Китайцы спасли, но не выручили: как у "Автотора" снова не сошлись планы с реальностью

Калининградский автозавод "Автотор" подвел итоги за 2024 год, и цифры оказались значительно скромнее, чем ожидалось. Компания произвела 30,4 тысячи автомобилей — втрое меньше заявленного плана. Изначально предприятие рассчитывало собрать от 80 до 100 тысяч машин, но реальность скорректировала эти амбиции.
Что показала статистика
Практически весь объем производства пришелся на легковые автомобили — 29,5 тысячи штук, или 97%. Коммерческая техника составила всего 868 экземпляров. Такой перекос объясним: спрос на легковые модели в России остается стабильно выше, несмотря на общее снижение продаж на рынке.
Распределение по брендам тоже показало новые тенденции. Треть всех машин "Автотора" собрана под маркой BAIC — это 31% выпуска. Второе место занял Kaiyi (26%), за ним следуют Jetour (20%) и SWM (10%). Остальные доли распределились между небольшими партиями других китайских производителей. Эти данные подтверждают полное смещение российского автопрома в сторону азиатских партнеров, особенно китайских, которые активно заняли место ушедших европейских брендов.
Почему план не удалось выполнить
По словам главы совета директоров "Автотор Холдинга" Валерия Горбунова, снижение объемов связано не с внутренними проблемами предприятия, а с внешними факторами:
"На фоне значительных рыночных колебаний, неустойчивого клиентского спроса и сохраняющихся ограничений, связанных с логистикой и поставками комплектующих, мы приняли решение о корректировке производственного плана", — отметил глава совета директоров Валерий Горбунов.
В действительности, многие российские заводы столкнулись с похожими трудностями. Логистические цепочки по-прежнему не стабилизированы, а поставка деталей, особенно электронных компонентов, остается зависимой от параллельного импорта. Кроме того, на решение повлияло и состояние рынка: спрос на новые автомобили не успевает за ростом цен и снижением доступности кредитов.
Сравнение: план и факт
|Показатель
|План 2024 года
|Факт 2024 года
|Отклонение
|Общий выпуск автомобилей
|80-100 тыс.
|30,4 тыс.
|-70%
|Легковые автомобили
|~95%
|97%
|+2%
|Коммерческие автомобили
|~5%
|3%
|-2%
|Основные бренды
|BAIC, Kaiyi, Jetour
|BAIC, Kaiyi, Jetour, SWM
|без изменений
Как "Автотор" адаптируется
Несмотря на трудный год, предприятие продолжает развивать сотрудничество с китайскими брендами. В 2025 году планируется расширение линейки моделей BAIC и Kaiyi, а также запуск новых сборочных линий для электромобилей. По предварительным данным, к концу следующего года "Автотор" рассчитывает вернуться к уровню производства не менее 60 тысяч машин, постепенно приближаясь к довоенным показателям.
Советы автолюбителям: как выбрать модель из новых брендов
-
Изучите доступность сервиса. Перед покупкой уточните, есть ли в вашем регионе сертифицированные центры обслуживания выбранного бренда.
-
Сравните гарантийные условия. Некоторые китайские марки предлагают более длительную гарантию, компенсируя низкую известность.
-
Проверьте комплектацию. Нередко у машин одной модели, но разной сборки, комплектации отличаются существенно — вплоть до систем безопасности.
-
Оцените стоимость владения. Учитывайте не только цену покупки, но и расход топлива, страховку и наличие запчастей.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка редкой модели, не имеющей сервисной поддержки.
Последствие: сложность в ремонте, задержки с поставкой деталей.
Альтернатива: выбирать бренды, с которыми сотрудничает "Автотор" — BAIC, Kaiyi, Jetour — у них уже есть склады запчастей и дилерские сети.
-
Ошибка: игнорирование условий гарантии.
Последствие: потеря гарантийного обслуживания.
Альтернатива: проводить обслуживание только в авторизованных сервисах.
А что если ситуация не изменится?
Если проблемы с поставками сохранятся, "Автотор" может сосредоточиться на выпуске ограниченных серий наиболее популярных моделей, включая гибриды и электрокары. Это позволит оптимизировать ресурсы и сохранить прибыльность. В перспективе компания может начать локализацию производства деталей внутри России, что снизит зависимость от внешних поставщиков.
FAQ
Какую долю рынка занимает "Автотор" сейчас?
Около 4% среди всех российских автопроизводителей, по данным отраслевых аналитиков.
Когда компания планирует вернуться к прежним объемам?
К 2026 году, при условии стабилизации поставок и спроса.
Можно ли уже купить электромобиль "Автотора"?
Да, но пока в ограниченном объеме — сборка идет по заказам, массовое производство ожидается в 2025 году.
Мифы и правда
-
Миф: китайские автомобили быстро ломаются.
Правда: современные модели BAIC и Kaiyi проходят адаптацию к российским условиям, включая зимние тесты.
-
Миф: у китайских машин нет запчастей.
Правда: "Автотор" развивает склады и поставки компонентов через собственную сеть.
-
Миф: китайский автопром копирует западный.
Правда: многие бренды создают оригинальные модели, ориентированные на экспорт, и сотрудничают с международными дизайн-студиями.
3 факта о "Автоторе"
-
Завод основан в 1996 году и изначально выпускал автомобили BMW и Kia.
-
В разные годы предприятие производило до 200 тысяч машин в год.
-
После 2022 года завод полностью перешел на сотрудничество с китайскими автоконцернами.
Исторический контекст
-
1990-е: "Автотор" становится одним из первых частных автосборочных предприятий России.
-
2000-е: расцвет сотрудничества с Hyundai и Kia.
-
2022: уход западных брендов, поиск новых партнеров.
-
2024: перестройка производственных линий и начало сборки китайских автомобилей.