Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мойка машины
Мойка машины
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 14:26

Проклятье городской парковки: эти следы превращают продажу авто в вечный торг

Лакокрасочное покрытие машин разрушается от птичьих экскрементов — эксперт Алексей Смирнов

Каждый автовладелец хотя бы раз сталкивался с неприятной картиной: припарковал машину, а спустя пару часов обнаружил на капоте или крыше следы от птиц. Большинство воспринимает это как мелкую неприятность, портящую внешний вид, но на деле ситуация куда серьёзнее. Птичьи "метки" способны повредить лакокрасочное покрытие, а при несвоевременной очистке приводят к заметным дефектам и даже коррозии.

Почему это опасно

Экскременты птиц обладают агрессивной химической средой. Их pH ближе к кислому, в составе можно найти остатки семян, твёрдые частицы насекомых и песчинки. Всё это вместе с кислотами действует на автомобильный лак как абразив и растворитель. Сначала разрушается прозрачный защитный слой, затем появляются матовые пятна, а при длительном воздействии — микротрещины и очаги ржавчины.

Когда кузов нагревается на солнце, процесс идёт быстрее: высокая температура ускоряет химическую реакцию, и пятно буквально "въедается" в поверхность. В итоге даже тщательная мойка не всегда возвращает блеск.

Как правильно удалять загрязнения

Удаление следов должно быть максимально бережным. Самая распространённая ошибка водителей — попытка стереть пятно на сухую. В твёрдых включениях нередко содержатся острые частицы, и вместо чистой поверхности остаются царапины.

Правильная последовательность действий:

  1. Намочить салфетку или мягкую тряпку чистой водой и приложить к пятну.

  2. Выждать несколько минут, чтобы загрязнение размягчилось.

  3. Аккуратно снять остатки, избегая сильного давления.

  4. Протереть обработанное место насухо, чтобы исключить разводы.

Подойдут и специальные автохимические салфетки для кузова — они работают быстрее и безопаснее, чем обычные влажные полотенца.

Профилактическая защита

Избавиться от риска полностью невозможно: птицы обитают в городах, а парковки под деревьями и у жилых зданий остаются самыми удобными. Но минимизировать вред реально.

Основные методы защиты:

  • нанесение твёрдого воска;
  • обработка кузова керамическим покрытием;
  • использование полиуретановой или виниловой защитной плёнки.

Эти средства создают дополнительный барьер, снижающий воздействие кислот и облегчающий дальнейшую очистку. Автовладельцы отмечают, что с покрытой воском или плёнкой поверхности пятна удаляются значительно быстрее.

Долговременные последствия

Игнорирование проблемы приводит к постепенному разрушению покрытия. Даже если на первый взгляд следы исчезли, остаются микроскопические повреждения. Со временем они накапливаются, и лак перестаёт защищать металл. Появляется тусклость, затем очаги коррозии, и в итоге требуется дорогостоящая полировка или перекраска.

"Птичьи следы на кузове — это не эстетическая мелочь, а фактор риска для всего покрытия", — отметил эксперт центра детейлинга Алексей Смирнов.

Своевременное удаление птичьих загрязнений — обязательная процедура для тех, кто хочет сохранить автомобиль в хорошем состоянии. Простое действие занимает несколько минут, но экономит тысячи рублей на восстановлении кузова. Использование защитных средств ещё больше снижает риск повреждений и продлевает срок службы покрытия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Неисправные свечи накаливания вызывают трудный запуск, дым и рост расхода топлива сегодня в 13:47

Дизель зимой не заводится? Всё может решить маленькая свеча

Свечи накаливания — важный элемент дизельного мотора. Разбираем признаки их неисправности, способы проверки дома и случаи, когда лучше ехать в сервис.

Читать полностью » Расход топлива у вариатора ниже на 1–2 литра по сравнению с классическим автоматом сегодня в 12:39

Коробка передач выбирает не только плавность, но и срок жизни машины

Вариатор или «автомат» — что выбрать? Разбираем плюсы и минусы обеих трансмиссий, а также условия, в которых каждая проявит себя лучше.

Читать полностью » Камеры фиксируют выезд на автобусную полосу, движение по обочине и разговоры по телефону сегодня в 11:34

Письма счастья подорожали: камеры выписывают штрафы до 7,5 тысяч рублей

Камеры на полосах фиксируют больше, чем кажется. Разбираем, какие нарушения они видят, какие штрафы приходят и когда реально обжаловать постановление.

Читать полностью » Максимилиан Железняк объяснил, как разряженный аккумулятор вызывает остановку авто сегодня в 10:29

Машина глохнет на ходу: невидимый враг может подстерегать вас прямо на трассе

Машина может заглохнуть прямо на ходу, и причины не всегда очевидны. Разбираем главные источники неисправности и реальные способы их устранения.

Читать полностью » Автоэксперт заявил, что оптимально заправляться при падении уровня до четверти бака сегодня в 9:27

Как ехать дальше на последних литрах: приёмы, которые спасают даже в глуши

Индикатор топлива загорелся, а до заправки десятки километров? Разбираемся, сколько реально можно проехать и какие риски вас ждут.

Читать полностью » Porsche 911 и Toyota Hilux возглавили мировые продажи автомобилей в 2024 году — данные аналитика Фелипе Муньоса сегодня в 9:18

Горные дороги ведут к Porsche: удивительные фавориты автопокупателей по всему миру

В 2024 году мировые продажи автомобилей показали неожиданные лидеры — от Porsche в Андорре до Toyota Hilux и BYD Qin в разных странах.

Читать полностью » Автоэксперт: менять летние шины нужно при среднесуточной температуре ниже +7 градусов сегодня в 8:15

Три незаметные ошибки, которые превращают новые колёса в бомбу замедленного действия

Как понять, что шины на исходе, где выгоднее покупать резину и почему недорогие модели не всегда безопасны — разбор с фактами и таблицами.

Читать полностью » Jeep отзывает 123 396 Wagoneer и Grand Wagoneer из-за риска отсоединения оконной обшивки сегодня в 8:14

Двери срываются на ходу: Jeep Wagoneer массово отправляют в сервис

Массовый отзыв Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer затронул более 120 тысяч автомобилей из-за дефектной оконной обшивки, что создаёт риск на дороге.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Слух укрепляют продукты с цинком, включая устрицы, семечки, кешью и бобовые растения
Еда

Рулет из говядины с начинкой из вяленых томатов и моцареллы получается сочным
Еда

Паштет из консервированного тунца сохраняет полезные свойства рыбы
Спорт и фитнес

Акулина Бахтурина объяснила, как движения в кресле предотвращают отёки при перелёте
Питомцы

Хомяки реагируют на человека как на хищника
УрФО

Первый рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга во Вьетнам отправился с полной загрузкой
ПФО

Алексей Русских: товарооборот Ульяновской области с Беларусью вырос на 25%
УрФО

Никита Белов, уволенный за мат в эфире, готовится к прослушиванию в "Голосе"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet