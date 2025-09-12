Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Changan CS55 Plus
© Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Акопян Опубликована 13.09.2025 в 0:00

Машины Changan и Jetour рванули вверх, но один бренд сделал сюрприз

К середине сентября 2025 года рынок новых автомобилей в России оказался в центре очередной волны ценовых корректировок. Производители пересматривают скидки, меняют прайсовую стоимость и по-разному реагируют на снижение покупательского спроса.

Changan: сокращение скидок

Китайская марка Changan уменьшила размер скидок, что напрямую сказалось на стоимости популярных моделей.

  • Alsvin — подорожание на 50 тыс. руб. во всех комплектациях.
  • CS75 Plus — рост цен сразу на 150 тыс. руб.
  • Uni-K и Uni-S — прибавка в пределах 50-100 тыс. руб.

Таким образом, автомобили бренда стали заметно дороже, что особенно чувствуется в сегменте кроссоверов.

Jetour: плавное повышение

Jetour также отказался от ряда скидок, и большинство моделей подорожали.

  • X50 — плюс 50 тыс. руб.
  • X70 Plus — рост на 100 тыс. руб.
  • Dashing — минимальные изменения, часть комплектаций сохранили старые цены.

Solaris: рост цен только для "автоматов"

Отечественный бренд Solaris изменил ценники только для автомобилей с автоматической коробкой передач.

  • НС — от 2,428 млн руб.
  • KRS — от 2,255 млн руб.
  • KRX — от 2,336 млн руб.

Geely: снижение на фоне подорожания конкурентов

На этом фоне Geely пошла в противоположную сторону. В сентябре цены на седан Emgrand снизились сразу на 100 тыс. руб. во всех комплектациях.

Tank: новая стратегия

Tank отменил августовские скидки на внедорожники серии 300, но одновременно снизил базовую цену машин 2025 года выпуска на 200 тыс. руб.

  • Adventure — от 4,299 млн руб.
  • Premium — от 4,699 млн руб.

Bestune: щедрые дисконты

В сентябре Bestune снова увеличил скидки, сделав акцент на кроссоверах T55, T90 и лифтбеке B70.

Экономия достигает 700 тыс. руб., что позволяет приобрести кроссовер T90 менее чем за 3 млн руб

Seres: рекордное снижение

Наиболее впечатляющий шаг сделала компания Seres. Премиальный кроссовер M7 стал доступнее сразу на 1 млн руб. в отдельных комплектациях.

  • KGM и Jetta: без резких движений
  • KGM (бывший SsangYong) пока не корректирует цены, но новые версии Korando лишились скидки в 250 тыс. руб.
  • Jetta слегка изменила стоимость кроссовера VS7, сохранив скидку в 300 тыс. руб.

