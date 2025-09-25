Империя Stellantis трещит по швам: массовые остановки заводов бьют по водителям
Ситуация в европейской автомобильной индустрии осенью обострилась: концерн Stellantis, объединяющий такие марки, как Fiat, Alfa Romeo, Opel и DS, вынужден массово приостанавливать работу заводов в разных странах. Причина проста и тревожна для всей отрасли — резкое падение спроса. Это решение уже затронуло десятки тысяч автомобилей, которые могли бы сойти с конвейеров, и тысячи сотрудников, отправленных на вынужденные каникулы.
Особенно заметным стал простой на заводе в Помильяно под Неаполем. Именно здесь собирают одну из самых популярных городских моделей — Fiat Panda, а также кроссовер Alfa Romeo Tonale. Линии Fiat замерли с 29 сентября по 6 октября, а выпуск Alfa Romeo продлили на более длительный срок — до 10 октября. В общей сложности около 3800 работников временно остались без привычного ритма работы.
Где остановились конвейеры Stellantis
Не только Италия ощутила спад. Заводы Stellantis в Польше, Испании, Германии и Франции также переходят в режим вынужденного простоя.
Французский пример особенно показателен: площадка в Пуасси, где выпускают Opel Mokka и DS3, закрывается почти на три недели — с 13 по 31 октября. В руководстве концерна пояснили, что используют этот период не только для адаптации к спросу, но и для профилактики оборудования, а также обучения персонала новым технологиям.
Сравнение остановленных моделей
|Модель
|Страна производства
|Период остановки
|Категория авто
|Fiat Panda
|Италия
|29.09-06.10
|городской хэтчбек
|Alfa Romeo Tonale
|Италия
|до 10.10
|кроссовер премиум-класса
|Opel Mokka
|Франция
|13.10-31.10
|компактный SUV
|DS3
|Франция
|13.10-31.10
|городской кроссовер
Эти модели охватывают разные сегменты рынка: от бюджетных городских машин до премиальных кроссоверов. Именно поэтому масштабы приостановки столь заметны для всего концерна.
Причины снижения спроса
По данным ассоциации европейских автопроизводителей, за первые семь месяцев года продажи Stellantis в Европе сократились на 8%. Эта цифра отражает сразу несколько факторов:
• рост цен на сырьё и комплектующие;
• снижение интереса к корпоративным автопаркам и прокатным сервисам;
• усиление конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей;
• внешнеполитическое давление, включая тарифы США, ударившие по экспорту Alfa Romeo Tonale.
"Мы вынуждены корректировать темпы выпуска, чтобы не накапливать избыточные запасы", — заявили в пресс-службе Stellantis.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ориентироваться только на Fiat Panda как на самую доступную городскую модель.
-
Последствие: возможные задержки в поставках и рост цен на складские остатки.
-
Альтернатива: рассмотреть аналоги — Kia Picanto или Hyundai i10.
-
Ошибка: рассчитывать на быструю поставку Alfa Romeo Tonale.
-
Последствие: ожидание до нескольких месяцев.
-
Альтернатива: Audi Q3 или BMW X1, где производство пока стабильное.
-
Ошибка: игнорировать китайских производителей.
-
Последствие: упустить более выгодные предложения в сегменте электромобилей и гибридов.
-
Альтернатива: обратить внимание на BYD Atto 3 или MG4.
А что если…
А что если падение спроса сохранится и в 2026 году? Тогда Stellantis может пересмотреть стратегию в Европе. Вероятен перенос части производственных мощностей в регионы с более дешёвой рабочей силой или ускоренный переход на электромобили, где конкуренция всё острее. Для покупателей это может означать новые модели и обновлённые линейки, но и риски подорожания привычных бензиновых машин.
FAQ
Как выбрать между Fiat Panda и её конкурентами?
Сравните стоимость владения: у Panda низкий расход топлива, но аналоги корейских брендов могут быть более надёжными по отзывам владельцев.
Сколько стоит Alfa Romeo Tonale в Европе?
Цена стартует примерно от €40 тыс., однако в зависимости от комплектации и рынка она может заметно увеличиваться.
Что лучше — Opel Mokka или Renault Captur?
Mokka выделяется современным дизайном и цифровой панелью, но Captur выигрывает в практичности и разнообразии комплектаций.
Мифы и правда
-
Миф: "Остановка завода означает снятие модели с производства".
Правда: это лишь временный простой, модели возвращаются на конвейер.
-
Миф: "Задержка выпуска всегда ведёт к подорожанию".
Правда: дилеры часто стабилизируют цены акциями и скидками.
-
Миф: "Проблемы Stellantis связаны только с кризисом в Италии".
Правда: спад затронул весь европейский рынок, включая Германию и Францию.
3 интересных факта
-
Fiat Panda — одна из самых продаваемых машин в Италии за последние 20 лет, её часто используют таксопарки.
-
Alfa Romeo Tonale стала первой моделью марки с подключаемым гибридом.
-
Opel Mokka в Европе продаётся не только с бензиновыми и дизельными моторами, но и в полностью электрической версии Mokka-e.
Исторический контекст
-
2009 год: Fiat во время мирового кризиса уже останавливал заводы на юге Италии.
-
2020 год: пандемия коронавируса вызвала массовый простой европейских конвейеров.
-
2021 год: Stellantis официально образован после слияния Fiat Chrysler и PSA Group.
-
2025 год: новый спад спроса вновь заставляет концерн корректировать свои планы.
