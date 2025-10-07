Китайцы спасли, но не выручили: как у "Автотора" снова не сошлись планы с реальностью

Калининградский автозавод "Автотор" подвел итоги за 2024 год, и цифры оказались значительно скромнее, чем ожидалось. Компания произвела 30,4 тысячи автомобилей — втрое меньше заявленного плана. Изначально предприятие рассчитывало собрать от 80 до 100 тысяч машин, но реальность скорректировала эти амбиции.

Что показала статистика

Практически весь объем производства пришелся на легковые автомобили — 29,5 тысячи штук, или 97%. Коммерческая техника составила всего 868 экземпляров. Такой перекос объясним: спрос на легковые модели в России остается стабильно выше, несмотря на общее снижение продаж на рынке.

Распределение по брендам тоже показало новые тенденции. Треть всех машин "Автотора" собрана под маркой BAIC — это 31% выпуска. Второе место занял Kaiyi (26%), за ним следуют Jetour (20%) и SWM (10%). Остальные доли распределились между небольшими партиями других китайских производителей. Эти данные подтверждают полное смещение российского автопрома в сторону азиатских партнеров, особенно китайских, которые активно заняли место ушедших европейских брендов.

Почему план не удалось выполнить

По словам главы совета директоров "Автотор Холдинга" Валерия Горбунова, снижение объемов связано не с внутренними проблемами предприятия, а с внешними факторами:

"На фоне значительных рыночных колебаний, неустойчивого клиентского спроса и сохраняющихся ограничений, связанных с логистикой и поставками комплектующих, мы приняли решение о корректировке производственного плана", — отметил глава совета директоров Валерий Горбунов.

В действительности, многие российские заводы столкнулись с похожими трудностями. Логистические цепочки по-прежнему не стабилизированы, а поставка деталей, особенно электронных компонентов, остается зависимой от параллельного импорта. Кроме того, на решение повлияло и состояние рынка: спрос на новые автомобили не успевает за ростом цен и снижением доступности кредитов.

Сравнение: план и факт

Показатель План 2024 года Факт 2024 года Отклонение Общий выпуск автомобилей 80-100 тыс. 30,4 тыс. -70% Легковые автомобили ~95% 97% +2% Коммерческие автомобили ~5% 3% -2% Основные бренды BAIC, Kaiyi, Jetour BAIC, Kaiyi, Jetour, SWM без изменений

Как "Автотор" адаптируется

Несмотря на трудный год, предприятие продолжает развивать сотрудничество с китайскими брендами. В 2025 году планируется расширение линейки моделей BAIC и Kaiyi, а также запуск новых сборочных линий для электромобилей. По предварительным данным, к концу следующего года "Автотор" рассчитывает вернуться к уровню производства не менее 60 тысяч машин, постепенно приближаясь к довоенным показателям.

Советы автолюбителям: как выбрать модель из новых брендов

Изучите доступность сервиса. Перед покупкой уточните, есть ли в вашем регионе сертифицированные центры обслуживания выбранного бренда. Сравните гарантийные условия. Некоторые китайские марки предлагают более длительную гарантию, компенсируя низкую известность. Проверьте комплектацию. Нередко у машин одной модели, но разной сборки, комплектации отличаются существенно — вплоть до систем безопасности. Оцените стоимость владения. Учитывайте не только цену покупки, но и расход топлива, страховку и наличие запчастей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка редкой модели, не имеющей сервисной поддержки.

Последствие: сложность в ремонте, задержки с поставкой деталей.

Альтернатива: выбирать бренды, с которыми сотрудничает "Автотор" — BAIC, Kaiyi, Jetour — у них уже есть склады запчастей и дилерские сети.

Ошибка: игнорирование условий гарантии.

Последствие: потеря гарантийного обслуживания.

Альтернатива: проводить обслуживание только в авторизованных сервисах.

А что если ситуация не изменится?

Если проблемы с поставками сохранятся, "Автотор" может сосредоточиться на выпуске ограниченных серий наиболее популярных моделей, включая гибриды и электрокары. Это позволит оптимизировать ресурсы и сохранить прибыльность. В перспективе компания может начать локализацию производства деталей внутри России, что снизит зависимость от внешних поставщиков.

FAQ

Какую долю рынка занимает "Автотор" сейчас?

Около 4% среди всех российских автопроизводителей, по данным отраслевых аналитиков.

Когда компания планирует вернуться к прежним объемам?

К 2026 году, при условии стабилизации поставок и спроса.

Можно ли уже купить электромобиль "Автотора"?

Да, но пока в ограниченном объеме — сборка идет по заказам, массовое производство ожидается в 2025 году.

Мифы и правда

Миф: китайские автомобили быстро ломаются.

Правда: современные модели BAIC и Kaiyi проходят адаптацию к российским условиям, включая зимние тесты.

Миф: у китайских машин нет запчастей.

Правда: "Автотор" развивает склады и поставки компонентов через собственную сеть.

Миф: китайский автопром копирует западный.

Правда: многие бренды создают оригинальные модели, ориентированные на экспорт, и сотрудничают с международными дизайн-студиями.

3 факта о "Автоторе"

Завод основан в 1996 году и изначально выпускал автомобили BMW и Kia. В разные годы предприятие производило до 200 тысяч машин в год. После 2022 года завод полностью перешел на сотрудничество с китайскими автоконцернами.

Исторический контекст