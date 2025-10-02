Заводы останавливаются, а новые строятся: что замышляет Stellantis
Автомобильная индустрия Европы переживает непростые времена. Компания Stellantis, объединяющая бренды Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep и другие, объявила о временной остановке производства на заводе в Мюлузе. Причина — падение спроса и необходимость оптимизировать складские запасы в конце года. Подобные шаги автопроизводитель уже предпринимал ранее, и теперь это становится частью общей стратегии адаптации к новым рыночным условиям.
Почему Stellantis снижает темпы
Согласно официальным данным, предприятие в Мюлузе выпускает Peugeot 308, Peugeot 408 и DS7. Приостановка работы затронет около 2000 из 4700 сотрудников. Это решение не единичное: ранее временные остановки были зафиксированы на заводах в Пуасси (Франция) и Помильяно (Италия).
По информации профсоюзов, в последние годы Stellantis сокращает как число сотрудников, так и объём производства. В Италии, например, с 2020 по 2024 годы количество работников уменьшилось почти на 10 тысяч человек, а производство автомобилей с 2004 года снизилось более чем на полмиллиона машин ежегодно.
"Эта тенденция — признак провала", — заявил лидер профсоюза Микеле Де Пальма.
Сравнение: падение продаж и новые заводы
|Регион / Период
|Продажи (2025, первая половина)
|Изменение по сравнению с 2024
|Европа
|Умеренное снижение
|-6%
|Америка
|Резкий спад
|-
|Ближний Восток и Северная Африка
|Снижение
|-
|Венгрия (новый завод)
|Запуск производства
|Рост локальных рабочих мест
Несмотря на спад на ключевых рынках, в венгерском Дебрецене Stellantis открыл новый завод, что говорит о долгосрочных инвестициях и перераспределении производственных мощностей.
Как действовать покупателям: пошаговое руководство
-
Перед покупкой автомобиля уточняйте, какие модели сейчас стабильно выпускаются.
-
Следите за акциями: в периоды снижения спроса дилеры часто предлагают скидки и выгодные кредитные программы.
-
Рассмотрите альтернативы — электромобили и гибриды, на которые у Stellantis остаётся ставка в Европе.
-
Используйте сервисы автоподбора: многие онлайн-платформы помогают найти автомобили на складе быстрее, чем у дилеров.
-
Проверяйте страховку: в условиях нестабильности компании часто пересматривают тарифы на гарантийное обслуживание.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать рыночные тренды → риск купить модель, которую скоро снимут с производства → выбирайте версии с электродвигателями или гибридными установками.
-
Покупать без учёта сервиса → дорогой ремонт в будущем → уточняйте доступность запчастей и гарантий.
-
Сравнивать только цену → упустить расходы на страховку и содержание → используйте калькуляторы полной стоимости владения.
А что если…
Что если сокращения Stellantis затронут больше заводов? В таком случае возможен дефицит определённых моделей, но при этом усилится производство на новых предприятиях в Восточной Европе и, возможно, в Северной Африке. Для покупателей это может означать расширение линейки гибридов и электромобилей, которые будут выпускаться в новых локациях.
Плюсы и минусы стратегии Stellantis
|Плюсы
|Минусы
|Сокращение складских запасов
|Потеря рабочих мест
|Инвестиции в новые заводы
|Снижение доверия к бренду
|Фокус на электромобилях
|Риски остановки популярных моделей
|Гибкая адаптация под рынок
|Увеличение конкуренции со стороны Китая
FAQ
Как выбрать автомобиль Stellantis сейчас?
Смотрите на модели, которые остаются в приоритете: Peugeot 308, Opel Astra, гибридные Fiat.
Сколько стоит новый Peugeot 308 в Европе?
Цена начинается от 28 000 евро, но в разных странах действуют акции и льготы на электроверсии.
Что лучше — купить машину сейчас или подождать?
Если речь о бензиновых версиях, стоит поторопиться. Электромобили Stellantis будут расширяться в линейке, и выбор через год станет шире.
Мифы и правда
-
Миф: приостановка завода — это конец модели.
Правда: речь идёт о временной мере для регулирования запасов.
-
Миф: Stellantis полностью уходит из Европы.
Правда: компания реорганизует мощности, открывая новые заводы.
-
Миф: электромобили Stellantis не востребованы.
Правда: спрос растёт, особенно на компактные модели для города.
3 интересных факта
-
Завод в Мюлузе работает с 1962 года и выпускал легендарные Peugeot 205 и 306.
-
Stellantis образовалась в 2021 году после слияния PSA и Fiat Chrysler.
-
В 2024 году компания стала четвёртым автопроизводителем в мире по объёму продаж.
Исторический контекст
-
2004 год: пик производства автомобилей Stellantis в Италии.
-
2020 год: начало массового сокращения сотрудников.
-
2021 год: создание Stellantis как глобального концерна.
-
2024 год: запуск проектов по электромобилям в Европе.
-
2025 год: временные остановки заводов во Франции и Италии, открытие нового завода в Венгрии.
