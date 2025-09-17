Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:19

Цены на автомобили в России падают: какие модели подешевели большего всего в августе 2025 года

"Ренессанс страхование": Geely Atlas Pro и Haval H3 подешевели на 5-6% в августе

По итогам августа 2025 года российский рынок автомобилей продолжил изменяться, что привело к падению цен на несколько моделей, в том числе популярных кроссоверов. Согласно информации Елены Сафоновой, управляющего директора департамента по работе с автодилерами и автопроизводителями в компании "Ренессанс страхование", средняя стоимость автомобилей в России увеличилась на 0,7% по сравнению с январем. Однако среди автоновинок месяца можно выделить несколько моделей, чьи цены значительно снизились.

Что стало причиной снижения цен?

Сафонова отмечает, что после весеннего падения цен на автомобили, в августе они начали восстанавливаться. Тем не менее, в некоторых сегментах, включая кроссоверы, продолжает наблюдаться снижение стоимости. Это связано с несколькими факторами, включая падение объемов продаж и необходимость дилеров очистить складские запасы.

"Дилеры вынуждены использовать снижение стоимости для поддержания хотя бы минимального объема продаж и очистки складских запасов", — сказала Елена Сафонова.

В то же время, она подчеркивает, что дальнейшее снижение цен становится экономически нецелесообразным на фоне снижения ключевой ставки Центрального банка России до 17%. Это может способствовать улучшению доступности кредитования и стимулированию отложенного спроса.

Какие модели подешевели в августе?

  1. Geely Atlas Pro - падение на 6,2%. Этот кроссовер оказался наименее дорогим в своем сегменте, что, возможно, связано с желанием дилеров ускорить продажи в условиях повышенной конкуренции на рынке.

  2. Haval H3 - снижение цены на 5,1%. Еще один популярный китайский кроссовер, цена которого также показала отрицательную динамику. Это могло быть связано с настройками модели, которые оказались менее востребованными по сравнению с более новыми версиями.

  3. GAC GS8 - падение на 5,1%. Этот крупный китайский кроссовер, хоть и обладает хорошими характеристиками, не смог избежать снижения стоимости на фоне общего ухудшения рыночной ситуации и дефицита спроса.

Рынок автомобилей: что ожидать дальше?

Сафонова предупреждает, что дальнейшее увеличение цен на автомобили неизбежно. Впрочем, несмотря на это, ситуация на рынке может измениться в перспективе, поскольку снижающиеся цены будут вынуждать дилеров принимать меры, чтобы обеспечить хотя бы минимальный объем продаж. Она добавляет, что возможное улучшение доступности кредитования благодаря снижению ключевой ставки может привести к восстановлению интереса покупателей.

Однако существует вероятность, что рынок не будет готов к резкому росту интереса, поскольку в некоторых сегментах сохраняется дефицит автомобилей. В результате многие модели могут столкнуться с ограниченным спросом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Игнорирование изменений в ценах и рыночной ситуации.
    Последствие: Потеря выгодных предложений и упущенные возможности для покупки авто по сниженным ценам.
    Альтернатива: Внимательно следить за колебаниями цен и действовать быстро при предложении выгодных условий.

  2. Ошибка: Пренебрежение проверкой состояния автомобиля после снижения цены.
    Последствие: Возможность приобретения автомобиля с техническими проблемами, которые могут потребовать дополнительных вложений.
    Альтернатива: Проводить тщательную диагностику и осмотр автомобиля перед покупкой, особенно если цена значительно снижена.

  3. Ошибка: Ожидание резкого роста цен.
    Последствие: Пропуск выгодных предложений на фоне снижения цен.
    Альтернатива: Рассматривать предложения, пока цены все еще на сравнительно низком уровне, особенно если это подходящий момент для приобретения.

Плюсы и минусы снижения цен на автомобили

Плюсы Минусы
Возможность купить автомобиль по сниженной цене Риск приобретения автомобиля с остаточными проблемами
Стимулирование спроса на автомобили Возможные ограничения на наличие моделей
Большее количество акций и скидок Падение цен может быть временным явлением, и быстро наступит рост

FAQ

1. Почему цены на автомобили продолжают снижаться?
Основная причина — падение объемов продаж, что вынуждает дилеров снижать цены для поддержания минимального объема продаж и очистки складских запасов.

2. Когда стоит ожидать роста цен на автомобили?
Рост цен неизбежен в перспективе, особенно с учетом экономической ситуации и снижения ключевой ставки ЦБ. Однако это может быть ограничено дефицитом в отдельных сегментах.

3. Сколько еще будут падать цены на автомобили?
Цены на автомобили не могут снижаться бесконечно, и в ближайшем будущем ожидается их рост из-за экономических факторов.

Мифы и правда

  • Миф: Снижение цен на автомобили будет продолжаться долго.
    Правда: Дальнейшее снижение цен становится экономически нецелесообразным, и в перспективе цены начнут расти.

  • Миф: На российском рынке нет дефицита автомобилей.
    Правда: Некоторые сегменты автомобилей испытывают дефицит, что влияет на доступность и стоимость.

  • Миф: Автодилеры всегда будут снижать цены для привлечения покупателей.
    Правда: В условиях дефицита и роста спроса снижение цен становится трудным и экономически нецелесообразным.

3 интересных факта

  1. Средняя цена на автомобили в России увеличилась на 0,7% по сравнению с январем 2025 года.

  2. Jetour Dashing стал лидером роста, увеличив цену на 23,7%.

  3. Гибкость цен на автомобили может повлиять на динамику спроса и предложения в ближайшие месяцы.

