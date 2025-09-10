Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by RL GNZLZ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:22

Каждый месяц — новые траты: содержание Mitsubishi Pajero Sport превратилось в сюрприз

Владелец Mitsubishi Pajero Sport раскрыл годовые расходы на внедорожник

Владельцы внедорожников часто делятся историями о своих тратах, но не каждый готов вести подробный дневник расходов. Этот материал — честный взгляд изнутри: сколько действительно стоит содержание японского Mitsubishi Pajero Sport в течение года.

Автомобиль и его хозяин

Речь идёт о Mitsubishi Pajero Sport 2020 года выпуска с дизельным мотором на 181 л. с. и автоматической коробкой передач. Владелец купил его новым в Москве в том же году, а сегодня пробег перевалил за 100 тысяч километров.

За рулём — 50-летний профессиональный водитель со стажем в 32 года. Машина используется активно: от городских поездок до выездов туда, где дороги заканчиваются. В год внедорожник наматывает около 25 тысяч километров.

Почему именно Pajero Sport

Ещё в начале 2000-х владелец присматривался к первому поколению Pajero Sport, позже к обновлённым версиям, но всегда не хватало 500-600 тысяч рублей. Собственная Toyota RAV4 всё больше разочаровывала — простота и экономия производителя давали о себе знать. с третьим рядом сидений тоже не стал альтернативой.

В августе 2020 года, сразу после снятия карантинных ограничений, владелец наконец-то решился: купил Pajero Sport по прайсовой цене и даже получил комплект шин в подарок. Уже через месяц ситуация изменилась — дилеры начали накручивать цены за допы.

Расходы "по умолчанию"

Каждый год автомобиль требует обязательных вложений:

  • ТО и обслуживание у частных мастеров — 21 000 руб.
  • Топливо — 150 000 руб.
  • Мойка — 60 000 руб.
  • Страховки и налоги — 88 000 руб.
  • Шиномонтаж обходится в ноль — владелец справляется самостоятельно.

Хроника трат за пятый год

  • Март 2024. Замена пружин заднего моста на РИФ MTS-615B. Машина получила более ровную посадку и сохранила комфорт. Расход: 20 000 руб.
  • Апрель. Приобретение светодиодных фальшфейеров для безопасности. Всего 2000 руб.
  • Май. Глобальный апгрейд аудиосистемы: акустика Ground Zero, сабвуфер, усилитель и процессор. Затраты — 170 000 руб.
  • Июнь. Установка мультимедийной системы RedPower 710 специально под Pajero Sport. Итог: 43 000 руб.
  • Июль. Новый видеорегистратор Onlooker S6 Wi-Fi. Стоимость — 17 000 руб.
  • Август. Передняя подвеска OME с амортизаторами и пружинами под нагрузку. Итого — 85 000 руб.
  • Сентябрь. Плановое обслуживание: масло, фильтры, радиаторы. Всего 10 000 руб.
  • Октябрь. Полный детейлинг: полировка, керамика, антидождь и чистка салона. Обошлось в 50 000 руб.
  • Ноябрь. Покраска зимних дисков. Цена — 30 000 руб.
  • Декабрь. Навигатор Garmin GPSMAP 67 для экспедиций вдали от цивилизации. 62 000 руб.
  • Январь 2025. Новый комплект летних шин Pirelli Scorpion и замена всех жидкостей. Рекордный месяц — 210 000 руб.
  • Февраль. Обновление тормозных колодок. 16 000 руб.

