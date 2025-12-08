Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Передача ключей в автосалоне
Передача ключей в автосалоне
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:36

Не драматическое, но неизбежное: что стоит за ростом цен на автомобили в 2026 году

В 2026 году в РФ ожидается подорожание машин на уровне инфляции — Виноградова

В 2026 году в России ожидается подорожание автомобилей, однако этот рост будет на уровне инфляции. Об этом сообщила генеральный директор автохолдинга "Рольф" Светлана Виноградова, передает корреспондент Autonews с пресс-конференции дилера по итогам года.

Причины подорожания

Виноградова отметила, что повышение цен не будет "драматичным", и, по её словам, цены на автомобили будут расти в рамках инфляции. Она также добавила, что новый утилизационный сбор, введенный с 1 декабря, затронет лишь "определенный сегмент" автомобилей, что повлияет на небольшую часть рынка.

Утилизационный сбор и его влияние

Ранее эксперты прогнозировали подорожание автомобилей именно из-за нового утилизационного сбора. Этот сбор касается определённых моделей и марок автомобилей, что может повлиять на стоимость автомобилей в зависимости от категории.

