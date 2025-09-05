Январь принесёт новый удар по кошельку: какие автомобили прибавят в цене

Российский рынок новых автомобилей до конца 2025 года столкнётся с дальнейшим ростом цен. Об этом в интервью kp.ru заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Причины удорожания

По словам эксперта, рынок находится под давлением сразу нескольких факторов:

истощение запасов ранее ввезённых машин;

рост курса доллара;

сохранение высокой ключевой ставки;

предстоящий рост утилизационного сбора в январе 2026 года.

"Запасы старых машин истощаются, курс доллара — растет, ключевая ставка существенно снижаться не торопится. Все это — факторы инфляции автомобильного рынка. Так что до конца года цены продолжат повышаться. Тем более, в январе нас снова ждет рост утильсбора", — пояснил Хайцеэр.

Почему падает спрос

Глава "Автостата" Сергей Целиков ранее выяснил, что основная причина снижения продаж новых автомобилей в стране — высокие банковские ставки. Этот фактор назвали 63% опрошенных.

На втором месте — снижение покупательской способности населения (43%), вызванное общей экономической ситуацией.

Четверть респондентов (25%) объясняют низкий спрос ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Итог

Рынок автомобилей оказался в ситуации, когда цены растут, а возможности покупателей ограничены. Эксперты считают, что до конца года тренд сохранится, а январский рост утильсбора может сделать машины ещё дороже.