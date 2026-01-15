Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:39

Новый год — новые ценники: автомобили в России подорожали на десятки тысяч и это только начало

Цены на новые авто в РФ растут на 1,5–3% в январе

Новый год на российском авторынке начался с переписывания прайс-листов: в январе 2026-го новые легковые автомобили прибавили в цене в среднем на 1,5-3%. Дилеры связывают движение цен с повышением НДС и ростом ставок утилизационного сбора, а также предупреждают: в ближайшие месяцы подорожание может продолжиться, хотя часть роста производители и продавцы попытаются сгладить программами поддержки и ограниченными скидками.

Что именно подорожало в январе

Опрошенные "Ъ” дилеры отмечают, что корректировки затронули как российские марки, так и бренды из Китая. Точечное повышение, по их словам, затронуло модели Lada, Solaris, Tenet, Xcite, "Москвич" и Evolute, а среди китайских — Haval, Tank, Geely, Chery, Exlantix, Omoda, Jaecoo, Changan, GAC, BAIC, Bestune и LiXiang. В большинстве случаев речь идёт о пересмотре стоимости отдельных комплектаций и версий, а не о равномерном росте по всей линейке.

По оценкам участников рынка, средний масштаб январского повышения разнится в деталях, но укладывается в общий коридор. В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) говорят об увеличении ценников на 2-3%. Гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич оценивает рост в 1,5-2,5%, а директор департамента продаж новых автомобилей "Рольф" Николай Иванов — в 2%.

Почему цены пошли вверх

В РОАД объясняют рост цен прежде всего повышением НДС и очередным увеличением ставок утилизационного сбора. Первый фактор затрагивает весь рынок, второй — в большей степени импорт, уточняет Андрей Терлюкевич. При этом участники рынка подчёркивают, что текущие прайс-листы ещё не полностью отражают изменение правил начисления утильсбора на импортируемые автомобили.

Директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров отмечает, что часть брендов пыталась компенсировать рост цен поддерживающими инструментами.

"Чтобы нивелировать рост цен, некоторые бренды использовали тактические программы поддержки, например субсидированные кредиты, скидки при оформлении пакетных предложений", — рассказывает Илья Петров.

По его оценке, розничные цены выросли в среднем на 2%, а по отдельным моделям и комплектациям повышение достигает 3-4%.

Насколько выросли ценники в рублях

Николай Иванов указывает, что удорожание часто выражается в прибавке на десятки тысяч рублей. "На подавляющее количество моделей стоимость увеличилась на 50-100 тыс. руб.", — уточняет он. При этом в премиальном сегменте встречаются более заметные скачки: Tank 700 прибавил 300 тыс. руб., Tank 400 — 200 тыс. руб.

В массовом сегменте рост тоже ощутим, хотя и более "ступенчатый": отдельные автомобили Geely стали дороже на 60-70 тыс. руб., Belgee — на 40-80 тыс. руб. По словам Николая Иванова, весь модельный ряд Chery и Tenet прибавил 2%. Операционный директор маркетплейса FRESH Евгений Житнухин со своей стороны говорит, что с 1 января цены подняли практически все марки, официально представленные на российском рынке.

Что ждут дилеры к весне и по итогам квартала

Собеседники "Ъ” сходятся в том, что в первом квартале 2026 года новые легковые автомобили продолжат дорожать и в сумме могут прибавить в среднем 5-10%. Евгений Житнухин допускает дальнейшие "подвижки" даже при неизменном курсе рубля и ожидает ближайшую волну роста весной — в пределах 1,2-2% вверх. При этом, по его словам, сильнее дорожают востребованные марки при минимальных складских запасах.

Не все участники рынка одинаково оценивают динамику по сравнению с концом 2025 года. Гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский считает, что по отношению к декабрю заметного общего роста нет, а наблюдаемые изменения связаны с отменой или корректировкой программ поддержки спроса. Он также увязывает ценовые ожидания с изменением ставки утильсбора и фактором валюты, упоминая ожидание роста стоимости юаня.

Скидки вернутся, но "как в 2025-м" не будут

Статистика за прошлый год показывает, что цены уже росли и без январского импульса. По данным "Автостата", средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля по итогам 2025 года увеличилась на 5,4% и достигла 3,29 млн руб., а в декабре показатель составлял 3,48 млн руб. На этом фоне рынок входит в 2026 год с новой ценовой планкой и осторожными ожиданиями относительно стимулов.

Руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинга" Александр Корнев полагает, что в первой половине 2026 года дилеры могут снова запускать скидки, чтобы частично компенсировать подорожание — по аналогии с началом прошлого года.

"Но машины все равно будут в среднем заметно дороже, чем в середине — конце этого года, скидки заметно меньше", — считает он.

Участники рынка допускают, что дисконтные программы помогут сгладить рост, но масштабы уступят скидкам, которые покупатели видели в 2025 году.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

