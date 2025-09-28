Автопадение года: топ-20 машин в России, которые потеряли почти полмиллиона

Рынок новых машин в России в последние годы меняется стремительно. Если ещё недавно дилеры могли держать высокие ценники, то теперь из-за конкуренции и новых программ поддержки стоимость многих моделей заметно снизилась. По данным аналитического центра АГ "Авилон", с августа 2024 по сентябрь 2025 года средняя цена двадцати популярных автомобилей уменьшилась более чем на 420 тысяч рублей.

Лидеры снижения цен

Абсолютным рекордсменом стал кроссовер Exeed VX — его стоимость сократилась почти на полмиллиона, точнее на 492 767 рублей. На втором месте оказался спортивный седан Omoda S5 GT с падением цены на 438 750 рублей. Замкнул тройку Hongqi H5 New, который за год подешевел на 436 102 рубля.

В двадцатку также вошли такие модели, как Changan Uni-K, Exeed LX, Haval F7, Belgee X50, Jetour Dashing, Chery Arrizo, Omoda S5, Jetour T2, Jaecoo J8, Haval Dargo, Hongqi HS5, Belgee X70, Changan Eado Plus, Changan CS35 Plus New и Haval M6.

"Средняя стоимость новых машин в топ-20 упала на 422 000 рублей", — сообщили аналитики АГ "Авилон".

Сравнение лидеров по удешевлению

Модель Среднее снижение цены за год Exeed VX -492 767 ₽ Omoda S5 GT -438 750 ₽ Hongqi H5 New -436 102 ₽ Changan Uni-K -≈420 000 ₽ Exeed LX -≈410 000 ₽

Почему автомобили дешевеют

На снижение цен повлияло сразу несколько факторов:

• расширение программ поддержки от производителей и импортеров;

• корректировка стратегий дилеров и появление новых скидок;

• высокая конкуренция в сегменте кроссоверов и седанов;

• изменение условий кредитования и лизинга.

Советы шаг за шагом: как выгодно купить машину в 2025 году

Изучите реальные цены по сделкам, а не только рекламные предложения. Сравните условия кредитов и лизинга — часто они дают больше выгоды, чем прямая скидка. Рассмотрите марки, активно конкурирующие за рынок (Exeed, Omoda, Changan, Haval). Используйте сезонные предложения: в конце квартала дилеры охотнее идут на уступки. Проверяйте комплектации — иногда более богатая версия в пересчёте на оснащение обходится дешевле.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать авто сразу после появления модели на рынке.

→ Последствие: высокая цена и минимальные скидки.

→ Альтернатива: подождать 6-12 месяцев — к этому времени цена обычно стабилизируется, а дилеры предлагают акции.

Ошибка: ориентироваться только на скидку от салона.

→ Последствие: можно переплатить при выборе кредитной программы.

→ Альтернатива: сравнить итоговую стоимость с учётом всех условий (страховка, обслуживание, кредит).

Ошибка: игнорировать подержанные авто у официальных дилеров.

→ Последствие: упускается шанс купить практически новую машину с минимальным пробегом дешевле.

→ Альтернатива: обратить внимание на сертифицированные автомобили с историей.

А что если цены снова вырастут?

Рынок автомобилей зависит от множества факторов: валютных колебаний, импортных пошлин, политики производителей. Если курс рубля ослабнет или появятся новые ограничения, машины могут снова подорожать. Однако текущая ситуация показывает, что при высокой конкуренции и поддержке покупателей стоимость способна оставаться на привлекательном уровне.

FAQ

Как выбрать машину, которая не сильно потеряет в цене?

Лучше брать модели с устойчивым спросом и широкой сервисной сетью — например, Haval или Chery.

Сколько стоит средний кроссовер сейчас?

По данным дилеров, в 2025 году цена на популярные кроссоверы из Китая варьируется от 2,2 до 3,2 млн рублей в зависимости от комплектации.

Что лучше: кредит или лизинг?

Для частных лиц чаще выгоднее кредит, особенно с программами господдержки. Лизинг больше подходит компаниям и самозанятым.

Мифы и правда

Миф: цены на новые машины всегда растут.

Правда: исследования показывают, что при высокой конкуренции и поддержке производителей стоимость может заметно снижаться.

Миф: китайские авто быстро теряют ценность.

Правда: многие бренды активно развивают сервис и улучшают качество, поэтому остаточная стоимость растёт.

Миф: покупать машину выгоднее только весной.

Правда: в конце года и в межсезонье дилеры часто предлагают не менее привлекательные акции.

Три интересных факта

Некоторые модели Changan и Haval в России продаются дешевле, чем в Китае, благодаря локальным программам поддержки. Автомобили Exeed за три года стали одними из самых популярных среди премиальных китайских брендов. Белорусские кроссоверы Belgee X50 и X70 впервые вошли в список лидеров по падению цен в РФ.

Исторический контекст

В начале 2010-х годов российский рынок автомобилей стремительно рос, и цены практически не снижались: на популярные модели существовали очереди. После 2014 года ситуация изменилась — колебания валюты и сокращение поставок сделали автомобили дороже. В 2020-х годах тренд сменился: новые игроки из Китая усилили конкуренцию, и впервые за долгое время цены начали заметно падать.