Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
автосалон
автосалон
© freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:39

Сначала скидки, теперь подорожание: что ждёт рынок машин в сентябре 2025 года

Цены на новые автомобили в России вырастут в сентябре на 2–5% — ВТБ Лизинг

Сентябрь 2025 года обещает стать переломным моментом для рынка новых автомобилей в России. После нескольких месяцев снижения цен эксперты прогнозируют их рост.

Причины роста цен

Заместитель генерального директора по автолизингу компании "ВТБ Лизинг" Александр Ганчев сообщил, что в начале осени стоимость машин увеличится на 2-5%.

"Это произойдет на фоне усиления покупательской активности, а также отложенного спроса после окончания периода летних отпусков. Также следует помнить о возможном снижении ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России", — отметил Ганчев.

Дополнительным фактором станет активизация покупателей, которые отложили покупку до конца отпускного сезона.

Что думают дилеры

Схожего мнения придерживается и директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. По его оценке, в сентябре машины могут подорожать на 1-3%.

"Особенно это касается брендов, у которых нормализовалась ситуация со стоками, на их модельный ряд возможно уменьшение дисконта. Но скидки сохранятся, только их станет меньше", — рассказал Иванов.

Как менялась ситуация летом

Впервые за долгое время в начале 2025 года российские покупатели увидели снижение цен на новые автомобили. Складские запасы были переполнены, кредиты дорожали, а интерес к покупке падал. Но к концу лета тренд развернулся: автодилеры начали сокращать скидки, а некоторые вовсе отказались от акций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Германии за год уволили 114 тыс. работников автопрома и смежных отраслей — Destatis сегодня в 1:26

Минус 114 тысяч рабочих: в Германии случилось то, чего боялись после пандемии

Немецкий автопром теряет десятки тысяч рабочих мест: кризис усугубляют бюрократия, конкуренция с Китаем и падение экспорта в США.

Читать полностью » Цены на внедорожник Tank 300 в России снизились на 200 тысяч рублей — сегодня в 0:51

Tank 300 сбросил цену: китайский внедорожник пошёл ва-банк на российском рынке

Tank 300 стал ещё доступнее: популярный внедорожник подешевел в России, сохранив богатое оснащение и внедорожные возможности.

Читать полностью » Эксперт Кирилл Чернов: мошенники в автоподборе используют поддельные договоры и реквизиты сегодня в 0:26

Автосалоны копируют чужие договоры: клиенты остаются без денег и машины

Мошенники на рынке авто становятся хитрее: они маскируются под благотворителей, подделывают договоры и воруют реквизиты компаний. Узнайте, как не попасться.

Читать полностью » Сотрудники ГАИ имеют право изымать ножи и огнетушители из машин вчера в 23:42

Запретный багаж: как обычные вещи превращаются в повод для конфискации

Какие вещи из автомобиля сотрудники ГАИ могут изъять без нарушения закона? Разбираемся, что запрещено возить в машине и как избежать штрафов и конфискации.

Читать полностью » В ГИБДД назвали ошибки при использовании стояночного тормоза вчера в 23:19

Что скрывает стояночный тормоз: четыре тайны, которые меняют взгляд на вашу безопасность

Стояночный тормоз — не просто для парковки. Узнайте, какие четыре ошибки при использовании ручника совершают почти все водители и как избежать поломок и опасных ситуаций.

Читать полностью » Водители получают штраф от ГАИ за докатку вчера в 22:12

Как избежать штрафа за докатку: простые правила, которые должен знать каждый водитель

Инспектор ГАИ раскрыл: законно ли штрафовать за езду на докатке? Узнайте, когда можно кататься безопасно и избежать 500 рублей штрафа.

Читать полностью » ГИБДД фиксирует нарушения за наезд на сплошную линию с лишением прав на шесть месяцев вчера в 22:06

Как защитить себя от штрафа за наезд на сплошную: простые правила и секреты водителей

В отдалённых регионах ГИБДД строго следит за наездом на сплошную линию. Автоюрист объясняет, как собрать доказательства и избежать штрафов и лишения прав.

Читать полностью » Эксперт Авилон BMW: за оторванный пистолет на АЗС водитель заплатит ремонт и очистку территории вчера в 21:54

Самая дорогая рассеянность: сколько стоит забытый пистолет в баке

Что делать, если по невнимательности выдернул пистолет из топливной колонки? Разбираем действия водителя и возможные последствия.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Toyota Corolla сохранила 53% стоимости на вторичном рынке России — "Автостат"
Спорт и фитнес

Тренеры уточнили, какие мышцы нагружают болгарские сплит-приседы
Туризм

Алтайские водопады: природные чудеса региона
Авто и мото

Представитель ГАИ объяснил, как угонщики используют сигнал брелока для кражи машин
Садоводство

Хвощ полевой применяют в народной медицине для здоровья почек
Авто и мото

Цены на подержанные автомобили в России снижаются с 2025 года — эксперт Игорь Роганов
Садоводство

Подсолнечник Плюшевый мишка подходит для контейнерного выращивания
Культура и шоу-бизнес

Condé Nast объявила о назначении Хлои Малль главным редактором Vogue
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet