Рентген для машины: как один маленький прибор раскрывает тайны больших аварий

На первый взгляд блестящий кузов и безупречный блеск краски могут создать впечатление, что подержанный автомобиль в идеальном состоянии. Но за внешним лоском иногда скрываются следы серьезных аварий и дорогостоящего ремонта. Именно поэтому опытные автолюбители всё чаще используют толщиномер — небольшой прибор, который способен рассказать о машине больше, чем продавец.

Что такое толщиномер и зачем он нужен

Толщиномер измеряет толщину лакокрасочного покрытия (ЛКП) и показывает результат в микронах — тысячных долях миллиметра. Для каждой модели завода-производителя существуют свои нормы окраски. Например, для Kia Rio они составляют 100-130 мкм, для Hyundai Solaris — 90-150 мкм, а у Mitsubishi Pajero — 110-120 мкм.

"Толщина ЛКП — это своеобразная рентгенограмма автомобиля. Если значения сильно отличаются от заводских норм, значит, деталь подвергалась ремонту или окрашивалась повторно", — отмечает Гаджи Курбанов, директор направления стратегических инициатив и партнёрств Avito Авто, сооснователь Haraba и Автохаб.

Толщиномер помогает даже новичку понять, была ли машина перекрашена или шпаклевана. Если же проверка покажет подозрительные результаты, можно сделать вывод о возможных авариях и скрытых повреждениях.

Виды толщиномеров

На рынке есть несколько типов приборов, различающихся по точности и стоимости:

магнитные — недорогие и компактные, но подходят только для стали и железа. Для машин с алюминиевыми деталями бесполезны.

электромагнитные — точнее магнитных, но тоже работают только с магнитными металлами.

вихретоковые — универсальны и позволяют измерять толщину ЛКП на любых металлах, включая алюминий.

ультразвуковые — самый профессиональный вариант: измеряют слои на металле, пластике, дереве и стекле, способны фиксировать толщину даже составных покрытий.

Для обычного покупателя массовых моделей достаточно простого универсального прибора. Те, кто планирует проверять автомобили регулярно, выбирают модели с высокой точностью (до 1-5 мкм). А вот для разовой диагностики проще взять толщиномер напрокат: на Avito можно найти более 6 тысяч предложений аренды по цене в несколько сотен рублей в сутки.

Подготовка к проверке

Прежде чем приступить к замерам, прибор нужно откалибровать. В комплекте идут специальные пластины и плёнки с указанной толщиной покрытия. Калибровка занимает пару минут, но именно от неё зависит точность показаний.

Не менее важно заранее уточнить заводские стандарты толщины краски для конкретной модели. Сделать это легко через интернет-запрос вида "толщина ЛКП Haval Jolion".

Как правильно проводить замеры

Порядок работы следующий:

прибор прикладывают строго перпендикулярно поверхности. Даже небольшой наклон искажает результат. на каждой панели делают минимум пять замеров: по краям и в центре. особое внимание уделяют изгибам и выштамповкам — именно там часто обнаруживаются следы локальной окраски. после внешних панелей переходят к внутренним зонам — дверным проёмам, стойкам, чашкам амортизаторов. В этих местах заводской слой обычно тоньше.

Как читать показания

Значения до 200 мкм обычно указывают на заводское покрытие.

Показатели 200-300 мкм могут означать косметический ремонт (устранение мелких сколов или царапин).

Если прибор фиксирует свыше 400 мкм, велика вероятность шпаклёвки и серьёзного кузовного ремонта.

При проверке алюминиевых деталей нужно помнить: заводской слой там в полтора-два раза тоньше, чем на стальных. Если показатели "сталевые", это может говорить о замене элемента после аварии.

Ещё один практичный приём — сравнение симметричных деталей. Например, толщина ЛКП на правом и левом крыле должна быть одинаковой. Если разница велика, значит, один из элементов ремонтировали.

Почему нельзя полагаться только на толщиномер

Даже идеальные показания прибора не дают 100% гарантии. Некоторые мастера умеют перекрашивать кузов так, что толщина будет совпадать с заводской. Кроме того, повреждённые детали могут быть заменены на оригинальные в заводском окрасе.

Поэтому эксперты советуют оценивать и другие признаки:

равномерность зазоров между кузовными панелями,

состояние крепежа и маркировок,

дату выпуска стёкол,

наличие сколов или дефектов на кромках деталей.

Дополнительно можно проверить авто через сервисы вроде "Автотеки". Такой отчёт содержит историю эксплуатации машины: пробег, количество владельцев, прохождение техосмотров, работу в такси или каршеринге, а также юридическую чистоту. В нём есть и схема повреждений на основе данных ГИБДД, страховых компаний и сервисных центров.