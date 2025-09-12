Машины Changan и Jetour рванули вверх, но один бренд сделал сюрприз
К середине сентября 2025 года рынок новых автомобилей в России оказался в центре очередной волны ценовых корректировок. Производители пересматривают скидки, меняют прайсовую стоимость и по-разному реагируют на снижение покупательского спроса.
Changan: сокращение скидок
Китайская марка Changan уменьшила размер скидок, что напрямую сказалось на стоимости популярных моделей.
- Alsvin — подорожание на 50 тыс. руб. во всех комплектациях.
- CS75 Plus — рост цен сразу на 150 тыс. руб.
- Uni-K и Uni-S — прибавка в пределах 50-100 тыс. руб.
Таким образом, автомобили бренда стали заметно дороже, что особенно чувствуется в сегменте кроссоверов.
Jetour: плавное повышение
Jetour также отказался от ряда скидок, и большинство моделей подорожали.
- X50 — плюс 50 тыс. руб.
- X70 Plus — рост на 100 тыс. руб.
- Dashing — минимальные изменения, часть комплектаций сохранили старые цены.
Solaris: рост цен только для "автоматов"
Отечественный бренд Solaris изменил ценники только для автомобилей с автоматической коробкой передач.
- НС — от 2,428 млн руб.
- KRS — от 2,255 млн руб.
- KRX — от 2,336 млн руб.
Geely: снижение на фоне подорожания конкурентов
На этом фоне Geely пошла в противоположную сторону. В сентябре цены на седан Emgrand снизились сразу на 100 тыс. руб. во всех комплектациях.
Tank: новая стратегия
Tank отменил августовские скидки на внедорожники серии 300, но одновременно снизил базовую цену машин 2025 года выпуска на 200 тыс. руб.
- Adventure — от 4,299 млн руб.
- Premium — от 4,699 млн руб.
Bestune: щедрые дисконты
В сентябре Bestune снова увеличил скидки, сделав акцент на кроссоверах T55, T90 и лифтбеке B70.
Экономия достигает 700 тыс. руб., что позволяет приобрести кроссовер T90 менее чем за 3 млн руб
Seres: рекордное снижение
Наиболее впечатляющий шаг сделала компания Seres. Премиальный кроссовер M7 стал доступнее сразу на 1 млн руб. в отдельных комплектациях.
- KGM и Jetta: без резких движений
- KGM (бывший SsangYong) пока не корректирует цены, но новые версии Korando лишились скидки в 250 тыс. руб.
- Jetta слегка изменила стоимость кроссовера VS7, сохранив скидку в 300 тыс. руб.
