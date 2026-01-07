Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
стоянка с подержанными машинами
стоянка с подержанными машинами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:41

Дилеры закупают машины по старым контрактам: почему цены в салонах не меняются мгновенно

Падение доллара может снизить цены на премиальные авто на 3-7% — Коротков

Снижение курса доллара традиционно вызывает у автопокупателей ожидание скорого удешевления машин, однако на практике этот механизм работает гораздо сложнее. Валютная динамика влияет на рынок не напрямую и не сразу, а через целый ряд факторов, которые растягивают эффект во времени. Об этом сообщает журнал "За рулем", ссылаясь на комментарии руководителя проекта Likvi. com Александра Короткова.

Почему цены не падают сразу

По словам эксперта, автодилеры физически не могут оперативно пересчитать стоимость автомобилей вслед за колебаниями валютных курсов. Существенную роль играют ранее заключенные валютные контракты, закупка импортных компонентов, а также расходы на логистику и сертификацию.

Даже если доллар снижается, автомобили в салонах зачастую уже оплачены по прежнему курсу. Поэтому ценовая корректировка, если она происходит, всегда запаздывает и может растянуться на месяцы. Кроме того, разные бренды и сегменты реагируют на валютные изменения с разной скоростью.

Какие автомобили чувствительнее к курсу

Наибольшее влияние падение доллара оказывает на модели, в которых доля импортных комплектующих превышает половину себестоимости. В первую очередь это премиальный и средний сегменты, где используются иностранные агрегаты, электроника и элементы отделки.

В таких категориях снижение цен возможно, но, как показывает практика последних лет, оно обычно ограничивается диапазоном 3-7%. При этом итоговый эффект сильно зависит от марки, страны сборки и логистических маршрутов. Бюджетные автомобили с высокой степенью локализации производства реагируют на валютные колебания заметно слабее.

Почему ожидания часто не оправдываются

Эксперт подчеркивает, что сам по себе дешевый доллар не является гарантией выгодной покупки. Дилеры могут сдерживать снижение цен за счет ограничения поставок, пересмотра маркетинговых программ или компенсации других растущих затрат.

К числу таких затрат относятся транспортировка, таможенные пошлины, налоги, сертификация и обслуживание складских запасов. Все эти факторы продолжают влиять на конечную цену вне зависимости от курса американской валюты.

Как действовать покупателю

Александр Коротков рекомендует не ориентироваться исключительно на валютные новости. Гораздо эффективнее отслеживать динамику цен на конкретные модели, сравнивать предложения разных дилеров и учитывать уровень локализации производства.

Такой подход позволяет выбрать оптимальный момент для покупки и избежать завышенных ожиданий. Снижение курса доллара, по оценке эксперта, скорее сигнал к взвешенной и стратегической оценке рынка, чем повод рассчитывать на мгновенную выгоду.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Штрафы за перевозку детей без автокресла увеличатся с 9 января — ТАСС сегодня в 7:02
Детское кресло или 200 тысяч штрафа: как новые правила заставят компании следить за безопасностью

В январе вступают в силу новые штрафы за перевозку детей без автокресел. Для некоторых категорий водителей суммы вырастут в разы.

Читать полностью » В современных автомобилях компрессор кондиционера блокируется ниже +5 градусов — автоспециалисты сегодня в 5:43
Зимой кондиционер нужен даже больше, чем летом — и вот почему

Кондиционер зимой считают бесполезным, но именно в холодный сезон он решает скрытую проблему салона и помогает избежать дорогого ремонта весной.

Читать полностью » Покупка авто по привычке приводит к переплате миллионов — перекупщик сегодня в 1:05
Переплата за имя: какая машина оказалась выгоднее Golf при том же оснащении

Популярные машины с пробегом часто стоят неоправданно дорого. Перекупщик назвал модели, которые берут "по привычке", и более дешевые альтернативы без потерь в оснащении.

Читать полностью » Всесезонное масло может не обеспечить запуск двигателя при −30 градусах — автоспециалисты вчера в 20:48
Это масло подводит в мороз чаще всего — многие заливают его по привычке

Зимнее масло выглядит как привычная замена, но именно оно решает судьбу холодного пуска. Почему даже небольшой мороз меняет правила и на что обращать внимание при выборе.

Читать полностью » Низкое сцепление в ледяной колее раскачивает кузов автомобиля — автоэксперт вчера в 16:47
Почему на льду нельзя тормозить: главная ошибка, из-за которой машину затягивает в колею

Ледяная колея зимой легко уводит машину и заставляет застрять. В автошколе объяснили, как правильно ехать по бороздам, почему нельзя тормозить и как выбраться без паники.

Читать полностью » Незаметная утечка антифриза приводит к перегреву двигателя — автомеханики вчера в 12:12
Антифриз исчезает незаметно: простой способ поймать проблему вовремя

Незаметная утечка антифриза может привести к перегреву двигателя. Простая проверка системы охлаждения помогает вовремя обнаружить проблему и избежать ремонта.

Читать полностью » В России отменят автоматическое продление водительских прав с 2026 года — ГИБДД вчера в 8:52
Ваши водительские права вот-вот превратятся в штрафной талон: что ждёт всех с 2026 года

С 1 января 2026 года автоматическое продление прав отменено: за езду с просроченным удостоверением грозит штраф до 15 тыс. и эвакуация авто.

Читать полностью » Блокировка задних дверей защищает детей в машине — автоэксперт вчера в 8:40
Забудьте о страхе за детей в машине: секрет скрыт в двери, о котором все забыли

Маленькие переключатели на торцах задних дверей — не декор, а важная защита. Как работает блокировка, зачем она нужна детям и где ее искать в автомобиле.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Египет, Турция, Китай, Таиланд и ОАЭ возглавляют топ направлений на 2026 год — АТОР
Наука
Крысы с высоким уровнем кортикостерона чаще употребляли каннабис — МакЛафлин
Наука
Температура Западной фумаролы составила плюс 5-6 градусов — АиФ Камчатка
Наука
Сибоглинидные полихеты выживают за счет симбиоза с бактериями — Nature
Наука
Бразильские долгожители показали высокую протеасомную активность лимфоцитов — Genomic Psychiatry
Авто и мото
BMW отзывает 37 тысяч кроссоверов X3 по всему миру — 32cars.ru
Авто и мото
У Kia Sportage возникают задиры цилиндров после 100 тыс км — Логинов
Авто и мото
Электромобиль Tesla 2014 года оценили в 2,79 млн рублей — РГ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet