Рынок новых авто в России внезапно замер: цены двигал только один бренд — и сразу резко

Во второй половине декабря российский рынок новых автомобилей неожиданно притормозил в ценовой гонке: после активных корректировок в начале месяца изменения зафиксировали лишь у одного бренда. На фоне общей волатильности это выглядит как редкий эпизод относительной стабильности, пусть и краткосрочной. Об этом сообщает агентство "АВТОСТАТ" со ссылкой на результаты мониторинга, проведённого сайтом "Цена Авто".

Единственный бренд, поднявший цены

По данным аналитиков, во второй половине декабря ценовую корректировку провёл только бренд SWM. Повышение затронуло кроссовер G05 Pro в двух из трёх доступных комплектаций. В среднем исполнении Family 5 стоимость выросла на 201,5 тыс. рублей, что соответствует увеличению на 8,8%. Теперь рекомендованная цена этой версии составляет 2 499 900 рублей.

Топовая комплектация Family 6 подорожала на 203,2 тыс. рублей (+8,6%) и оценивается в 2 559 900 рублей. При этом начальная версия Family 4 осталась на прежнем уровне — 2 235 900 рублей. Таким образом, SWM поднял цены точечно, сохранив базовую стоимость модели без изменений.

Контраст с первой половиной месяца

В первой половине декабря 2025 года ценовая динамика выглядела значительно активнее. С 1 по 15 декабря изменения были зафиксированы сразу у восьми марок: Ambertruck, Belgee, Exlantix, Haval, Hongqi, LADA, Solaris и WEY.

В итоге за весь месяц пересмотр цен затронул девять брендов. У семи марок стоимость автомобилей выросла, у одной — снизилась, ещё у одной изменения произошли в обе стороны. В "АВТОСТАТе" уточняют, что речь идёт о рекомендованных розничных ценах без учёта акций, спецпредложений и дополнительных опций.

Что показывает статистика мониторинга

Снижение числа ценовых корректировок во второй половине декабря может говорить о паузе перед новым ценовым циклом, однако выводы ограничены рамками статистики мониторинга. При этом само повышение у SWM оказалось заметным — рост в пределах 8,6-8,8% для двух комплектаций выглядит существенным по сравнению с обычными точечными корректировками в несколько десятков тысяч рублей.