Сначала скидки, теперь подорожание: что ждёт рынок машин в сентябре 2025 года

Сентябрь 2025 года обещает стать переломным моментом для рынка новых автомобилей в России. После нескольких месяцев снижения цен эксперты прогнозируют их рост.

Причины роста цен

Заместитель генерального директора по автолизингу компании "ВТБ Лизинг" Александр Ганчев сообщил, что в начале осени стоимость машин увеличится на 2-5%.

"Это произойдет на фоне усиления покупательской активности, а также отложенного спроса после окончания периода летних отпусков. Также следует помнить о возможном снижении ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России", — отметил Ганчев.

Дополнительным фактором станет активизация покупателей, которые отложили покупку до конца отпускного сезона.

Что думают дилеры

Схожего мнения придерживается и директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. По его оценке, в сентябре машины могут подорожать на 1-3%.

"Особенно это касается брендов, у которых нормализовалась ситуация со стоками, на их модельный ряд возможно уменьшение дисконта. Но скидки сохранятся, только их станет меньше", — рассказал Иванов.

Как менялась ситуация летом

Впервые за долгое время в начале 2025 года российские покупатели увидели снижение цен на новые автомобили. Складские запасы были переполнены, кредиты дорожали, а интерес к покупке падал. Но к концу лета тренд развернулся: автодилеры начали сокращать скидки, а некоторые вовсе отказались от акций.