Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:21

Эпоха больших скидок на авто закончилась внезапно: что теперь ждёт покупателей

Эксперты: автопроизводители в России отказываются от акций и корректируют цены

Казалось бы, эпоха безудержных скидок на автомобили в России должна была продлиться дольше. Но начало августа показало обратное: автопроизводители резко пересмотрели свою политику, отказываясь от привычных бонусов и переходя к корректировке прайсов.

Что изменилось у Changan

Особенно заметно перестроился Changan. С 4 по 8 августа компания значительно урезала скидки по ряду популярных моделей.

"На автомобили 2024 года льготы сократились на 50-200 тысяч рублей для моделей Alsvin, CS35 Plus, CS75 Plus, Hunter Plus, Uni-K, Uni-S, Uni-T и Uni-V", — пояснил независимый автоэксперт Олег Мосеев со ссылкой на сервис CARgument.

Более того, для Lamore и некоторых версий Uni-V скидки полностью отменены. Единственным исключением оказался кроссовер CS95, где бонус, наоборот, вырос до 350 тысяч рублей.

Смешанная стратегия Geely

У Geely изменения оказались разнонаправленными. Для Emgrand и Monjaro в комплектации Exclusive 2024 года скидки увеличились до 245-360 тысяч рублей. Но радость покупателей омрачает сокращение бонусов на Coolray — теперь они составляют всего 60 тысяч рублей. Cityray 2025 года получил фиксированную льготу в 50 тысяч.

Omoda и Jaecoo: снижение цен, но без бонусов

Компания Omoda решила напрямую уменьшить стоимость: кроссовер C5 2024 года подешевел на 220-390 тысяч рублей, однако дополнительные скидки убраны. Аналогичная история с C7 2025 года — цена снижена до 390 тысяч, но без прежних акций.

Jaecoo последовала тому же пути. Модель J7 подешевела на 50-330 тысяч рублей, однако прежние скидки, которые доходили до 490 тысяч, полностью отменены.

Soueast и Амберавто: курс на удорожание

Soueast пересмотрел условия для премиального S09 2024 года: скидка сократилась на 200 тысяч рублей и теперь составляет 250 тысяч.

А вот Амберавто пошёл в противоположную сторону — цены на седан A5 выросли на 200-300 тысяч рублей.

Что это значит для рынка

Массовые корректировки показывают: производители меняют тактику. Если весной многие старались стимулировать спрос масштабными акциями, то сейчас они предпочитают прямое изменение прайсов.

Снижение складских запасов и постепенное восстановление спроса заставляют компании действовать осторожнее. Для покупателей это означает: эпоха агрессивных распродаж подходит к концу, и осенью стоит ждать более сдержанной ценовой политики.

