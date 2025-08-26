Сколы на кузове не приговор: простые хитрости, о которых молчат автосервисы

Мелкие сколы на кузове — это неизбежный спутник эксплуатации автомобиля. Камни на дороге, ветки деревьев или неаккуратное соприкосновение с другими машинами оставляют на лакокрасочном покрытии заметные следы. Владелец автосервиса в беседе с порталом naavtotrasse.ru рассказал, какие способы помогут быстро и без лишних затрат справиться с такими неприятностями.

Полировка: когда помогает, а когда — нет

Самый простой вариант для устранения мелких повреждений — полировка кузова. Она особенно эффективна, если сколов и царапин много, но они неглубокие. Специальный состав "подтягивает" краску и делает дефекты менее заметными.

"Полировка действительно работает, но не всегда. Если лакокрасочный слой слишком истончился, этот способ уже не поможет", — отметил специалист.

Локальное окрашивание и его особенности

Когда повреждения глубже, но грунт еще не задет, на помощь приходит локальное окрашивание. Здесь важен правильный подбор оттенка краски, а также использование лака и полировочной пасты. Такой метод требует больше усилий, но позволяет вернуть кузову аккуратный вид без полной покраски.

"Локальное окрашивание — это палочка-выручалочка в случае небольших, но глубоких повреждений, которые нельзя просто заполировать", — уточнил эксперт.

Автомобильные карандаши — способ для новичков

Для мелких сколов существуют специальные ремонтные карандаши. Их подбирают под цвет кузова, а пользоваться ими можно даже без опыта. Карандаш закрывает трещину и не требует дополнительного лака или полировки. Этот способ особенно удобен для тех, кто предпочитает справляться своими силами, не обращаясь к мастерам.

Когда появляется ржавчина

Если скол успел превратиться в очаг коррозии, то простое окрашивание уже не спасет. Здесь потребуется целый комплекс: зачистка металла, нанесение шпаклевки, грунтовки, а затем краски и лака.

"Самостоятельно с коррозией справиться сложно — обычно такие работы доверяют сервисам", — отметил владелец мастерской.

Радикальные методы: пленка или полная покраска

Когда сколы и царапины покрывают большую часть кузова, вопрос решается кардинально — полной покраской автомобиля. Однако этот вариант дорогой и требует времени. Более доступная альтернатива — виниловая пленка. Она не только маскирует дефекты, но и защищает металл от новых повреждений и воздействия окружающей среды.