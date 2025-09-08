Освежить или испортить: как полная покраска рушит репутацию авто

Со временем любая машина теряет свежесть внешнего вида: лакокрасочное покрытие тускнеет, на кузове появляются мелкие сколы и царапины. У многих автовладельцев возникает желание быстро "освежить" автомобиль и отправить его на полную перекраску или хотя бы полностью обновить повреждённый элемент. Однако специалисты предупреждают: это не всегда правильное решение и в ряде случаев может сыграть против владельца.

Почему полная покраска не лучший выбор

Главный минус полной перекраски детали в том, что автомобиль теряет свою "честность" в глазах будущих покупателей. При продаже машины большинство потенциальных клиентов внимательно проверяют кузов и зачастую отказываются от вариантов с окрашенными элементами. Для них это сигнал о возможных авариях или серьёзных повреждениях. Даже если речь идёт всего лишь о косметике, доверие к такой машине снижается.

"Полная покраска элемента вместо локального ремонта может вызвать лишние вопросы при продаже", — сказал руководитель Управления по работе с импортёрами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев.

При этом точечные подкрасочные работы, напротив, редко вызывают претензии. Небольшие сколы или царапины, устранённые локально, воспринимаются как естественный процесс эксплуатации.

Риск человеческого фактора

Даже у опытного маляра возможны ошибки. Иногда мастер не попадает в цвет, неправильно наносит слои или нарушает технологию. В результате вся деталь может смотреться иначе, чем остальной кузов. Исправить это будет сложнее и дороже, чем локально убрать маленький дефект. Именно поэтому специалисты рекомендуют всегда документировать внешний вид машины до ремонта: фотографии помогут доказать, что работы носили лишь косметический характер.

Финансовая сторона вопроса

Полная покраска обойдётся заметно дороже точечного ремонта. При перепродаже вернуть эти вложения почти невозможно, если только речь не идёт о перекраске всего кузова. Локальная же обработка обходится дешевле и при этом сохраняет рыночную стоимость автомобиля. Для владельцев, которые не собираются продавать машину в ближайшее время, аргумент всё равно остаётся весомым: лишние траты на полный окрас редко себя оправдывают.