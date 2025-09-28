Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
© Wikipedia by IFCAR is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:58

Семь лет верности: как корейские кроссоверы не отпускают своих хозяев

"Авто.ру": корейские кроссоверы чаще всего сохраняют одного владельца более 7 лет

Автомобили, которые остаются у первого владельца более семи лет, становятся особой ценностью на вторичном рынке. Такой показатель говорит не только о надежности конкретной модели, но и о том, насколько владелец был удовлетворен машиной, не торопясь менять её на более новую. По результатам масштабного анализа, проведённого экспертами "Авто.ру", именно корейские кроссоверы оказались лидерами по числу предложений с одним владельцем.

Исследование охватило почти 300 тысяч объявлений о продаже машин возрастом от семи до десяти лет, официально представленных в России. Результаты показали любопытную тенденцию: в массовом сегменте каждая третья машина до сих пор принадлежит первому владельцу, в то время как среди люксовых брендов этот показатель редко поднимается выше 15%.

Почему корейские кроссоверы удерживают владельцев

Среди моделей, которые дольше всего остаются у одного хозяина, оказались Hyundai Creta, Santa Fe, Tucson, а также Kia Sorento Prime и Sportage. Корейские бренды сумели завоевать репутацию надёжных и неприхотливых автомобилей, при этом оставаясь доступными в обслуживании.

Рядом с ними в десятке лучших оказались Mazda CX-5, Nissan Juke, Renault Sandero, Toyota RAV4 и Skoda Kodiaq. Для этих моделей доля предложений от первого владельца колеблется от 33 до 39%. Такой показатель заметно выше среднего по рынку.

Среди премиальных марок наибольшую приверженность демонстрируют владельцы BMW — почти 20% машин в продаже остаются у первых хозяев. Далее идут Audi и Mercedes-Benz. Но вот Bentley, Maserati и Rolls-Royce через 7-10 лет практически всегда меняют владельцев — их доля с первоначальным собственником не превышает 15%.

"Средний срок владения машиной в России сегодня приближается к восьми годам", — отметили аналитики "Авто.ру".

Сравнение: массовый сегмент и премиум

Категория Доля авто с первым владельцем Примеры моделей
Массовый сегмент 33-39% Hyundai Creta, Kia Sportage, Toyota RAV4
Средний класс 25-30% Mazda CX-5, Skoda Kodiaq, Nissan Juke
Премиум 15-20% BMW 3 Series, Audi Q5, Mercedes-Benz GLC
Люкс до 15% Bentley, Maserati, Rolls-Royce

Такая разница связана не только с надежностью, но и с экономическим фактором: массовые автомобили дешевле в ремонте, доступнее по цене страховки и менее требовательны к обслуживанию.

Советы шаг за шагом при покупке машины с одним владельцем

  1. Всегда проверяйте сервисную книжку и историю ТО — для Hyundai, Kia или Toyota такие данные часто доступны у официальных дилеров.

  2. Уточняйте условия страхования: полис каско на кроссовер Kia Sportage будет заметно дешевле, чем на Audi Q7.

  3. Используйте онлайн-сервисы проверки пробега и истории ДТП. Например, "Автотека" или "ГИБДД.ру".

  4. Осмотрите кузов и салон: авто с одним владельцем чаще имеют более ухоженное состояние.

  5. Сравните цену с рыночными предложениями: иногда машины с одним владельцем стоят дороже, но этот переплат оправдан меньшими рисками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка премиум-авто 10-летнего возраста без диагностики.

  • Последствие: Высокие расходы на ремонт, дефицит оригинальных деталей.

  • Альтернатива: Рассмотреть кроссоверы Kia Sorento Prime или Mazda CX-5, которые дольше сохраняют ликвидность.

  • Ошибка: Игнорировать количество владельцев в ПТС.

  • Последствие: Снижение доверия к машине при последующей продаже.

  • Альтернатива: Выбирать варианты с отметкой "1 владелец" — такие авто легче застраховать и выгоднее перепродать.

  • Ошибка: Экономить на страховке, выбирая только ОСАГО для старого премиум-авто.

  • Последствие: Потеря больших средств при аварии.

  • Альтернатива: Оформить комбинированный полис (ОСАГО + ограниченное каско).

А что если автомобиль эксплуатировался дольше 10 лет?

Такие машины могут терять ликвидность, но далеко не всегда становятся "проблемными". Например, Toyota RAV4 или Hyundai Santa Fe при правильном уходе и регулярном обслуживании способны прослужить более 15 лет без критических поломок. А вот премиальные Maserati или Bentley уже к десятилетнему возрасту требуют затрат, сопоставимых со стоимостью бюджетного авто.

FAQ

Как выбрать машину с одним владельцем?
Ориентируйтесь на кроссоверы Hyundai, Kia или Toyota: они чаще всего продаются в ухоженном состоянии и с подтвержденной историей.

Сколько стоит автомобиль с одним владельцем дороже обычного?
Разница может составлять от 5 до 15%. Например, Skoda Kodiaq в хорошем состоянии будет дороже аналогичного авто с тремя владельцами.

Что лучше: купить премиум с тремя владельцами или массовый кроссовер с одним?
Для большинства покупателей выгоднее массовый кроссовер. Он дешевле в ремонте, страховке и надёжнее в долгосрочной перспективе.

Мифы и правда

  • Миф: если машина с одним владельцем, значит, она идеальна.

  • Правда: даже у таких авто могут быть серьёзные поломки или скрытые дефекты.

  • Миф: премиум лучше держит владельца.

  • Правда: на практике чаще именно массовые корейские кроссоверы остаются у первых хозяев дольше.

  • Миф: чем старше авто, тем хуже его состояние.

  • Правда: при регулярном обслуживании Toyota RAV4 или Hyundai Tucson спокойно служат более 12 лет.

3 интересных факта

  1. Hyundai Creta остаётся одним из самых популярных кроссоверов на вторичном рынке уже несколько лет подряд.

  2. Владельцы Kia Sorento Prime чаще других оформляют каско даже после 7 лет эксплуатации.

  3. Mazda CX-5 в среднем теряет в цене на 10% меньше, чем премиальные седаны того же возраста.

Исторический контекст

  • В начале 2000-х средний срок владения автомобилем в России составлял 4-5 лет.

  • К 2010-м годам показатель вырос до 6 лет благодаря доступности запчастей и сервисов.

  • Сегодня срок достиг почти 8 лет, а кроссоверы массового сегмента удерживают владельцев дольше других.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В 2025 году в России появились пять новых автомобильных брендов — данные вчера в 19:53

Новые лица автомобильного мира: что принесло пополнение брендов в 2025 году

В 2025 году российский рынок автомобилей пополнился пятью новыми брендами, включая отечественный Tenet и несколько гибридов. Какие модели уже продаются?

Читать полностью » Tesla запустила продажи в Индии: цены начинаются от 5,989 млн рупий из-за пошлин вчера в 18:52

Электрошок для Индии: Tesla ворвалась на рынок с космическими ценами

Tesla официально вышла на рынок Индии: первые машины прибыли из Шанхая, но пошлины сделали их дороже, чем в США и Европе.

Читать полностью » Volkswagen временно останавливает заводы в Цвиккау и Эмдене из-за снижения спроса на электромобили вчера в 17:07

Когда машины отдыхают: заводы Volkswagen временно приостанавливают выпуск, и это не шутка

Volkswagen приостанавливает работу двух немецких заводов на фоне снижения спроса на электромобили и усиления конкуренции со стороны китайских брендов.

Читать полностью » Эксперт Титов назвал слабые места первого поколения Nissan Juke вчера в 16:38

Маленький кроссовер — большие расходы: что скрывает популярный Nissan Juke

Разбираем основные недостатки кроссовера Nissan Juke первого поколения: трансмиссия, комфорт салона, шум и расходы на обслуживание.

Читать полностью » Exeed VX, Omoda S5 GT и Hongqi H5 New подешевели сильнее всего за год — данные АГ вчера в 15:26

Автопадение года: топ-20 машин в России, которые потеряли почти полмиллиона

В России составили список машин, которые за год потеряли в цене больше всего. Лидеры рейтинга удивляют, а выводы экспертов могут повлиять на ваш выбор.

Читать полностью » Honda отзывает 1937 автомобилей Civic Type R в Японии из-за ошибки ПО блока подушек безопасности вчера в 14:15

Спортрежим может подставить: у Honda Civic нашли неожиданный дефект

Honda отзывает часть Civic Type R 2025 года. Причина связана с программным обеспечением подушек безопасности. Чем это грозит водителям и как исправят проблему?

Читать полностью » Владение Changan Uni-K в Москве дороже, чем Haval F7 и Geely Tugella — данные Автостата вчера в 13:18

Выбор молодых и амбициозных? Сколько денег утекает с ключами от Changan Uni-K

Changan Uni-K обошёлся владельцам в 2,36 млн рублей за три года: выясняем, почему содержание китайского кроссовера оказалось таким дорогим.

Читать полностью » Электромобиль вчера в 12:18

Электричка по-русски: что за зверь такой "Атом" и как он планирует тягаться с Tesla

Электромобиль «Атом» получил сертификацию и готовится выйти на рынок: у него запас хода 500 км и быстрая зарядка за 8 минут.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В ГАИ напомнили, что стоять под стрелкой можно только если разметка разрешает движение прямо
Садоводство

Садоводы предупреждают: сухие листья юкки создают риск пожара и привлекают вредителей
Наука

ВОЗ: убедительных доказательств связи парацетамола и аутизма нет
Авто и мото

Opel показал в Германии систему цветовой сигнализации фар для пешеходов
Питомцы

Эксперты: владельцы используют искусственный газон, чтобы снизить риск травм у собак
Еда

Баранина в фольге сохраняет сочность при запекании в духовке
Туризм

Министерство туризма Бразилии установило новые правила расчёта проживания
Еда

Салат Оливье с красной рыбой сохраняет классический вкус при добавлении слабосолёной сёмги
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet