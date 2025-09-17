Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:34

Не упустите шанс! Почему стоит покупать автомобиль уже сегодня

"Автостат": в сентябре 2025 года десять брендов изменили цены на автомобили в России

В первой половине сентября 2025 года российский рынок автомобилей оказался в движении: сразу десять брендов решились на корректировку цен. По данным агентства "Автостат", часть компаний снизила стоимость машин, другие пошли на подорожание, а некоторые выбрали смешанную стратегию. Для покупателей это стало заметным событием: цены менялись как на популярные седаны, так и на премиальные кроссоверы.

Кто поднял, а кто снизил цены

Отечественный Solaris сделал ставку на кроссоверы, уменьшив цену модели HC в зависимости от комплектации на 131-256 тысяч рублей. Но при этом седан KRS и кросс-хэтчбек KRX с автоматом стали дороже. Китайские марки пошли по разным путям. Hongqi, например, предложил беспрецедентные скидки: седан H9 подешевел почти на миллион, а минивэн HQ9 сбавил от 310 до 360 тысяч. Chery Tiggo 9 потерял в цене 400 тысяч, а Tank 300 — 200 тысяч.

Geely и WEY предпочли комбинировать: они сделали скидки на машины 2024 года, но слегка подняли цены на свежие модели 2025-го. Jaecoo представил крупное снижение на флагманский кроссовер J8 (-425 тысяч рублей). А вот JAC пошел осторожным путем — скорректировал стоимость пикапа T9 всего на 10 тысяч.

На противоположном полюсе оказались BAIC и Soueast: первый увеличил цену на седан U5 Plus на 129 тысяч, второй поднял стоимость кроссовера S07 на 100 тысяч.

Сравнение изменений

Марка Модель Изменение цены
Solaris HC (кроссовер) -131…-256 тыс. руб.
Solaris KRS, KRX (АТ) +
Hongqi H9 (седан) -912,5 тыс. руб.
Hongqi HQ9 (минивэн) -310…-360 тыс. руб.
Chery Tiggo 9 -400 тыс. руб.
Tank 300 -200 тыс. руб.
Geely / WEY 2024 год выпуска скидки
Geely / WEY 2025 год выпуска подорожание
Jaecoo J8 (2024) -425 тыс. руб. (-9,2%)
JAC T9 (пикап) +10 тыс. руб.
BAIC U5 Plus (седан) +129 тыс. руб.
Soueast S07 (кроссовер) +100 тыс. руб.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ориентироваться только на цену без учета года выпуска.
    Последствие: покупка подорожавшей модели 2025 года, хотя рядом стоит более выгодная версия 2024-го.
    Альтернатива: обратить внимание на складские остатки и кроссоверы прошлого года.

  • Ошибка: игнорировать страховку и налоги.
    Последствие: переплата за каско или транспортный налог при выборе мощного двигателя.
    Альтернатива: подобрать модель до 150-160 л. с., чтобы снизить расходы.

  • Ошибка: ждать еще большего снижения цен.
    Последствие: нужная модель исчезает с рынка, а новые партии приходят дороже.
    Альтернатива: фиксировать цену на этапе бронирования у дилера.

FAQ

Как выбрать между моделями 2024 и 2025 года?
Если важна экономия, стоит рассмотреть авто прошлого года выпуска. Но для долгосрочной перепродажи иногда выгоднее брать свежий год.

Сколько можно сэкономить?
В сентябре скидки доходили почти до миллиона рублей. В среднем по популярным моделям экономия составила 200-400 тысяч.

Что лучше: подождать или покупать сейчас?
Если речь о моделях со скидкой, лучше не откладывать — такие автомобили уходят быстро. Для новинок 2025 года можно выждать время.

Исторический контекст

  1. В 2022 году резкий рост цен на автомобили был связан с дефицитом поставок.

  2. В 2023-м на рынок массово пришли китайские бренды, стабилизировав предложение.

  3. В 2024 году началась ценовая конкуренция, а 2025-й закрепил тренд на скидки.

