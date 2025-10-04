Китайские авто снова удивили: одни модели дорожают, другие дешевеют
Осенью российский рынок новых автомобилей снова столкнулся с изменениями в ценовой политике. Китайский концерн GWM пересмотрел прайс-листы на свои популярные марки — Haval и Tank. Для покупателей это обернулось неоднозначной картиной: часть моделей подорожала, а некоторые версии, наоборот, стали доступнее.
Как изменились цены на кроссоверы Haval
Самым заметным изменением стало удорожание кроссовера Haval Jolion, который занимает лидирующие позиции по продажам в России. Подорожание составило 50 тыс. руб., но коснулось не всех версий. Базовая комплектация Comfort MT и топовый вариант Tech+ остались на прежнем уровне.
Корректировка затронула средние комплектации Elite и Premium, как в переднеприводном, так и в полноприводном вариантах. Это делает Jolion менее доступным для тех, кто ориентировался именно на средний ценовой сегмент.
Повышение также коснулось и другой модели — Haval M6. Однако подорожала только версия с роботизированной трансмиссией, тогда как вариант на механике сохранил прежнюю цену.
Внедорожная линейка Pro и H7
Изменения произошли и в линейке Haval Pro. Так, H3 в комплектации Premium подорожал на 50 тыс. руб. Более крупный Haval H7 прибавил значительно больше: версия Elite — на 100 тыс. руб., а комплектации Premium и Tech Plus сразу на 200 тыс. руб.
Такое подорожание делает H7 менее конкурентоспособным на фоне других внедорожников китайских марок, особенно в условиях насыщенного рынка.
Изменения цен на Tank 300
Интересная ситуация сложилась с внедорожником Tank 300. В начальных комплектациях Adventure и Premium модель стала дешевле на 100 тыс. руб., что делает её более привлекательной для покупателей, ищущих доступный вариант.
Однако в старших версиях City Adventure и City Premium цены выросли на ту же сумму. В результате разброс стоимости Tank 300 стал весьма широким: от 4,199 млн до 9,949 млн руб.
Сравнение изменений
|Модель
|Комплектация
|Старая цена
|Новая цена
|Разница
|Haval Jolion
|Elite (2WD)
|2 249 000
|2 299 000
|+50 000
|Haval Jolion
|Premium (4WD)
|2 599 000
|2 649 000
|+50 000
|Haval M6
|с РКПП
|2 119 000
|2 169 000
|+50 000
|Haval H3
|Premium
|2 499 000
|2 549 000
|+50 000
|Haval H7
|Premium
|3 449 000
|3 649 000
|+200 000
|Tank 300
|Adventure
|4 299 000
|4 199 000
|-100 000
|Tank 300
|City Premium
|9 849 000
|9 949 000
|+100 000
Советы шаг за шагом: как подойти к выбору
-
Сравните обновлённые цены с предложениями конкурентов, включая Chery и Geely.
-
Учитывайте расходы на страховку, ОСАГО и КАСКО, ведь с ростом цены машины возрастёт и стоимость полиса.
-
Если планируете перепродажу через несколько лет, выбирайте комплектации с минимальным удорожанием — их ликвидность выше.
-
Для покупателей Tank 300 выгоднее ориентироваться на базовые версии, пока они дешевле.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: купить среднюю комплектацию Jolion, рассчитывая на прежнюю цену.
-
Последствие: переплата в 50 тыс. руб.
-
Альтернатива: рассмотреть Comfort MT или Tech+, которые не подорожали.
-
Ошибка: брать H7 без анализа рынка.
-
Последствие: потеря выгоды — цена выросла до 200 тыс. руб.
-
Альтернатива: выбрать аналогичный кроссовер Geely или Changan.
А что если…
А что если рост цен продолжится? Тогда автомобили из КНР постепенно утратят преимущество доступности, которое помогало им вытеснять европейские и японские бренды. Уже сейчас часть моделей вплотную приблизилась к ценам на "корейцев" и премиум-бренды.
Плюсы и минусы изменений
|Плюсы
|Минусы
|Tank 300 в базовых версиях стал дешевле
|Подорожание Jolion и M6 с РКПП
|Увеличение выбора комплектаций в разных ценовых сегментах
|H7 подорожал слишком резко
|Возможность купить топовую версию Jolion по старой цене
|Неравномерное распределение ценовой нагрузки
FAQ
Как выбрать между Haval и Tank?
Haval подойдёт для города и поездок по трассе, а Tank 300 — для бездорожья и любителей мощных внедорожников.
Сколько стоит самый доступный Haval сейчас?
Минимальная цена на Jolion Comfort MT — 1 999 000 руб.
Что лучше взять: Tank Adventure или City Premium?
Если нужен надёжный внедорожник по разумной цене — Adventure. City Premium больше подойдёт для любителей комфорта и технологий.
Мифы и правда
-
Миф: китайские авто всегда дешевле конкурентов.
-
Правда: после октябрьской корректировки цены сравнялись с корейскими марками.
-
Миф: рост цен коснулся всех моделей.
-
Правда: базовые версии Jolion и Tank подешевели или остались без изменений.
3 интересных факта
-
Jolion остаётся самым продаваемым китайским кроссовером в России.
-
Tank 300 часто сравнивают с Toyota Land Cruiser Prado, хотя цена в базовой версии у него заметно ниже.
-
Подорожание H7 на 200 тыс. руб. стало самым резким изменением цен среди китайских внедорожников в октябре.
Исторический контекст
Когда в 2014–2016 годах рынок автомобилей в России переживал кризис, китайские марки смогли закрепиться благодаря низким ценам. Сегодня они повторяют путь корейских брендов, которые начинали с бюджетных моделей, а затем постепенно поднимали ценник, формируя имидж более надёжных и технологичных машин.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru