать модели с умеренной мощностью, чтобы удержать конечную цену. Изначально реформа должна была вступить в силу с 1 ноября, но срок перенесли минимум на месяц — рынок попросил дополнительное время для адаптации.

KGM: корейцы с калининградской пропиской

Марка KGM — единственный крупный иностранный производитель не из Китая, который официально остался в России. Сегодня у бренда четыре модели: кроссоверы Tivoli, Korando, Torres и внедорожник Rexton. Все они пока прибывают из Китая, но уже принято решение о локализации.

Партнером выступит калининградский завод "Автотор". Первоначально запуск планировался осенью 2025 года, однако теперь сроки перенесены на 2026-й. Какие именно модели встанут на конвейер, компания пока не раскрывает, но ранее отмечалось, что компактный Tivoli в этот список не войдет.

Rox: ставка на премиум и российские заводы

Китайская компания Rox также рассматривает возможность сборки автомобилей в России. По данным источника в Sinomach Auto, финальное решение планируют принять в 2026 году. Сейчас изучаются несколько площадок, и приоритет отдается предприятиям с опытом выпуска машин премиум-класса. Среди возможных вариантов называются "Автотор" и бывший завод Mercedes-Benz в Есипово.

Пока у Rox на российском рынке представлена одна модель — гибридный внедорожник 01 стоимостью от 8,2 млн рублей. На прошлой неделе китайцы показали обновление — Rox Adamas. Как заявили в компании, новая версия может появиться у нас уже в следующем году.

Bestune: планы без конкретики

Еще один кандидат на локализацию — китайский бренд Bestune, входящий в состав автоконцерна FAW. Хотя представители компании пока не называют точные сроки или место будущей сборки, подготовительная работа уже ведется.

Под маркой Bestune в России доступны пять моделей: лифтбек B70 актуального и предыдущего поколения, а также три кроссовера — T55, T77 и T90. По мнению аналитиков рынка, именно кроссоверы имеют наибольший потенциал для сборки в нашей стране, так как их доля в продажах стабильно превышает 60%.

GAC: осторожный подход

Китайская компания GAC также изучает возможность размещения производства в России, но официальных решений пока не принимала. Неофициально обсуждается площадка в Санкт-Петербурге — завод "Группы АГР". Представители GAC, впрочем, пока воздерживаются от подтверждения этой информации.

В российскую линейку GAC входят три кроссовера (GS3, GS4, GS8), седан Emprow и минивэн M8. Все модели поставляются напрямую из Китая, однако в компании не исключают, что при благоприятных условиях часть сборки может быть перенесена в Россию.

BAIC: от крупноузловой к полной сборке

BAIC уже имеет собственное производство в Калининграде, где выпускает автомобили на заводе "Автотор". Следующий шаг компании — переход на полный цикл: с окраской и сваркой кузовов. Это позволит расширить модельный ряд и снизить зависимость от импортных компонентов.

На данный момент предприятие выпускает четыре кроссовера (X35, X55, X7, X75), два внедорожника (BJ40 и BJ60) и седан U5 Plus. В 2026 году планируется добавить новые модели, включая перспективные гибридные версии.

MG: возвращение под именем "Москвич"

Британско-китайская марка MG, входящая в концерн SAIC, также готовится к появлению локальной сборки. По предварительным данным, автомобили будут производиться под брендом "Москвич" на одноименном заводе в Москве. Так, под названием "Москвич М70" на рынок выйдет кроссовер MG HS.

В сертификационных документах указано, что новинка получит 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л. с. и роботизированную трансмиссию с семью передачами. Предусмотрена и более мощная версия с двухлитровым двигателем (200 л. с.) и классическим "автоматом" на девять ступеней. Такая комбинация позволит удержать модель в пределах нового налогового порога и избежать повышения утильсбора.

Changan: переговоры продолжаются

Переговоры между Changan и "Автотором" о возможной локализации стартовали еще в начале 2025 года. О результатах пока не сообщается, но стороны не исключают продолжения сотрудничества.

Ассортимент Changan в России — один из самых обширных: четыре седана (Alsvin, Eado Plus, Lamore, Uni-V), семь кроссоверов (CS35 Plus, Uni-S, CS75 Plus, CS95, Uni-T, Uni-K, Uni-K iDD) и пикап Hunter Plus. При успешной локализации компания сможет предложить конкурентные цены и снизить зависимость от колебаний валют.

Volga: проект на перепутье

Интересно, что будущее возрождение бренда Volga напрямую связано с Changan. Ранее именно на базе китайских моделей планировалось создать первые автомобили под легендарной маркой. Однако проект застопорился, и теперь обсуждается вариант замены партнера.

Не исключено, что с конвейера завода в Нижнем Новгороде с эмблемой Volga начнут сходить модели Geely. Производство будет организовано компанией "Производство легковых автомобилей", арендующей мощности у ГАЗа. Если решение утвердят, первые машины могут появиться в 2026 году.

Что ждет рынок

Эксперты отмечают, что привязка утильсбора к мощности может ускорить процесс локализации иностранных производителей в России. Компании, которые решатся открыть сборочные линии, смогут удержать цены и получить налоговые преференции. Остальным придется либо пересматривать линейку, либо рисковать долей рынка.