Не упустите шанс! Почему стоит покупать автомобиль уже сегодня
В первой половине сентября 2025 года российский рынок автомобилей оказался в движении: сразу десять брендов решились на корректировку цен. По данным агентства "Автостат", часть компаний снизила стоимость машин, другие пошли на подорожание, а некоторые выбрали смешанную стратегию. Для покупателей это стало заметным событием: цены менялись как на популярные седаны, так и на премиальные кроссоверы.
Кто поднял, а кто снизил цены
Отечественный Solaris сделал ставку на кроссоверы, уменьшив цену модели HC в зависимости от комплектации на 131-256 тысяч рублей. Но при этом седан KRS и кросс-хэтчбек KRX с автоматом стали дороже. Китайские марки пошли по разным путям. Hongqi, например, предложил беспрецедентные скидки: седан H9 подешевел почти на миллион, а минивэн HQ9 сбавил от 310 до 360 тысяч. Chery Tiggo 9 потерял в цене 400 тысяч, а Tank 300 — 200 тысяч.
Geely и WEY предпочли комбинировать: они сделали скидки на машины 2024 года, но слегка подняли цены на свежие модели 2025-го. Jaecoo представил крупное снижение на флагманский кроссовер J8 (-425 тысяч рублей). А вот JAC пошел осторожным путем — скорректировал стоимость пикапа T9 всего на 10 тысяч.
На противоположном полюсе оказались BAIC и Soueast: первый увеличил цену на седан U5 Plus на 129 тысяч, второй поднял стоимость кроссовера S07 на 100 тысяч.
Сравнение изменений
|Марка
|Модель
|Изменение цены
|Solaris
|HC (кроссовер)
|-131…-256 тыс. руб.
|Solaris
|KRS, KRX (АТ)
|+
|Hongqi
|H9 (седан)
|-912,5 тыс. руб.
|Hongqi
|HQ9 (минивэн)
|-310…-360 тыс. руб.
|Chery
|Tiggo 9
|-400 тыс. руб.
|Tank
|300
|-200 тыс. руб.
|Geely / WEY
|2024 год выпуска
|скидки
|Geely / WEY
|2025 год выпуска
|подорожание
|Jaecoo
|J8 (2024)
|-425 тыс. руб. (-9,2%)
|JAC
|T9 (пикап)
|+10 тыс. руб.
|BAIC
|U5 Plus (седан)
|+129 тыс. руб.
|Soueast
|S07 (кроссовер)
|+100 тыс. руб.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ориентироваться только на цену без учета года выпуска.
Последствие: покупка подорожавшей модели 2025 года, хотя рядом стоит более выгодная версия 2024-го.
Альтернатива: обратить внимание на складские остатки и кроссоверы прошлого года.
-
Ошибка: игнорировать страховку и налоги.
Последствие: переплата за каско или транспортный налог при выборе мощного двигателя.
Альтернатива: подобрать модель до 150-160 л. с., чтобы снизить расходы.
-
Ошибка: ждать еще большего снижения цен.
Последствие: нужная модель исчезает с рынка, а новые партии приходят дороже.
Альтернатива: фиксировать цену на этапе бронирования у дилера.
FAQ
Как выбрать между моделями 2024 и 2025 года?
Если важна экономия, стоит рассмотреть авто прошлого года выпуска. Но для долгосрочной перепродажи иногда выгоднее брать свежий год.
Сколько можно сэкономить?
В сентябре скидки доходили почти до миллиона рублей. В среднем по популярным моделям экономия составила 200-400 тысяч.
Что лучше: подождать или покупать сейчас?
Если речь о моделях со скидкой, лучше не откладывать — такие автомобили уходят быстро. Для новинок 2025 года можно выждать время.
Исторический контекст
-
В 2022 году резкий рост цен на автомобили был связан с дефицитом поставок.
-
В 2023-м на рынок массово пришли китайские бренды, стабилизировав предложение.
-
В 2024 году началась ценовая конкуренция, а 2025-й закрепил тренд на скидки.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru