Десятилетие на колёсах: как страна приросла миллионами автомобилей, словно новым населением

Кто бы мог подумать, что в России на сегодняшний день почти каждому второму жителю приходится автомобиль? Новая статистика показывает: автопарк страны стремительно растёт и продолжает обновляться.

Десятилетие роста

За последние десять лет число легковых автомобилей в России увеличилось на 8,7 миллиона и достигло отметки в 52,9 миллиона единиц. Это данные официальной статистики за 2024 год. Фактически, за десятилетие автопарк страны прирос так же, как население крупного города-миллионника, но только машинами.

Показательно, что динамика сохраняет устойчивый вектор вверх. Если в 2022 году в стране насчитывалось 50,6 миллиона легковых машин, из которых 47,8 миллиона находились у частных владельцев, то уже через год цифра выросла до 51,5 и 48,5 миллиона соответственно.

Автомобиль как часть повседневности

Более 49,5 миллионов машин сегодня находятся в личной собственности россиян. Это не только отражение роста автомобилизации, но и показатель того, что автомобиль становится неотъемлемой частью жизни — от рабочих поездок до семейных путешествий.