Мужчина в автосалоне
Мужчина в автосалоне
© freepik.com by senivpetro is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:27

Шесть автокомпаний удешевили машины: скидки доходят до сотен тысяч рублей

Шесть автопроизводителей снизили цены в России в августе — данные "Цена Авто"

На российском авторынке в конце августа произошли заметные изменения, которые не остались без внимания автолюбителей и экспертов. Ценовая политика сразу нескольких компаний претерпела корректировки: одни бренды пошли навстречу покупателям и снизили стоимость своих машин, другие, напротив, неожиданно подняли ценники. Такая разнонаправленная динамика стала своеобразным индикатором того, как производители реагируют на ситуацию с продажами и конкуренцию.

Кто сделал автомобили доступнее

С 16 по 31 августа сразу шесть автопроизводителей объявили о снижении цен. В список вошли хорошо известные на российском рынке марки: Chery, Haval, JAECOO, OMODA, Oting и Soueast. Для покупателей это стало приятной новостью, ведь многие модели и так считались относительно доступными в своих сегментах, а дополнительные скидки сделали их ещё привлекательнее.

По данным портала "Цена Авто", у ряда моделей скидка составила десятки и даже сотни тысяч рублей, что особенно заметно на фоне общего роста цен на товары и услуги в стране. В итоге у клиентов появилась возможность сэкономить и выбрать машину по более выгодной цене.

Эксперты отмечают, что снижение стоимости в августе — это не разовая акция, а продолжение тренда, наметившегося ещё в первой половине месяца. Тогда несколько компаний уже объявили о корректировке прайс-листов в сторону уменьшения, стараясь удержать покупателей в условиях усиления конкуренции.

Исключение из правила

На фоне всеобщего снижения цен особенно выделилась отечественная компания Амберавто. Она пошла в противоположную сторону и подняла стоимость своего электромобиля А5. Базовая комплектация Comfort подорожала более чем на 13% — сразу на 307 тысяч рублей, достигнув отметки в 2,6 млн. Версия Business также не осталась в стороне и прибавила в цене 210 тысяч рублей, поднявшись до 2,8 млн рублей.

