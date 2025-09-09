Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:46

Увидел машину и полез в интернет: вот к чему это привело

В России запрещено разглашать персональные данные владельцев авто по номеру — нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы

Иногда простая деталь — номер автомобиля — может стать ключом к важной информации. Причины бывают разные: кто-то скрылся с места ДТП, кто-то хочет убедиться в "чистоте" подержанной машины, а кому-то мешает подозрительный транспорт под окнами.

Но за любым интересом скрывается юридическая тонкость: закон позволяет получить только ограничённые сведения, и попытка "копнуть глубже" может обернуться проблемами для самого инициатора поиска.

Почему нельзя просто так узнать владельца

По закону о защите персональных данных разглашать сведения о Ф. И. О., адресе или телефоне владельца автомобиля запрещено. Доступ к этой информации имеют только ГАИ и налоговая служба, однако делиться ею они не вправе.

"В России существуют только два госоргана, у которых есть доступ к персональным данным водителей: ГАИ и налоговая. Но ни у одного, ни у второго нет возможности делиться личной информацией", — заявил адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнёр адвокатского бюро "ТЕЗА" Андрей Тузов.

Нарушителям грозит штраф до 150 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до пяти лет.

Когда и как можно узнать владельца по номеру

Хотя фамилию и имя водителя вы не получите, некоторые сведения всё же доступны. Вот самые надёжные и законные способы:

1. Обращение в полицию или ГАИ

При ДТП или нарушении ПДД можно подать заявление. В рамках расследования сотрудники установят личность водителя, а ознакомиться с материалами дела получится позже.

"Если нужно узнать владельца автомобиля по госномеру, необходимо вызвать сотрудников полиции. Они уже начнут административное расследование", — поясняет Тузов.

2. Онлайн-сервисы

  • На сайте ГИБДД доступна история регистраций, техосмотров и ограничений.
  • По VIN-номеру можно проверить, не числится ли машина в розыске.

Платные сервисы ("Автокод" и другие) предоставляют расширенные отчёты: год выпуска, сведения об ограничениях, первые буквы Ф. И. О. владельца.

3. Проверка ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) позволяет проверить наличие действующего полиса. Это полезно, если виновник аварии скрылся.

"По номеру машины и дате происшествия можно выяснить, где оформлен полис ОСАГО. Далее — запрос в страховую компанию, которая во многих ситуациях может самостоятельно связаться с владельцем", — отмечает CEO проекта Likvi. com Александр Коротков.

4. Добровольный обмен информацией

Иногда самый быстрый путь — оставить записку на лобовом стекле или обратиться к охране парковки.

"Иногда самый простой путь — обратиться в управляющую компанию или к консьержу. Владельцы часто идут на контакт, если ситуация не конфликтная", — добавляет Коротков.

Опасные способы: чем рискуют любопытные

В интернете можно встретить теневые базы с обещанием предоставить данные владельцев. Но пользоваться ими — значит нарушать закон.

"Теневые сервисы обещают доступ к данным владельцев по номеру автомобиля. Но использование таких площадок сопряжено с юридическим риском — как для продавца информации, так и для покупателя", — заявил директор по коммуникациям ГК "АВТОDОМ" и ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина.

Кроме уголовной ответственности, есть и технический риск: при оплате доступ к вашим устройствам могут получить мошенники.

Читайте также

Автостат: 63% новых машин в России с января по август — прошлых годов выпуска сегодня в 4:22

Российский рынок удивил: новые авто 2023 и 2024 годов разлетаются быстрее, чем свежие

Большинство новых машин в России с начала года оказалось вовсе не свежими моделями 2025-го. Рассказываем, почему доля прошлых годов всё ещё велика.

Читать полностью » Mazda 6 второго поколения получила более десяти отзывных кампаний — автоэксперт Ковалёв сегодня в 4:16

Японская надёжность дала сбой: почему именно эта Mazda стала головной болью

Второе поколение Mazda 6 выглядит заманчиво на вторичном рынке, но эксперты предупреждают: за низкой ценой скрываются серьёзные подводные камни.

Читать полностью » Эксперты назвали самые доступные автомобили с автоматом в России до 2,5 млн рублей сегодня в 3:13

Автомат за 2 миллиона: какие машины ломают привычные стереотипы о дорогих коробках

В России назвали самые доступные автомобили с классическим автоматом. В подборку вошли модели до 2,5 млн рублей, среди них как седаны, так и кроссоверы.

Читать полностью » Porsche: 911 Turbo S нового поколения стал самым быстрым серийным авто марки сегодня в 3:11

Новый Porsche 911 Turbo S получил двигатель, который ломает все привычные рамки

Porsche представил новый 911 Turbo S — самый мощный спорткар в истории марки. Двигатель на 701 л.с., улучшенный дизайн и старт продаж в 2026 году.

Читать полностью » Когда автомобиль входит в наследство, а когда нет — разъяснения юристов сегодня в 2:11

Автомобиль после смерти владельца превращается в проблему: мало кто готов к этому

Автомобиль после смерти владельца становится частью наследства. Какие права переходят наследникам, можно ли ездить на машине и как оформить её законно?

Читать полностью » Покупка автомобиля на торгах по банкротству: юристы назвали главные риски сегодня в 2:08

Машины по цене велосипеда: чем опасна "лотерея" на торгах по банкротству

Покупка авто на торгах по банкротству сулит крупную экономию, но за привлекательной ценой скрываются юридические риски и возможные судебные споры.

Читать полностью » Автомобильные радиошоу США и Канады: история Under the Hood, CarPro и Greg Carrasco сегодня в 1:26

Подкаст для водителей превратился в легенду — теперь о нём говорят в 44 штатах

Классика радиоэфира: три автомобильных шоу, которые изменили представления о том, как можно говорить о машинах и помогать слушателям по всему миру.

Читать полностью » BYD запустит производство электромобилей в Венгрии и Турции к 2026 году сегодня в 1:08

Немцы и японцы нервничают: премиальный бренд BYD подбирается к их трону

Китайский гигант BYD выходит на европейский рынок с амбициозными планами: новые заводы, ставка на гибриды и премиальный бренд уже к 2027 году.

Читать полностью »

