Fiat Grande Panda
Fiat Grande Panda
© commons.wikimedia.org by AbacRiot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:23

Империя Stellantis трещит по швам: массовые остановки заводов бьют по водителям

Stellantis приостановил работу заводов в Италии, Франции, Польше, Германии и Испании из-за падения спроса

Ситуация в европейской автомобильной индустрии осенью обострилась: концерн Stellantis, объединяющий такие марки, как Fiat, Alfa Romeo, Opel и DS, вынужден массово приостанавливать работу заводов в разных странах. Причина проста и тревожна для всей отрасли — резкое падение спроса. Это решение уже затронуло десятки тысяч автомобилей, которые могли бы сойти с конвейеров, и тысячи сотрудников, отправленных на вынужденные каникулы.

Особенно заметным стал простой на заводе в Помильяно под Неаполем. Именно здесь собирают одну из самых популярных городских моделей — Fiat Panda, а также кроссовер Alfa Romeo Tonale. Линии Fiat замерли с 29 сентября по 6 октября, а выпуск Alfa Romeo продлили на более длительный срок — до 10 октября. В общей сложности около 3800 работников временно остались без привычного ритма работы.

Где остановились конвейеры Stellantis

Не только Италия ощутила спад. Заводы Stellantis в Польше, Испании, Германии и Франции также переходят в режим вынужденного простоя.

Французский пример особенно показателен: площадка в Пуасси, где выпускают Opel Mokka и DS3, закрывается почти на три недели — с 13 по 31 октября. В руководстве концерна пояснили, что используют этот период не только для адаптации к спросу, но и для профилактики оборудования, а также обучения персонала новым технологиям.

Сравнение остановленных моделей

Модель Страна производства Период остановки Категория авто
Fiat Panda Италия 29.09-06.10 городской хэтчбек
Alfa Romeo Tonale Италия до 10.10 кроссовер премиум-класса
Opel Mokka Франция 13.10-31.10 компактный SUV
DS3 Франция 13.10-31.10 городской кроссовер

Эти модели охватывают разные сегменты рынка: от бюджетных городских машин до премиальных кроссоверов. Именно поэтому масштабы приостановки столь заметны для всего концерна.

Причины снижения спроса

По данным ассоциации европейских автопроизводителей, за первые семь месяцев года продажи Stellantis в Европе сократились на 8%. Эта цифра отражает сразу несколько факторов:

• рост цен на сырьё и комплектующие;
• снижение интереса к корпоративным автопаркам и прокатным сервисам;
• усиление конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей;
• внешнеполитическое давление, включая тарифы США, ударившие по экспорту Alfa Romeo Tonale.

"Мы вынуждены корректировать темпы выпуска, чтобы не накапливать избыточные запасы", — заявили в пресс-службе Stellantis.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ориентироваться только на Fiat Panda как на самую доступную городскую модель.

  • Последствие: возможные задержки в поставках и рост цен на складские остатки.

  • Альтернатива: рассмотреть аналоги — Kia Picanto или Hyundai i10.

  • Ошибка: рассчитывать на быструю поставку Alfa Romeo Tonale.

  • Последствие: ожидание до нескольких месяцев.

  • Альтернатива: Audi Q3 или BMW X1, где производство пока стабильное.

  • Ошибка: игнорировать китайских производителей.

  • Последствие: упустить более выгодные предложения в сегменте электромобилей и гибридов.

  • Альтернатива: обратить внимание на BYD Atto 3 или MG4.

А что если…

А что если падение спроса сохранится и в 2026 году? Тогда Stellantis может пересмотреть стратегию в Европе. Вероятен перенос части производственных мощностей в регионы с более дешёвой рабочей силой или ускоренный переход на электромобили, где конкуренция всё острее. Для покупателей это может означать новые модели и обновлённые линейки, но и риски подорожания привычных бензиновых машин.

FAQ

Как выбрать между Fiat Panda и её конкурентами?
Сравните стоимость владения: у Panda низкий расход топлива, но аналоги корейских брендов могут быть более надёжными по отзывам владельцев.

Сколько стоит Alfa Romeo Tonale в Европе?
Цена стартует примерно от €40 тыс., однако в зависимости от комплектации и рынка она может заметно увеличиваться.

Что лучше — Opel Mokka или Renault Captur?
Mokka выделяется современным дизайном и цифровой панелью, но Captur выигрывает в практичности и разнообразии комплектаций.

Мифы и правда

  • Миф: "Остановка завода означает снятие модели с производства".
    Правда: это лишь временный простой, модели возвращаются на конвейер.

  • Миф: "Задержка выпуска всегда ведёт к подорожанию".
    Правда: дилеры часто стабилизируют цены акциями и скидками.

  • Миф: "Проблемы Stellantis связаны только с кризисом в Италии".
    Правда: спад затронул весь европейский рынок, включая Германию и Францию.

3 интересных факта

  1. Fiat Panda — одна из самых продаваемых машин в Италии за последние 20 лет, её часто используют таксопарки.

  2. Alfa Romeo Tonale стала первой моделью марки с подключаемым гибридом.

  3. Opel Mokka в Европе продаётся не только с бензиновыми и дизельными моторами, но и в полностью электрической версии Mokka-e.

Исторический контекст

  • 2009 год: Fiat во время мирового кризиса уже останавливал заводы на юге Италии.

  • 2020 год: пандемия коронавируса вызвала массовый простой европейских конвейеров.

  • 2021 год: Stellantis официально образован после слияния Fiat Chrysler и PSA Group.

  • 2025 год: новый спад спроса вновь заставляет концерн корректировать свои планы.

