Заводы останавливаются, а новые строятся: что замышляет Stellantis

Автомобильная индустрия Европы переживает непростые времена. Компания Stellantis, объединяющая бренды Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep и другие, объявила о временной остановке производства на заводе в Мюлузе. Причина — падение спроса и необходимость оптимизировать складские запасы в конце года. Подобные шаги автопроизводитель уже предпринимал ранее, и теперь это становится частью общей стратегии адаптации к новым рыночным условиям.

Почему Stellantis снижает темпы

Согласно официальным данным, предприятие в Мюлузе выпускает Peugeot 308, Peugeot 408 и DS7. Приостановка работы затронет около 2000 из 4700 сотрудников. Это решение не единичное: ранее временные остановки были зафиксированы на заводах в Пуасси (Франция) и Помильяно (Италия).

По информации профсоюзов, в последние годы Stellantis сокращает как число сотрудников, так и объём производства. В Италии, например, с 2020 по 2024 годы количество работников уменьшилось почти на 10 тысяч человек, а производство автомобилей с 2004 года снизилось более чем на полмиллиона машин ежегодно.

"Эта тенденция — признак провала", — заявил лидер профсоюза Микеле Де Пальма.

Сравнение: падение продаж и новые заводы

Регион / Период Продажи (2025, первая половина) Изменение по сравнению с 2024 Европа Умеренное снижение -6% Америка Резкий спад - Ближний Восток и Северная Африка Снижение - Венгрия (новый завод) Запуск производства Рост локальных рабочих мест

Несмотря на спад на ключевых рынках, в венгерском Дебрецене Stellantis открыл новый завод, что говорит о долгосрочных инвестициях и перераспределении производственных мощностей.

Как действовать покупателям: пошаговое руководство

Перед покупкой автомобиля уточняйте, какие модели сейчас стабильно выпускаются. Следите за акциями: в периоды снижения спроса дилеры часто предлагают скидки и выгодные кредитные программы. Рассмотрите альтернативы — электромобили и гибриды, на которые у Stellantis остаётся ставка в Европе. Используйте сервисы автоподбора: многие онлайн-платформы помогают найти автомобили на складе быстрее, чем у дилеров. Проверяйте страховку: в условиях нестабильности компании часто пересматривают тарифы на гарантийное обслуживание.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать рыночные тренды → риск купить модель, которую скоро снимут с производства → выбирайте версии с электродвигателями или гибридными установками.

Покупать без учёта сервиса → дорогой ремонт в будущем → уточняйте доступность запчастей и гарантий.

Сравнивать только цену → упустить расходы на страховку и содержание → используйте калькуляторы полной стоимости владения.

А что если…

Что если сокращения Stellantis затронут больше заводов? В таком случае возможен дефицит определённых моделей, но при этом усилится производство на новых предприятиях в Восточной Европе и, возможно, в Северной Африке. Для покупателей это может означать расширение линейки гибридов и электромобилей, которые будут выпускаться в новых локациях.

Плюсы и минусы стратегии Stellantis

Плюсы Минусы Сокращение складских запасов Потеря рабочих мест Инвестиции в новые заводы Снижение доверия к бренду Фокус на электромобилях Риски остановки популярных моделей Гибкая адаптация под рынок Увеличение конкуренции со стороны Китая

FAQ

Как выбрать автомобиль Stellantis сейчас?

Смотрите на модели, которые остаются в приоритете: Peugeot 308, Opel Astra, гибридные Fiat.

Сколько стоит новый Peugeot 308 в Европе?

Цена начинается от 28 000 евро, но в разных странах действуют акции и льготы на электроверсии.

Что лучше — купить машину сейчас или подождать?

Если речь о бензиновых версиях, стоит поторопиться. Электромобили Stellantis будут расширяться в линейке, и выбор через год станет шире.

Мифы и правда

Миф: приостановка завода — это конец модели.

Правда: речь идёт о временной мере для регулирования запасов.

Миф: Stellantis полностью уходит из Европы.

Правда: компания реорганизует мощности, открывая новые заводы.

Миф: электромобили Stellantis не востребованы.

Правда: спрос растёт, особенно на компактные модели для города.

3 интересных факта

Завод в Мюлузе работает с 1962 года и выпускал легендарные Peugeot 205 и 306. Stellantis образовалась в 2021 году после слияния PSA и Fiat Chrysler. В 2024 году компания стала четвёртым автопроизводителем в мире по объёму продаж.

Исторический контекст