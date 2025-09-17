Не упустите шанс! Почему стоит покупать автомобиль уже сегодня

В первой половине сентября 2025 года российский рынок автомобилей оказался в движении: сразу десять брендов решились на корректировку цен. По данным агентства "Автостат", часть компаний снизила стоимость машин, другие пошли на подорожание, а некоторые выбрали смешанную стратегию. Для покупателей это стало заметным событием: цены менялись как на популярные седаны, так и на премиальные кроссоверы.

Кто поднял, а кто снизил цены

Отечественный Solaris сделал ставку на кроссоверы, уменьшив цену модели HC в зависимости от комплектации на 131-256 тысяч рублей. Но при этом седан KRS и кросс-хэтчбек KRX с автоматом стали дороже. Китайские марки пошли по разным путям. Hongqi, например, предложил беспрецедентные скидки: седан H9 подешевел почти на миллион, а минивэн HQ9 сбавил от 310 до 360 тысяч. Chery Tiggo 9 потерял в цене 400 тысяч, а Tank 300 — 200 тысяч.

Geely и WEY предпочли комбинировать: они сделали скидки на машины 2024 года, но слегка подняли цены на свежие модели 2025-го. Jaecoo представил крупное снижение на флагманский кроссовер J8 (-425 тысяч рублей). А вот JAC пошел осторожным путем — скорректировал стоимость пикапа T9 всего на 10 тысяч.

На противоположном полюсе оказались BAIC и Soueast: первый увеличил цену на седан U5 Plus на 129 тысяч, второй поднял стоимость кроссовера S07 на 100 тысяч.

Сравнение изменений