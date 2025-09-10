Каждый месяц — новые траты: содержание Mitsubishi Pajero Sport превратилось в сюрприз

Владельцы внедорожников часто делятся историями о своих тратах, но не каждый готов вести подробный дневник расходов. Этот материал — честный взгляд изнутри: сколько действительно стоит содержание японского Mitsubishi Pajero Sport в течение года.

Автомобиль и его хозяин

Речь идёт о Mitsubishi Pajero Sport 2020 года выпуска с дизельным мотором на 181 л. с. и автоматической коробкой передач. Владелец купил его новым в Москве в том же году, а сегодня пробег перевалил за 100 тысяч километров.

За рулём — 50-летний профессиональный водитель со стажем в 32 года. Машина используется активно: от городских поездок до выездов туда, где дороги заканчиваются. В год внедорожник наматывает около 25 тысяч километров.

Почему именно Pajero Sport

Ещё в начале 2000-х владелец присматривался к первому поколению Pajero Sport, позже к обновлённым версиям, но всегда не хватало 500-600 тысяч рублей. Собственная Toyota RAV4 всё больше разочаровывала — простота и экономия производителя давали о себе знать. с третьим рядом сидений тоже не стал альтернативой.

В августе 2020 года, сразу после снятия карантинных ограничений, владелец наконец-то решился: купил Pajero Sport по прайсовой цене и даже получил комплект шин в подарок. Уже через месяц ситуация изменилась — дилеры начали накручивать цены за допы.

Расходы "по умолчанию"

Каждый год автомобиль требует обязательных вложений:

ТО и обслуживание у частных мастеров — 21 000 руб.

Топливо — 150 000 руб.

Мойка — 60 000 руб.

Страховки и налоги — 88 000 руб.

Шиномонтаж обходится в ноль — владелец справляется самостоятельно.

Хроника трат за пятый год