Рынок подаёт тревожный сигнал: автомобили в России могут резко изменить цену

Рост цен на автомобили в России может ускориться уже в следующем году и затронуть практически весь рынок — от массовых моделей до машин, ввозимых по альтернативным каналам. Эксперты говорят о неизбежности подорожания и предупреждают, что оно будет происходить поэтапно. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Прогноз по новым автомобилям

По оценке аналитиков, в 2026 году средние цены на новые автомобили в России вырастут примерно на 10%. Подорожание не будет резким или одномоментным, а станет результатом последовательного пересмотра прайс-листов производителями и дистрибьюторами.

Директор агентства "Автостат" Сергей Целиков подчеркнул, что повышение цен заложено в текущей экономической логике рынка.

"Рост цен на новые автомобили в 2026 году неизбежен. Изменение средних цен в первой половине года окажется на уровне +10% и будет происходить не единомоментно, а по мере корректировки прайс-листов конкретных моделей", — заявил директор "Автостата" Сергей Целиков.

Китайские бренды и параллельный импорт

Более заметное подорожание может затронуть автомобили китайских марок. Директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский отметил, что такие машины в 2026 году могут вырасти в цене на 15-20%. Речь идет прежде всего о моделях, официально представленных в России и активно продающихся в массовом сегменте.

Еще более существенный рост цен прогнозируется для автомобилей, поставляемых по каналам параллельного импорта. По словам Шапринского, их стоимость может увеличиться до 50%.

Общая ситуация на рынке

Эксперты рынка отмечают, что автомобильный рынок в России продолжает адаптироваться к новым условиям. Изменение структуры предложения и рост доли отдельных брендов сопровождаются пересмотром ценовой политики.

Подорожание в 2026 году, по оценкам аналитиков, станет продолжением тенденций последних лет и затронет большинство сегментов. В этих условиях покупатели могут столкнуться с сокращением доступных предложений и увеличением финансовой нагрузки при покупке нового автомобиля.