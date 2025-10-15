Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:16

Хотели продать номер после продажи машины? Это может закончиться уголовным делом

Юрист Цветкова: продать госномер после продажи автомобиля нельзя

Покупка и продажа автомобилей в России давно стали привычным делом, но когда речь заходит о госномерах, у автовладельцев часто возникают вопросы. Особенно популярна тема сохранения или "перепродажи" красивых номеров. Ведь если машина уже продана, а номер остался у прежнего владельца, кажется логичным продать его отдельно. Однако на деле всё не так просто — и закон в этом вопросе категоричен.

"Нет, продать госномер, оставшийся после продажи автомобиля, вы не можете — законом такая процедура не предусмотрена", — пояснила юрист Юлия Цветкова.

Почему нельзя продать номер отдельно

Госномер — это не частная собственность. Он принадлежит государству и выдаётся конкретному транспортному средству при его регистрации в ГИБДД. Сам номер нельзя продать, подарить или обменять, даже если он остался после продажи автомобиля. Всё, что допускает закон, — это сохранить номер за собой, чтобы потом установить его на новый автомобиль.

На практике попытки продать номер "в обход" закона встречаются довольно часто. Но они не только бессмысленны, но и рискованны. Некоторые автовладельцы оформляют фиктивную продажу машины с нужным номером, чтобы передать номер покупателю, а потом оформляют обратную сделку. Формально это выглядит законно, но юридически — крайне шатко.

"Самые большие риски в такой фиктивной сделке несёт именно продавец", — добавила Цветкова.

Если покупатель, получив машину, откажется возвращать её обратно, доказать факт договорённости будет почти невозможно. Более того, сам продавец в такой схеме нарушает закон, ведь фиктивная сделка — это уже мошенничество.

Что говорит закон о сохранении номеров

В России существует легальная процедура сохранения госномера за владельцем. При продаже машины можно подать заявление в ГИБДД о сохранении регистрационных знаков. После этого номер "закрепляется" за гражданином, а продаваемый автомобиль получает новые знаки. Сохранённые номера можно установить только на транспортное средство, зарегистрированное в том же регионе. Срок хранения — один год. Если в течение этого времени номер не будет использован, он возвращается в общий реестр и может быть выдан другому владельцу.

Таким образом, продавать номер нельзя, но временно оставить его за собой — можно и даже удобно.

Как правильно сохранить номер — пошагово

  1. Прийти в отделение ГИБДД и подать заявление о сохранении регистрационного номера.

  2. Сдать старые номера и документы на машину.

  3. Получить новые знаки для автомобиля, который будет продаваться.

  4. Убедиться, что в базе данных номер закреплён за вами.

  5. В течение года поставить сохранённый номер на новый автомобиль в том же регионе.

Этот процесс не требует посредников и занимает, как правило, не более одного визита в регистрационное подразделение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытка продать номер напрямую через частные объявления.
Последствие: при проверке сделки ГИБДД признает номер недействительным, а участники могут попасть под статью за незаконные действия с регистрационными документами.
Альтернатива: оформить сохранение номера официально и установить его на новый автомобиль.

Ошибка: участие в фиктивной схеме с продажей автомобиля "для передачи номера".
Последствие: риск остаться без машины и без денег.
Альтернатива: дождаться законного истечения срока хранения и вновь подать заявку на тот же номер, если он не был выдан другому лицу.

А что если номер очень красивый?

Некоторые владельцы не хотят расставаться с "красивыми" номерами — например, 777 или 111. С 2023 года в России разрешено выбирать платные комбинации через систему аукционов, но это пока действует не во всех регионах. Поэтому официальная продажа конкретного номера частному лицу невозможна. А если очень хочется уникальную комбинацию — лучше дождаться внедрения госпрограммы по всей стране и участвовать в торгах.

Плюсы и минусы сохранения номеров

Плюсы Минусы
Возможность сохранить "красивую" комбинацию Нельзя установить на автомобиль в другом регионе
Экономия на замене документов Срок хранения ограничен 1 годом
Простая и законная процедура После истечения срока номер теряется

FAQ

Можно ли оставить себе номер при продаже машины?
Да, но только через ГИБДД, подав заявление о сохранении номеров.

Сколько действует сохранённый номер?
Один год. Если в течение этого времени номер не будет установлен на новый автомобиль, он возвращается в базу и может быть выдан другому водителю.

Можно ли продать сохранённый номер другому человеку?
Нет. Госномер принадлежит государству, а не частному лицу.

Можно ли передать номер члену семьи?
Нет, но если новый автомобиль зарегистрирован на того же человека и в том же регионе — это разрешено.

Мифы и правда

Миф: красивый номер можно продать, если оформить через "фиктивную" продажу машины.
Правда: такая сделка незаконна, а доказать обратное после регистрации автомобиля на другого человека невозможно.

Миф: номер можно сохранить навсегда.
Правда: срок хранения ограничен одним годом. Потом номер может быть выдан другому водителю.

Миф: номер принадлежит владельцу автомобиля.
Правда: номер принадлежит государству, а водитель имеет лишь право временного пользования.

3 интересных факта о номерах

  1. Первые российские госномера появились в 1931 году и состояли из четырёх цифр и двух букв.

  2. Самыми дорогими комбинациями считаются тройные цифры — 777, 999 и 555.

  3. В Москве и Санкт-Петербурге на аукционах такие номера могут оцениваться в миллионы рублей, хотя официально их продажа пока ограничена.

Исторический контекст

Изначально номера выдавались навсегда, и их нельзя было поменять без замены автомобиля. Но с развитием законодательства и появлением электронных баз данные о номерах и владельцах стали систематизироваться, что позволило вводить процедуры сохранения и перерегистрации. Сегодня система полностью автоматизирована и позволяет легко проверить историю автомобиля и его госномер через портал "Госуслуги".

