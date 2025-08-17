Август дарит шанс: шесть автобрендов скрывают секретные скидки на авто — узнайте, какие модели потеряли до 390 тысяч рублей

В августе сразу шесть автобрендов, представленных на российском рынке, объявили о снижении цен на свои модели. Это является позитивной новостью для потенциальных покупателей, позволяя приобрести автомобили по более привлекательным ценам.

Максимальные скидки, предложенные автопроизводителями, достигли 390 тысяч рублей, что составляет до 13,8 % от первоначальной стоимости автомобилей. Это свидетельствует о стремлении автопроизводителей стимулировать продажи и привлечь покупателей.

Компания Chery пересмотрела стоимость двух своих моделей. Кроссовер 7 PRO Max подешевел на 120-280 тысяч рублей в зависимости от года выпуска. Модель Tiggo 7L также претерпела снижение цены, потеряв до 180 тысяч рублей.

OMODA: скидки на модели C5 и C7

Аналогичная ситуация наблюдается у бренда OMODA, где модели C5 и C7 подешевели на 220-390 тысяч рублей. Это делает автомобили OMODA более доступными для покупателей.

Производитель Soueast также скорректировал стоимость своих кроссоверов S07 и S09. Скидки составили от 100 до 340 тысяч рублей, что позволяет покупателям сэкономить значительные средства.

Особенно заметно снижение цены на флагманскую модель Soueast S09, которая подешевела на 8,7 % в базовой версии. Это делает флагманскую модель более конкурентоспособной на рынке.

Компания Haval также снизила стоимость кроссовера H3 на 100-200 тысяч рублей в зависимости от года выпуска и комплектации. Это предложение должно привлечь внимание покупателей, заинтересованных в автомобилях бренда Haval.

Oting Palasso: удешевление пикапа

Пикап Oting Palasso также попал в волну удешевления, потеряв в цене 150-240 тысяч рублей. Это делает пикап более привлекательным для покупателей, заинтересованных в автомобилях этого класса.

Кроссовер JAECOO J7 продемонстрировал наиболее широкий диапазон скидок — от 50 до 330 тысяч рублей. Это позволяет покупателям выбрать наиболее подходящую комплектацию по привлекательной цене.

Снижение цен на автомобили является результатом различных факторов, включая усиление конкуренции на рынке и стремление автопроизводителей привлечь покупателей.

Повышение доступности: привлекательные предложения

Благодаря снижению цен, автомобили становятся более доступными для широкого круга покупателей. Это позволяет приобрести качественный автомобиль по более выгодной цене.

Снижение цен также способствует стимулированию продаж и поддержанию стабильности на авторынке. Это важно для развития отрасли и обеспечения рабочих мест.

Интересные факты об автомобилях:

Первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания был изобретен Карлом Бенцем в 1885 году.

Самый быстрый автомобиль в мире — Bugatti Chiron Super Sport, развивающий скорость свыше 490 км/ч.

Автомобили производятся более чем в 190 странах мира.

Автомобиль является одним из самых распространенных видов транспорта в мире.

Снижение цен на автомобили, объявленное в августе, является положительным сигналом для рынка и потенциальных покупателей. Автопроизводители предлагают привлекательные условия, что позволяет приобрести автомобили по более выгодным ценам и стимулирует продажи.