Дешевле не значит выгоднее: рынок в сентябре подкинул автомобилистам новую головоломку

Сентябрь 2025 года начался для российского авторынка неожиданно: привычные ценники на новые автомобили резко изменились. Причём картина оказалась неоднозначной — одни бренды решили порадовать покупателей скидками, другие, напротив, убрали льготы и подняли итоговую стоимость машин.

Китайские бренды впереди

Особенно активными оказались производители из Китая. Changan объявил о спецпредложениях сразу на несколько моделей: скидки распространяются на четыре кроссовера и один пикап 2025 года выпуска. Для многих покупателей это стало приятным сюрпризом, ведь до этого подобные акции чаще затрагивали автомобили прошлых годов.

Tank также поддержал тенденцию и сделал предложение на внедорожник Tank 500 свежего выпуска. Обычно подобные акции распространялись исключительно на прошлогодние экземпляры, поэтому новость оказалась особенно привлекательной для тех, кто выбирает автомобиль именно 2025 года.

Корректировки в сегменте премиум

Интересным шагом стало решение премиального бренда Rox, представленного в России одной моделью — 01. Несмотря на отсутствие официальной статистики по продажам гибридной версии, компания предложила скидки. Такой ход можно расценить как попытку стимулировать спрос и привлечь внимание к бренду в условиях усиливающейся конкуренции.

Не остался в стороне и GAC. Компания изменила цену на популярный кроссовер GS4, сделав его доступнее сразу для двух модельных годов — 2024 и 2025. Снижение составило 150 тысяч рублей, и теперь минимальная стоимость модели закрепилась на отметке 2 849 000 рублей.

Подешевевшие и подорожавшие модели

Omoda решила пересмотреть прайс-лист на C5 в версии Drive AWD. Теперь покупка этого кроссовера обойдётся на 80 тысяч рублей дешевле. Для потенциальных владельцев это стало приятной новостью, особенно с учётом роста интереса к автомобилям с полным приводом.

В то же время российский бренд Xcite пошёл другим путём: компания сократила размер скидки на X-Cross 7. В результате итоговая стоимость автомобиля выросла на 75 тысяч рублей. Такой шаг стал неожиданным, ведь ранее Xcite активно продвигал свою модель именно за счёт привлекательной цены.

Точечные изменения у Jetta

Свои корректировки внесла и Jetta, проект, созданный совместно FAW и Volkswagen. В сентябре изменили стоимость флагманского VS7, однако речь идёт только о машинах 2024 года выпуска. Новые экземпляры изменений не коснулись, что подчёркивает избирательность подхода компании.