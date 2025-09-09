Увидел машину и полез в интернет: вот к чему это привело

Иногда простая деталь — номер автомобиля — может стать ключом к важной информации. Причины бывают разные: кто-то скрылся с места ДТП, кто-то хочет убедиться в "чистоте" подержанной машины, а кому-то мешает подозрительный транспорт под окнами.

Но за любым интересом скрывается юридическая тонкость: закон позволяет получить только ограничённые сведения, и попытка "копнуть глубже" может обернуться проблемами для самого инициатора поиска.

Почему нельзя просто так узнать владельца

По закону о защите персональных данных разглашать сведения о Ф. И. О., адресе или телефоне владельца автомобиля запрещено. Доступ к этой информации имеют только ГАИ и налоговая служба, однако делиться ею они не вправе.

"В России существуют только два госоргана, у которых есть доступ к персональным данным водителей: ГАИ и налоговая. Но ни у одного, ни у второго нет возможности делиться личной информацией", — заявил адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнёр адвокатского бюро "ТЕЗА" Андрей Тузов.

Нарушителям грозит штраф до 150 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до пяти лет.

Когда и как можно узнать владельца по номеру

Хотя фамилию и имя водителя вы не получите, некоторые сведения всё же доступны. Вот самые надёжные и законные способы:

1. Обращение в полицию или ГАИ

При ДТП или нарушении ПДД можно подать заявление. В рамках расследования сотрудники установят личность водителя, а ознакомиться с материалами дела получится позже.

"Если нужно узнать владельца автомобиля по госномеру, необходимо вызвать сотрудников полиции. Они уже начнут административное расследование", — поясняет Тузов.

2. Онлайн-сервисы

На сайте ГИБДД доступна история регистраций, техосмотров и ограничений.

По VIN-номеру можно проверить, не числится ли машина в розыске.

Платные сервисы ("Автокод" и другие) предоставляют расширенные отчёты: год выпуска, сведения об ограничениях, первые буквы Ф. И. О. владельца.

3. Проверка ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) позволяет проверить наличие действующего полиса. Это полезно, если виновник аварии скрылся.

"По номеру машины и дате происшествия можно выяснить, где оформлен полис ОСАГО. Далее — запрос в страховую компанию, которая во многих ситуациях может самостоятельно связаться с владельцем", — отмечает CEO проекта Likvi. com Александр Коротков.

4. Добровольный обмен информацией

Иногда самый быстрый путь — оставить записку на лобовом стекле или обратиться к охране парковки.

"Иногда самый простой путь — обратиться в управляющую компанию или к консьержу. Владельцы часто идут на контакт, если ситуация не конфликтная", — добавляет Коротков.

Опасные способы: чем рискуют любопытные

В интернете можно встретить теневые базы с обещанием предоставить данные владельцев. Но пользоваться ими — значит нарушать закон.

"Теневые сервисы обещают доступ к данным владельцев по номеру автомобиля. Но использование таких площадок сопряжено с юридическим риском — как для продавца информации, так и для покупателя", — заявил директор по коммуникациям ГК "АВТОDОМ" и ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина.

Кроме уголовной ответственности, есть и технический риск: при оплате доступ к вашим устройствам могут получить мошенники.