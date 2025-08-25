Китайские машины ломанулись в продажах — а чинить их теперь нечем

Владельцы машин китайских брендов в Тюменской области сталкиваются с проблемами при ремонте: нужные детали приходится ждать неделями. Об этом сообщил автоэксперт Дмитрий Демин в беседе с URA. RU.

Почему возник дефицит

По словам эксперта, главная причина — быстрые обновления модельных рядов китайских автоконцернов:

"В Тюменской области наблюдается некоторый дефицит запасных частей для автомобилей китайских брендов. Подобная ситуация сложилась, в том числе, из-за того, что автоконцерны Поднебесной очень часто обновляют модельный ряд машин. Производители запчастей за ними просто не успевают".

Какие марки затронуты

Дефицит особенно заметен у новых моделей 2024-2025 годов выпуска. Владельцы машин Haval, Chery и Geely чаще всего жалуются на долгие сроки поставки.

В то же время, отметил Демин, устоявшиеся и давно присутствующие на рынке модели этих брендов таких проблем почти не испытывают — необходимые детали для них в наличии.

Что это значит для автовладельцев

Владельцам свежих моделей приходится учитывать возможные задержки при ремонте или обслуживании и закладывать дополнительное время на ожидание поставок.