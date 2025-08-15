Купил электромобиль — а мотор "на замке": как Volkswagen превратил скорость в услугу

Представьте: вы купили новый электромобиль, но его двигатель не раскрывает весь потенциал — пока вы не оформите подписку. Именно так теперь работают некоторые версии хэтчбека Volkswagen ID.3, о чём пишет Daily Mail.

В комплектациях Pro (от 35 740 фунтов) и Pro S (от 39 940 фунтов) автомобиль в стандартном виде выдаёт 201 л. с. (150 кВт). Однако электроника намеренно "придушивает" мотор, и лишь активация опции "дополнительное повышение мощности" снимает ограничение. После этого двигатель раскручивается уже до 228 л. с. (170 кВт).

Цена за каждую "лишнюю" лошадь

Доступ к максимальной мощности стоит 16,50 фунтов в месяц (около 1800 рублей). Volkswagen даёт месяц бесплатного пробного периода, но если опцию не отключить, подписка продлится автоматически. Клиенты могут оформить её на месяц, год или без ограничения по сроку.

Почему это вызывает споры

Сама идея платить за уже встроенные в машину возможности раздражает многих владельцев. "Функция" на деле просто разблокирует то, что физически в автомобиле уже есть, и это воспринимается как искусственное ограничение.

Автосообщество неоднократно спорило на эту тему. Ранее, например, шуточный пост владельца Tesla о покупке дополнительных лошадиных сил стал вирусным, а производители получили волну обвинений в жадности и "мошенничестве по подписке".