Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
автозавод
автозавод
© https://www.mos.ru/news by Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:59

Москва играет ва-банк: зачем столице ещё один гигант автопрома

В Новой Москве построят автозавод за 15 млрд рублей — заммэра Ефимов

В ближайшие годы на карте Новой Москвы появится крупный промышленный объект — современный автозавод, который должен стать одним из знаковых проектов для российского автопрома. Строительство планируют развернуть в Краснопахорском районе, где под предприятие выделен участок площадью почти 6 гектаров. Проект поддержан на уровне столичных властей, а общий объём инвестиций оценивается в 15 миллиардов рублей.

По словам заместителя мэра по вопросам градостроительства Владимира Ефимова, новое производство станет важной точкой притяжения для отрасли и позволит создать новые рабочие места.

"Город предоставит землю в аренду специально для строительства предприятия", — отметил заместитель мэра Владимир Ефимов.

Автопром в новых условиях

Сегодня российский автомобильный рынок переживает непростые времена. Многие компании сталкиваются с падением спроса на фургоны и легковые машины. Брянский автомобильный завод BNM недавно полностью остановил выпуск фургонов, а ГАЗ был вынужден перевести сотрудников на сокращённую рабочую неделю. Даже АвтоВАЗ рассматривает подобный сценарий.

На этом фоне планы по созданию нового завода выглядят особенно значимыми: проект способен придать отрасли дополнительный импульс и показать, что автопром продолжает развиваться, несмотря на трудности.

Сравнение игроков рынка

Завод/компания Текущая ситуация Перспективы
BNM (Брянск) Остановка выпуска фургонов Возможен рестарт при росте спроса
ГАЗ Сокращённая рабочая неделя Сохранение кадрового потенциала
АвтоВАЗ Рассматривает сокращение Ставка на новые модели и локализацию
Москвич Возможная смена партнёра Поиск оптимального альянса
Новый завод в Новой Москве Этап подготовки к строительству Центр современных технологий и локализации

Советы шаг за шагом: как работает автопроизводство

  1. Подбор площадки: важно наличие транспортной доступности и развитой инфраструктуры.

  2. Подведение коммуникаций: газ, электричество, вода, дороги.

  3. Монтаж оборудования: роботизированные линии сборки, прессовые станки, сварочные комплексы.

  4. Набор персонала: от инженеров до операторов станков.

  5. Тестирование продукции: лаборатории и полигоны для проверки качества.

  6. Запуск серийного производства: первые партии автомобилей, вывод на рынок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком узкая специализация на одном виде авто.

  • Последствие: риск падения спроса и простаивание линий.

  • Альтернатива: комбинированное производство — легковые, электромобили, коммерческий транспорт.

  • Ошибка: зависимость от одного иностранного партнёра.

  • Последствие: перебои с поставками комплектующих.

  • Альтернатива: диверсификация поставщиков и развитие локализации.

  • Ошибка: экономия на технологиях.

  • Последствие: низкая конкурентоспособность машин.

  • Альтернатива: внедрение роботизации и "умных" систем контроля.

А что если…

Если завод в Новой Москве запустит выпуск электромобилей, это станет новым шагом для отрасли. Спрос на экологичный транспорт в России пока ниже, чем в Европе, но тренд постепенно набирает обороты. Появление собственного производства аккумуляторов и электромобилей позволит снизить зависимость от импорта и предложить потребителям более доступные модели.

FAQ

Как выбрать автомобиль российского производства?
Сравните модели по цене, гарантийному обслуживанию, доступности запчастей и уровню локализации.

Сколько стоит строительство автозавода?
В среднем проекты подобного масштаба оцениваются в 10-20 млрд рублей, в зависимости от комплектации оборудования и уровня автоматизации.

Что лучше: купить отечественный автомобиль или иностранный?
Если важна цена и сервисная доступность, российские модели выигрывают. Иностранные автомобили часто отличаются расширенным функционалом, но дороже в обслуживании.

Мифы и правда

  • Миф: российские заводы не способны производить качественные автомобили.

  • Правда: уровень качества растёт, особенно при использовании современных технологий сборки.

  • Миф: новые проекты всегда убыточны.

  • Правда: при грамотной стратегии заводы могут стать прибыльными уже через несколько лет.

  • Миф: электромобили в России не нужны.

  • Правда: спрос на экологичный транспорт медленно, но стабильно растёт.

3 интересных факта

  1. В Новой Москве ранее не было крупных автозаводов — этот проект станет первым.

  2. Современные роботизированные линии способны выпускать до 60 автомобилей в час.

  3. На территории предприятия планируется внедрение зелёных технологий — утилизация отходов и экономия энергии.

Исторический контекст

  • 2000-е: активное развитие АвтоВАЗа, рост выпуска моделей Lada.

  • 2010-е: приход на рынок альянсов с иностранными брендами, сборка Renault, Nissan, Hyundai.

  • 2020-е: перестройка отрасли, рост роли локализации и поиск новых партнёров.

  • 2025: старт строительства завода в Новой Москве как символ новой промышленной политики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Перед выстрелом полиция обязана предупредить нарушителя — юрист Антон Палюлин сегодня в 16:58

ГИБДД с оружием — не фантазия: но реальных поводов для выстрела всего несколько

Закон строго ограничивает случаи, когда сотрудник ГИБДД может достать оружие. Разбираем, в каких ситуациях стрельба считается законной.

Читать полностью » Максимилиан Железняк объяснил, как разряженный аккумулятор вызывает остановку авто сегодня в 10:29

Машина глохнет на ходу: невидимый враг может подстерегать вас прямо на трассе

Машина может заглохнуть прямо на ходу, и причины не всегда очевидны. Разбираем главные источники неисправности и реальные способы их устранения.

Читать полностью » Автоэксперт заявил, что оптимально заправляться при падении уровня до четверти бака сегодня в 9:27

Как ехать дальше на последних литрах: приёмы, которые спасают даже в глуши

Индикатор топлива загорелся, а до заправки десятки километров? Разбираемся, сколько реально можно проехать и какие риски вас ждут.

Читать полностью » Porsche 911 и Toyota Hilux возглавили мировые продажи автомобилей в 2024 году — данные аналитика Фелипе Муньоса сегодня в 9:18

Горные дороги ведут к Porsche: удивительные фавориты автопокупателей по всему миру

В 2024 году мировые продажи автомобилей показали неожиданные лидеры — от Porsche в Андорре до Toyota Hilux и BYD Qin в разных странах.

Читать полностью » Автоэксперт: менять летние шины нужно при среднесуточной температуре ниже +7 градусов сегодня в 8:15

Три незаметные ошибки, которые превращают новые колёса в бомбу замедленного действия

Как понять, что шины на исходе, где выгоднее покупать резину и почему недорогие модели не всегда безопасны — разбор с фактами и таблицами.

Читать полностью » Jeep отзывает 123 396 Wagoneer и Grand Wagoneer из-за риска отсоединения оконной обшивки сегодня в 8:14

Двери срываются на ходу: Jeep Wagoneer массово отправляют в сервис

Массовый отзыв Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer затронул более 120 тысяч автомобилей из-за дефектной оконной обшивки, что создаёт риск на дороге.

Читать полностью » Автоэксперт: перегрев трансмиссии опасен в жару и при движении в пробках сегодня в 7:26

Коробка передач может сильно перегреться в пути: признаки, которые игнорируют

Перегрев трансмиссии может подкрасться незаметно. Узнайте, как вовремя выявить проблему, какие шаги предпринять и что поможет избежать поломки.

Читать полностью » Jeep Avenger начнут выпускать на заводе Stellantis в Бразилии с 2025 года сегодня в 7:08

Маленький гром среди джунглей: Jeep Avenger готов захватить Бразилию с локальным производством

Jeep Avenger официально стартует в Бразилии. Новый компактный внедорожник обещает современные технологии, гибридные решения и удобство для городских водителей.

Читать полностью »

Новости
Экономика

HR-эксперты назвали самые востребованные профессии для соискателей старше 50 лет
Технологии

РИА Новости: в России появились фишинговые сайты с "выплатами от продажи ресурсов"
ПФО

В Пензу до конца года привезут двух колобусов и журавля за 1,26 млн рублей
УрФО

В Челябинске предложили штрафовать за несоблюдение дизайн-кода вывесок и неоплату парковки
Авто и мото

Гигиеническая помада защищает дверные уплотнители от обледенения — Александр Тарасов
СФО

В Ханты-Мансийске возбудили дело за вылов стерляди на 250 тысяч рублей — полиция
УрФО

В Тюмени предложили "бомж-тур" за 200 тысяч рублей для чиновников и состоятельных клиентов
Туризм

Отдых на Корфу: северо-восток острова привлекает туристов уединёнными бухтами и тавернами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet