Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
volkswagen id.3
volkswagen id.3
© commons.wikimedia.org by Fiver, der Hellseher is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:09

Купил электромобиль — а мотор "на замке": как Volkswagen превратил скорость в услугу

Daily Mail: Volkswagen ввёл платную подписку на полную мощность ID.3

Представьте: вы купили новый электромобиль, но его двигатель не раскрывает весь потенциал — пока вы не оформите подписку. Именно так теперь работают некоторые версии хэтчбека Volkswagen ID.3, о чём пишет Daily Mail.

В комплектациях Pro (от 35 740 фунтов) и Pro S (от 39 940 фунтов) автомобиль в стандартном виде выдаёт 201 л. с. (150 кВт). Однако электроника намеренно "придушивает" мотор, и лишь активация опции "дополнительное повышение мощности" снимает ограничение. После этого двигатель раскручивается уже до 228 л. с. (170 кВт).

Цена за каждую "лишнюю" лошадь

Доступ к максимальной мощности стоит 16,50 фунтов в месяц (около 1800 рублей). Volkswagen даёт месяц бесплатного пробного периода, но если опцию не отключить, подписка продлится автоматически. Клиенты могут оформить её на месяц, год или без ограничения по сроку.

Почему это вызывает споры

Сама идея платить за уже встроенные в машину возможности раздражает многих владельцев. "Функция" на деле просто разблокирует то, что физически в автомобиле уже есть, и это воспринимается как искусственное ограничение.

Автосообщество неоднократно спорило на эту тему. Ранее, например, шуточный пост владельца Tesla о покупке дополнительных лошадиных сил стал вирусным, а производители получили волну обвинений в жадности и "мошенничестве по подписке".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Что такое одометр и как он помогает при покупке подержанных автомобилей 30.07.2025 в 11:14

Подделка одометра: как мошенники скрывают реальный пробег автомобиля

Узнайте, что такое одометр и зачем он нужен в автомобиле. Разбираемся, какие бывают одометры, как они работают и как выявить подделку пробега при покупке подержанных машин.

Читать полностью » Что означает синяя прерывистая разметка на дорогах и парковках — штрафы и правила оплаты сегодня в 10:06

Новая разметка, новые правила: что нужно знать водителям о синей прерывистой линии

Узнайте, что означает синяя прерывистая разметка на дорогах и парковках, как ее пересекать и какие штрафы могут грозить за неоплату парковки.

Читать полностью » Строительство 3,2 км трассы A100 в Берлине превысило бюджет на 270 млн евро сегодня в 9:17

Самая дорогая дорога планеты почти готова — в чём секрет её стоимости

В Германии строят участок трассы, который уже стал мировым рекордсменом по стоимости на метр. Почему он обошёлся дороже золота?

Читать полностью » Porsche SE заявила, что не планирует производство танков сегодня в 9:15

Падение прибыли толкает Porsche в оборонный сектор — но не так, как все думают

Porsche SE меняет стратегию: вместо падения прибыли — курс на инвестиции в спутники, сенсоры и киберзащиту, но точно не в производство танков.

Читать полностью » Ассоциация автопроизводителей Италии раскритиковала установку двигателя Rover V8 в суперкар в итальянском стиле сегодня в 8:16

Новый суперкар стал причиной резкой реакции Италии — всё дело в моторе

Итальянские автопроизводители возмущены: новый суперкар в итальянском стиле получил британский мотор. Скандал дошёл до дипломатических кругов.

Читать полностью » В России с 2025 года могут обязать оснащать все ввозимые автомобили FM-радиоприёмником сегодня в 8:11

Конец тишине в дороге: автомобили снова заговорят голосом радио

В России могут обязать оснащать все импортируемые автомобили FM-радио и плеером, чтобы сохранить традиционное вещание в эпоху онлайн-платформ.

Читать полностью » Автоэксперты: проверять давление в шинах летом нужно только на холодном автомобиле сегодня в 7:16

Эта ошибка с давлением в шинах в жару приводит к поломкам и опасным ситуациям

Летом воздух в шинах расширяется, и давление растёт. Но привычка недокачивать колёса перед поездкой может обернуться серьёзными проблемами.

Читать полностью » Дефицит Lada Iskra снизил продажи Granta и Vesta в Санкт-Петербурге сегодня в 7:07

Хотели бестселлер — получили кризис: как Iskra спутала карты АвтоВАЗу

Дефицит новинки Lada Iskra изменил расстановку сил на авторынке Петербурга, обрушив продажи Granta и Vesta и уступив лидерство конкурентам.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Повадки диких кошек проявляются у домашних питомцев
Туризм

Летний отдых в Краснодарском крае с "всё включено" стал доступнее для семей с детьми — цены и примеры
Спорт и фитнес

Альтернативы подтягиваниям для укрепления верхней части тела по данным фитнес-инструкторов
Наука и технологии

Научное открытие: рак существовал у людей 1700 лет назад, подтверждено анализом костей
Садоводство

Садоводы поделились оптимальными сроками посадки капусты и правилами осеннего ухода
Дом

Какие средства для стирки безопасны при кожных заболеваниях — мнение гигиениста
Садоводство

Садовники назвали правила ухода за жимолостью в саду
Спорт и фитнес

Лор МакСпадден-Уокер представила упражнения для подвижности ног и спины
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru