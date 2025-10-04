Китайские авто снова удивили: одни модели дорожают, другие дешевеют

Осенью российский рынок новых автомобилей снова столкнулся с изменениями в ценовой политике. Китайский концерн GWM пересмотрел прайс-листы на свои популярные марки — Haval и Tank. Для покупателей это обернулось неоднозначной картиной: часть моделей подорожала, а некоторые версии, наоборот, стали доступнее.

Как изменились цены на кроссоверы Haval

Самым заметным изменением стало удорожание кроссовера Haval Jolion, который занимает лидирующие позиции по продажам в России. Подорожание составило 50 тыс. руб., но коснулось не всех версий. Базовая комплектация Comfort MT и топовый вариант Tech+ остались на прежнем уровне.

Корректировка затронула средние комплектации Elite и Premium, как в переднеприводном, так и в полноприводном вариантах. Это делает Jolion менее доступным для тех, кто ориентировался именно на средний ценовой сегмент.

Повышение также коснулось и другой модели — Haval M6. Однако подорожала только версия с роботизированной трансмиссией, тогда как вариант на механике сохранил прежнюю цену.

Внедорожная линейка Pro и H7

Изменения произошли и в линейке Haval Pro. Так, H3 в комплектации Premium подорожал на 50 тыс. руб. Более крупный Haval H7 прибавил значительно больше: версия Elite — на 100 тыс. руб., а комплектации Premium и Tech Plus сразу на 200 тыс. руб.

Такое подорожание делает H7 менее конкурентоспособным на фоне других внедорожников китайских марок, особенно в условиях насыщенного рынка.

Изменения цен на Tank 300

Интересная ситуация сложилась с внедорожником Tank 300. В начальных комплектациях Adventure и Premium модель стала дешевле на 100 тыс. руб., что делает её более привлекательной для покупателей, ищущих доступный вариант.

Однако в старших версиях City Adventure и City Premium цены выросли на ту же сумму. В результате разброс стоимости Tank 300 стал весьма широким: от 4,199 млн до 9,949 млн руб.

Сравнение изменений

Модель Комплектация Старая цена Новая цена Разница Haval Jolion Elite (2WD) 2 249 000 2 299 000 +50 000 Haval Jolion Premium (4WD) 2 599 000 2 649 000 +50 000 Haval M6 с РКПП 2 119 000 2 169 000 +50 000 Haval H3 Premium 2 499 000 2 549 000 +50 000 Haval H7 Premium 3 449 000 3 649 000 +200 000 Tank 300 Adventure 4 299 000 4 199 000 -100 000 Tank 300 City Premium 9 849 000 9 949 000 +100 000

Советы шаг за шагом: как подойти к выбору

Сравните обновлённые цены с предложениями конкурентов, включая Chery и Geely. Учитывайте расходы на страховку, ОСАГО и КАСКО, ведь с ростом цены машины возрастёт и стоимость полиса. Если планируете перепродажу через несколько лет, выбирайте комплектации с минимальным удорожанием — их ликвидность выше. Для покупателей Tank 300 выгоднее ориентироваться на базовые версии, пока они дешевле.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: купить среднюю комплектацию Jolion, рассчитывая на прежнюю цену.

Последствие: переплата в 50 тыс. руб.

Альтернатива: рассмотреть Comfort MT или Tech+, которые не подорожали.

Ошибка: брать H7 без анализа рынка.

Последствие: потеря выгоды — цена выросла до 200 тыс. руб.

Альтернатива: выбрать аналогичный кроссовер Geely или Changan.

А что если…

А что если рост цен продолжится? Тогда автомобили из КНР постепенно утратят преимущество доступности, которое помогало им вытеснять европейские и японские бренды. Уже сейчас часть моделей вплотную приблизилась к ценам на "корейцев" и премиум-бренды.

Плюсы и минусы изменений

Плюсы Минусы Tank 300 в базовых версиях стал дешевле Подорожание Jolion и M6 с РКПП Увеличение выбора комплектаций в разных ценовых сегментах H7 подорожал слишком резко Возможность купить топовую версию Jolion по старой цене Неравномерное распределение ценовой нагрузки

FAQ

Как выбрать между Haval и Tank?

Haval подойдёт для города и поездок по трассе, а Tank 300 — для бездорожья и любителей мощных внедорожников.

Сколько стоит самый доступный Haval сейчас?

Минимальная цена на Jolion Comfort MT — 1 999 000 руб.

Что лучше взять: Tank Adventure или City Premium?

Если нужен надёжный внедорожник по разумной цене — Adventure. City Premium больше подойдёт для любителей комфорта и технологий.

Мифы и правда

Миф: китайские авто всегда дешевле конкурентов.

Правда: после октябрьской корректировки цены сравнялись с корейскими марками.

Миф: рост цен коснулся всех моделей.

Правда: базовые версии Jolion и Tank подешевели или остались без изменений.

3 интересных факта

Jolion остаётся самым продаваемым китайским кроссовером в России. Tank 300 часто сравнивают с Toyota Land Cruiser Prado, хотя цена в базовой версии у него заметно ниже. Подорожание H7 на 200 тыс. руб. стало самым резким изменением цен среди китайских внедорожников в октябре.

Исторический контекст

Когда в 2014–2016 годах рынок автомобилей в России переживал кризис, китайские марки смогли закрепиться благодаря низким ценам. Сегодня они повторяют путь корейских брендов, которые начинали с бюджетных моделей, а затем постепенно поднимали ценник, формируя имидж более надёжных и технологичных машин.